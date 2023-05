L’oroscopo del 11 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni se qualcosa che avete iniziato con entusiasmo richiede troppo tempo o energia, potreste apportare delle modifiche al volo ma ciò in seguito presentare dei problemi. Entro il fine settimana vi renderete conto dei vantaggi che comporta un lavoro preciso. Se volete il meglio, evitate dunque una scorciatoia. Amore: in coppia, con il partner sarete esigenti e ciò comportare delle discussioni. Se volete fare pace tra le lenzuola dovrete darvi una regolata. Soli: il desiderio di amare ed essere amati è forte ma cercate di tenere sotto controllo l’egocentrismo e l’intolleranza: oggi sono i vostri peggiori nemici!

Oroscopo 11 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra attenzione oggi è focalizzata sugli obiettivi, le responsabilità e le ambizioni. Fate attenzione a prendere decisioni impulsive o parlare di una questione prima del tempo e fate leva sulla pazienza. E’ un’ottima giornata per stabilire contatti preziosi, in particolare quelli che possono essere d’aiuto a migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, desiderate un po’ di libertà e visto che la relazione va alla grande, oggi potete concedervi un po’ di respiro, reciproco, per ritrovarvi in seguito con piacere. Soli: vi sentite pronti a uscire dalla vostra zona di comfort. Fate bene, per realizzare i vostri desideri d’amore dovete darvi tutte le possibilità.

Oroscopo 11 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riguardo un’idea o un progetto potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche o abbassare le aspettative. Ciò in ogni caso non deve spegnere il vostro entusiasmo. Se avete puntato troppo in alto, ora avrete più possibilità di successo. Dovrete prendere il percorso più lungo ma a volte può essere il modo migliore per fare progressi. Amore: in coppia, il partner forse sta aspettando una risposta a una richiesta e oggi vi metterà spalle al muro. Se avete la risposta perché farlo/a stare sulle spine? Soli: un flirt fino a oggi fonte di divertimento e distrazione prende una piega più seria. Non abbiate paura.

Oroscopo 11 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere spinti a entrare in contatto con una persona e lavorare insieme a un progetto. Ed è insieme che manterrete l’entusiasmo, forse perché entrambi vi capite al volo, la reciproca compagnia è stimolante. Se inoltre avvertite la necessità di cambiare ambiente, una nuova esperienza può rigenerare le energie più di quanto pensiate. Amore: in coppia, se la complicità è latitante farete un passo sincero verso la dolce metà, tutto il possibile per ritrovarvi e parlare del futuro insieme il più armonioso possibile. Soli: si dice che gli opposti si attraggono e dalle conversazioni con una persona nonostante le diversità dei punti di vista emergeranno anche cose in comune. E non vorrete perdere la possibilità di dare il via a una storia.

Oroscopo 11 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se per la fretta commetterete un errore potete star certi che una persona sarà ben contenta di sottolinearlo. I passaggi odierni rappresentano in invito a rallentare il ritmo e a correggere il tiro. Ciò vi porterà alla riuscita! Vale la pena dedicare del tempo in più poiché aumenterà la sicurezza e dimostrerete agli altri che siete i migliori! Amore: in coppia, la complicità con il vostro partner c’è tutta ma avrete pochissimo tempo per stare insieme. I momenti di vera intimità saranno inesistenti. Poiché sarete impegnati la cosa non vi turberà ma il partner reclamerà la vostra presenza. Soli: non sapete bene cosa volete: da un lato, desiderate un incontro romantico, dall’altro pensate che state meglio da soli. Non cercherete l’amore e poiché non busserà alla vostra porta non ci saranno novità.

Oroscopo 11 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La priorità, questo giovedì, è il lavoro e le attività di altro tipo dunque sarete molto concentrati su ciò che farete e qualsiasi distrazione sarà motivo di irritazione. Di sicuro sarete veloci ed efficienti a patto che a prendere il sopravvento non sia il vostro lato perfezionista. Alla fine potrebbe rivelarsi una gran perdita di tempo. Amore: in coppia, belle energie che avranno un impatto positivo sulla relazione. Avete in mente tante idee per fare felice il partner, alcune molto piccantine. Soli: avete deciso di cambiare radicalmente l’approccio che avete con le persone, la visione che avete dell’amore. E questo atteggiamento vi ripagherà.

