L'oroscopo del 11 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo del 11 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 11 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se la situazione di lavoro o finanziaria oppure lo stile di vita sembrano seguire uno schema ripetitivo, forse dovreste riflettere su ciò che davvero vorreste. Con i fortunati aspetti odierni, non è escluso l’arrivo di ottime opportunità – ad esempio un ruolo più importante nel lavoro – ma dovrete metterci del vostro, ovvero agire e coglierle al volo! Amore: in coppia, le conversazioni e le fantasie saranno piccantine. La vostra unione è più forte che mai. Meritate l’Oscar degli innamorati più complici. Soli: con una persona passare dalla conoscenza all’azione, sarà questione di un attimo… Risate, seduzione, la promessa di incontrarvi di nuovo.

Oroscopo 11 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Riflettendo su progetti riguardanti il futuro, oggi potreste provare agitazione: evitate di pensare in lungo e in largo e dite a voi stessi cosa volete fare davvero, tenendo conto anche della voce del cuore. A partire dal pomeriggio avrete ottime idee, una visione più positiva del lavoro, degli affari e della direzione futura da imboccare. Amore: in coppia, non fate i pignoli. L’importante è guardare nella stessa direzione e andare avanti insieme. Non potete imporre tutte le vostre regole. Soli: la giornata non è favorevole alla concretizzazione di una storia. E’ possibile che la persona non sia disponibile. Pazientate e non forzate la situazione.

Oroscopo 11 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Vergine, se al momento state vivendo una battuta d’arresto o vi trovate di fronte a un ostacolo avete la possibilità di capire chiaramente dov’è la fonte del problema. Da una conversazione con un amico si farà strada una soluzione ma non solo, avrete il suo massimo sostegno e ciò vi farà sentire anche rassicurati! Amore: in coppia, è una giornata un po’ noiosa. Se avete voglia di evadere, scoprire paradisi lontani con la dolce metà dovete organizzarvi! Soli: cercate l’amore e il partner perfetto e punterete molto in alto. Ma in questo modo rischiate di non raggiungere il vostro obbiettivo…

Oroscopo 11 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere oberati di lavoro e alla fine esaurire le energie, pensare persino di essere malati. Non è altro che stress. Probabilmente dovreste concedervi una piccola pausa e rilassarvi. Usciti dal lavoro fate qualcosa che vi piace, che vi permetta di distrarvi e di ricaricare le batterie: domani vi sentirete di nuovo al top. Amore: in coppia, siete impazienti, vi alterate per un nulla ed è un peccato. Placate l’agitazione, non fa che accentuare l’umore lunatico. Soli: non siete sicuri di voler accettare l’invito degli amici. Temete di non riuscire a nascondere il malumore. Fate uno sforzo…

Oroscopo 11 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro è un segno ambizioso e in questo momento state pianificando di raggiungere un obiettivo importante, aprire una vostra azienda o fare passi avanti nella carriera. Avrete la possibilità di entrare in contatto con persone esperte e ciò vi permetterà di prendere alcune decisioni importanti. Trasformerete i sogni in realtà. Amore: in coppia, c’è grande complicità, ricaricate le batterie con la dolce metà, nella privacy completa. Nulla e nessuno dovrà disturbare questa serata romantica. Soli: fascino al top, vi aspetta un incontro romantico e passionale con una persona che i vostri stessi bisogni emotivi. Sarete una bella coppia…

Oroscopo 11 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza della Luna nel vostro segno con Marte in Gemelli: cercate di evitare, per quanto vi è possibile, di entrare in rotta di collisione con chi detiene l’autorità, come ad esempio il boss. Ma potrebbe trattarsi anche di un familiare che per i vostri gusti ha un atteggiamento poco rispettoso. Non è che siete troppo esigenti? Amore: in coppia, a tenere le redini della relazione oggi siete voi. Il partner lascia a voi qualsiasi decisione. Vi prestate al gioco e fate progetti per il futuro. Soli: potreste essere tentati di iniziare una storia d’amore con un/a collega. Se riuscite a tenere separati lavoro e amore, lanciatevi pure…

