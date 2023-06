L’oroscopo del 11 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Gemelli, accentua la vostra curiosità, l’ingegno e la capacità di stringere nuove e utili relazioni. Al contempo, Plutone rientra in Capricorno: per i prossimi mesi al vostro segno chiede di chiudere delle situazioni e concentrarvi su ciò che desiderate trasformare nel percorso professionale per raggiungere lo status e i risultati desiderati. Amore: in coppia, la relazione sta diventando più forte, non avete nulla da rimproverare al partner. Non esitate dunque a dimostrare quanto l’amate. Soli: potreste incontrare una persona originale, interessante, che non passa inosservata. La forte personalità vi coinvolgerà e sarà amore.

Oroscopo 11 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Mercurio in Gemelli avete un buon fiuto per gli affari e cercherete di acquistare a un buon prezzo. Al contempo, il pianeta è in buon aspetto con Plutone che oggi rientra in Capricorno: potreste essere indecisi che andare avanti con un progetto o un obbiettivo. Prima di decidere, concedetevi del tempo per valutare i pro e i contro. Amore: in coppia, il partner appaga le vostre aspettative e nei suoi confronti provate un’immensa tenerezza. La relazione sta avendo una svolta importante e insieme guardate al futuro. Soli: potreste rivedere una persona che ha fatto parte del vostro passato romantico e che non avete dimenticato. Gestirete la situazione alla grande.

Oroscopo 11 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio entra nel vostro segno e accentua la curiosità, la perspicacia, la capacità di convincere: sfruttate al meglio questo periodo. Al contempo il pianeta è in buon aspetto con Plutone: l’istinto sarà potente, capirete al volo se qualcuno vi sta nascondendo qualcosa o cercando di manipolarvi e vi muoverete di conseguenza. Amore: in coppia, con il partner metterete uno stop alla routine e troverete il modo di evadere. Le conversazioni arricchiscono la relazione, insieme siete felici. Soli: pronti a conquistare e oggi potreste incontrare la persona dei vostri sogni. In ogni caso, godetevi tutto ciò che arriva.

Oroscopo 11 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 27 giugno, Mercurio in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: vi sarà più facile parlare delle vostre emozioni e ciò potrebbe essere liberatorio, proverete un senso di sollievo. Al contempo, il pianeta è in buon aspetto con Plutone: l’aspetto decuplica la vostra immaginazione per cui occhio a farla galoppare. Amore: in coppia, insieme al partner darete il via a un cambiamento positivo, eliminerete alcune abitudini diventate noiose e svantaggiose per la relazione. Soli: se una persona che vi corteggia è diventata invadente e troppo pressante, fatelo capire con tatto e gentilezza. Se non vi interessa è un vostro diritto.

Oroscopo 11 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio in Gemelli fino al 27 giugno avrete voglia di mantenere al meglio le relazioni con vecchi e nuovi amici, con i contatti professionali. Le vostre idee e progetti piaceranno. E con Plutone che rientra in Capricorno nel vostro settore dello stile di vita, avrete un’altra possibilità per migliorare la produttività e il benessere. Amore: in coppia, penserete al modo migliore per consolidare il la relazione e concedere qualche capriccio al partner. Ricambierà e vi dimostrerà quanto è grande il suo amore. Soli: approfondirete la conoscenza con una persona incontrata di recente, la guarderete con occhi diversi e sarete entusiasti, forse innamorati.

Oroscopo 11 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Gemelli rappresenta un’opportunità per rafforzare le relazioni con persone influenti che potrebbero essere d’aiuto a ottenere la desiderata promozione o portare a nuovi entusiasmanti sviluppi. In ogni caso, evitate di mettervi sotto pressione, non dite sì a ogni richiesta: organizzatevi così da concedervi delle pause di relax. Amore: in coppia, puntate alla leggerezza oltretutto in questo senso il partner sarà di grande aiuto. I pianeti vi vogliono rilassati e sereni, lo stato d’animo ideale per trascorrere una domenica romantica. Soli: incontro con una persona da cui inizialmente non sarete attratti.. Eppure frequentandola cambierete idea, potrebbe nascere una storia d’amore.