Oroscopo 11 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se vi trovate in un vicolo cieco, non sapete come uscire da una situazione, le intuizioni di un amico o di un familiare possono essere utili, d’aiuto ad andare oltre. A volte tutto ciò di cui si ha bisogno è una nuova prospettiva che permetta di capire quale sarà il prossimo passo da compiere per dare il via a una nuova fase. Amore: in coppia, non avete peli sulla lingua, rischiate di fare commenti spiacevoli al partner e dire cose di cui in seguito pentirvi. Per oggi, tacere è la soluzione migliore. Soli: state ampliando il giro delle conoscenze ed è il modo giusto per incontrare nuove persone e, ovviamente, una storia d’amore.

Oroscopo 11 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

È un giovedì in cui è accettando di fare dei compromessi che, lavoro o vita personale, sarete in grado di mantenere buoni rapporti. Se in famiglia o tra gli amici o colleghi ci sono delle diversità di vedute non alzate i toni poiché la conversazione potrebbe prendere una piega più che spiacevole e sarebbe complicato appianare le tensioni. Amore: in coppia, forse non troverete le parole più romantiche, ma la tenerezza nei confronti della dolce metà toccherà ugualmente il suo cuore. Soli: alcuni messaggi discreti, ben studiati, conquisteranno chi vi attrae e reagirà in modo positivo. Ma prima di gustare il frutto della passione, prenderete tempo.

Oroscopo 11 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mettetevi al riparo dallo stress, cercate di snellire il più possibile la lista di cose da fare e rimandate le attività, i compiti più impegnativi. E’ una giornata in cui potreste trovarvi di fronte a difficoltà o complicazioni al di fuori del vostro controllo. Al contempo, potreste aver voglia di lanciarvi in un acquisto: perché no se è un buon investimento? Amore: in coppia, iper sensibili avrete difficoltà ad aprirvi ed esprimere le vostre emozioni alla dolce metà. Per oggi sarà quasi una mission impossible. Soli: non è una giornata favorevoli agli incontri ma ciò non impedisce che potrebbero esserci ugualmente. Il punto è che non mostrerete il vostro lato migliore.

Oroscopo 11 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro è un segno che nel lavoro si impegna molto, diciamo che è una priorità e dunque meritate le giuste gratificazioni. E’ un buon periodo in cui potrebbero arrivare delle opportunità che potrebbero entusiasmarvi. Se, dunque il lavoro che svolgete non soddisfa le vostre aspettative al riguardo potreste prendere una decisione importante. Amore: in coppia, nella relazione potrebbero circolare delle tensioni, qualche rimprovero e discussioni. Avrete difficoltà a far capire al partner il vostro punto di vista. Soli: a una relazione scialba preferite la solitudine. Volete la passione e un pizzico di follia. Ma per oggi dovrete aspettare…

Oroscopo 11 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore della casa o famiglia: oggi potrebbero esserci degli eventi inattesi che non andranno nella direzione che vi aspettavate. Tranquilli, non sarà una tragedia come potrebbe sembrare inizialmente. Ciò che accadrà rappresenterà un punto di svolta che comporterà un cambiamento positivo. Amore: in coppia, l’amore per il partner è sincero e spontaneo e lo esprimerete pienamente, non con le parole ma con i fatti! Soli: questo giovedì è propizio a incontri di amicizia o d’amore. Non restate chiusi in casa: uscite, godetevi la vita e lasciatevi andare!

Oroscopo 11 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sfruttate questa giornata per avere delle conversazioni finanziarie: saldare un eventuale debito, ottenere una somma che vi devono, comprare, vendere o negoziare. Attraverso i contatti, anche online, avete inoltre l’opportunità di lanciare un’attività di lavoro extra che vi permetterà di guadagnare il denaro di cui avete bisogno. Amore: in coppia, oggi avrete la sensazione che la vita vi faccia un dono. E avete ragione: il partner prende una decisione per il futuro a due che vi regalerà la felicità. Soli: se non avete voltato pagina con la precedente relazione, siete ancora provati e dunque non in grado di avere un nuovo incontro. Arriverà al momento giusto.