Oroscopo 11 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se dovete risolvere una questione domestica o familiare evitate di preoccuparvi, agitarvi e pensarci costantemente. E’ poco probabile che in questo modo troverete una soluzione. Esaminate con calma il problema e man mano che procedete, farete un bel passo avanti, sarete in grado di incastrare perfettamente le tessere del puzzle. Amore: in coppia, il partner apprezzerà la vostra franchezza o avrà difficoltà a seguirvi. Tutto dipenderà da come vi esprimerete… Soli: è uno dei periodi migliori dell’anno per socializzare! Uscite: potreste incontrare una persona affascinante, intelligente, che accenderà il vostro entusiasmo!

Oroscopo 11 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Da una chiacchierata sincera con una persona potrebbero emergere alcune verità che non vi aspettate. L’altro/a potrebbe dire qualcosa che vi sorprenderà ma che al contempo sotto sotto sapevate o meglio avevate intuito da sempre. Ciò cambierà il vostro rapporto? Di sicuro ma in meglio! La relazione sarà più autentica. Amore: in coppia, la vostra tendenza è quella di vedere solo i lati negativi della relazione. Sarete attenti a ogni parola o gesto del partner e lo/a provocherete… Soli: la voglia di nuovi incontri è pari a zero, per oggi impegnerete le energie in uno sport o in palestra.

Oroscopo 11 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se una relazione di amicizia è andata avanti con alti e bassi, i passaggi odierni potrebbero infondere nuova energia. Cambiare atteggiamento è tutto ciò che occorre affinché la situazione segua un percorso più positivo. Una chiacchierata sincera con il diretto interessato cambierà totalmente le carte in tavola. Amore: in coppia, amate con grande tenerezza e il partner ricambierà! Ciliegina sulla torta: il reciproco desiderio è al top! Serata bollente! Soli: soffia un vento di leggerezza, in programma c’è la possibilità di vivere una bella avventura piena di passione.

Oroscopo 11 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi astrali odierni rappresentano un’opportunità per chiudere i legami con il passato così da poter guardare liberamente al futuro ed essere voi stessi. Queste vibrazioni tuttavia, possono farvi allontanare – in alcuni casi anche definitivamente – da amici o colleghi che in qualche modo vi hanno bloccato, tarpato le ali. Amore: in coppia, per chiarire un malinteso è inutile moltiplicare gli argomenti, se non sono sinceri. Concentratevi sull’essenziale. Soli: se una persona vi attrae esprimete ciò che provate e impegnatevi senza provare incertezza.

Oroscopo 11 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui dovrete prendere decisioni importanti su una questione riguardante le finanze. La cosa migliore è riflettere per allontanare la confusione ed essere il più possibile realistici. Non è escluso che si tratti di rivedere il budget familiare così da tagliare qualche spesa superflua e risparmiare per acquistare qualcosa di utile. Amore: in coppia, Venere nel vostro segno invia splendide energie d’amore! Ritagliate del tempo per divertirvi con il partner, dedicarvi ai giochi sensuali… Soli: è uno dei periodi migliori dell’anno per vivere un’attrazione, una storia romantica. Non sprecate questa opportunità e uscite!

Oroscopo 11 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Amici o familiari oggi avranno bisogno della vostra attenzione o di alcuni consigli. desiderose della tua attenzione o dei tuoi consigli. Solitamente sapete come fare per tirare su il morale di chi è giù di corda o ha bisogno di ritrovare sicurezza. Ma oggi avvertite fortemente la necessità di prendere cura di voi stessi… Amore: in coppia, guarderete il partner con gli occhi del desiderio, sarete molto premurosi e nuoterete in un oceano di felicità. Soli: affilerete le armi di seduzione e attirerete nella vostra rete la persona giusta. La pesca andrà bene.