Oroscopo 11 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio sosta in Gemelli fino al 27 giugno: un breve periodo in cui potreste partire per un viaggio, ad esempio per andare a trovare qualcuno che vive lontano. Ma potrebbe trattarsi di viaggiare con la mente grazie a un libro, un film. Al contempo Plutone rientra in Capricorno: potreste dare il via a un bel cambiamento all’interno della casa. Amore: in coppia,è una giornata in cui con il partner vi capirete al volo, non ci sarà bisogno di parlare. Sfruttate questa atmosfera per rinsaldare l’unione o allentare eventuali tensioni. Soli: sarete intrigati da una persona che non corrisponde ai soliti criteri. Approfondite…

Oroscopo 11 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se ultimamente avete provato tensione interiore, con Mercurio in Gemelli ora potete rilassarvi, le giornate saranno tranquille e tornerà il vostro senso dell’umorismo, seppure a volte un po’ caustico. Il pianeta è in buon aspetto con Plutone: è un momento eccellente per chiedere un consiglio a un collega per capire come migliorare la capacità di comunicare. Amore: in coppia, se avete dei dubbi parlatene con il partner, vi metterà in grado di chiarire la situazione. La serata sarà romantica. Soli: se una persona vi attrae che aspettate a fare il primo passo? Non correte il rischio di una delusione ma solo di essere felici. Lanciatevi in questa nuova avventura d’amore.

Oroscopo 11 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio in Gemelli direte la cosa giusta nel momento giusto e riuscirete a ingraziarvi una persona con cui avete degli interessi professionali in comune. Il pianeta è in buon aspetto Plutone e il modo di esprimervi incanterà chi vi circonda per cui fino a mercoledì sfruttate al massimo questo transito per ottenere ciò che volete. Amore: in coppia, parlerete di un progetto a due e vi renderete conto che oltre all’amore che provate, è anche il miglior amico, il vostro confidente. E trovate sempre un terreno d’intesa. Soli: volete darvi la possibilità di incontrare qualcuno. L’amore non bussa alla vostra porta dunque andate a cercarlo!

Oroscopo 11 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 27 giugno Mercurio sosta in Gemelli: potreste essere più irrequieti del solito per cui se ciò ha un impatto negativo sulla produttività, la cosa migliore sarebbe praticare un po’ di esercizio fisico. Al contempo Plutone rientra nel vostro segno per alcuni mesi: sarete pronti a rivedere la vostra immagine cambiando il look. Amore: in coppia, riuscirete a esprimere i vostri sentimenti attraverso piccoli, semplici gesti ma saranno comunque molto toccanti. Soli: fate attenzione ai segnali che vi lancia una persona. Anche non lo fa in modo diretto, esplicito, mostra quanto ci tiene a voi!

Oroscopo 11 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Mercurio in Gemelli, vivrete dei momenti di grande soddisfazione: riceverete dei complimenti che saranno un carezza al vostro ego. Al contempo anche voi farete degli elogi ma non a tutti, a una persona in particolare di cui volete attirare l’attenzione. Non è escluso, infine, che darete il via con entusiasmo a un nuovo hobby. Amore: in coppia, è una giornata in cui per nessun motivo vorrete deludere la dolce metà. Saprete individuare e dissipare i punti di disaccordo. La relazione è molto più che un punto di riferimento, è il vostro rifugio sicuro. Soli: per conquistare la persona che vi attrae oggi farete un ultimo tentativo e darete il meglio! Per paura di perdervi l’altro/a dichiarerà il suo amore.

Oroscopo 11 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Gemelli, fino al 27 giugno punterete l’attenzione sulla casa, sulla famiglia. Avrete voglia di mettere ordine nell’abitazione, eliminare ciò che non vi serve più. Al contempo Plutone per alcuni mesi torna in Capricorno: la vita sociale sarà piacevolmente movimentata e potreste far parte anche di un progetto di gruppo. Amore: in coppia, la relazione evolve sotto i migliori auspici. Il partner vi dà l’attenzione che meritate, non è avaro di complimenti. E’ una bella giornata. Soli: l’aria profuma di felicità ed entusiasmo. Per conquistare la persona che fa battere forte il vostro cuore siete pronti a correre dei rischi.