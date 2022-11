L’oroscopo del 11 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra Marte e Nettuno oggi è attivata dalla Luna in Gemelli. E’ un aspetto insidioso che provoca bugie, falsità, parole aggressive e un alto tasso di permalosità. Di conseguenza le conversazioni, lavoro o vita personale, possono essere complicate e una parola sbagliata può far esplodere una lite. La cosa migliore è non ascoltare e andare per la vostra strada. Amore: in coppia, con il partner parlate molto ma non sempre siete sulla stessa lunghezza d’onda. Il nervosismo è forte, calmate le acque. Soli: all’amore oggi non ci pensate affatto! E’ un peccato, poiché rischiate di perdere qualche incontro interessante.

Oroscopo 11 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Al centro della scena torna un problema che vi assilla dal mese di settembre. Per il momento non dovete agire ma solo riflettere bene sulla soluzione da trovare. Ma non dovete portare dentro questo peso: con il Sole in Scorpione che sosta nel vostro settore delle relazioni, ricordate che l’unione fa la forza. Chiedete dunque consiglio a persone di cui vi fidate! Amore: in coppia, vi sentite sotto pressione, potreste persino accusare il partner per non avervi supportato nei momenti difficili. Le tensioni si moltiplicano. Soli: non siete di buon umore ed è molto improbabile che abbiate energie o il desiderio di incontri romantici.

Oroscopo 11 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno guarda di traverso Marte e Nettuno: potreste sentirvi sotto pressione a causa della notevole mole di lavoro e di responsabilità oppure essere impazienti e un po’ frustrati perché volete fare dei progressi ma al momento non si muove nulla. Non è escluso che il boss abbia nei vostri confronti un atteggiamento aggressivo… Amore: in coppia, Marte vi rende impulsivi, volete decidere su tutto ma dovete ricordare che siete in due. Ascoltate anche il parere del partner! Soli: la diplomazia è assente e non è il massimo per gli incontri romantici. La cosa migliore è rimandare a domani!

Oroscopo 11 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione potrebbe rappresentare un’opportunità per entrare in un ambiente diverso e che vi corrisponde di più. In generale, l’atmosfera è molto piacevole grazie a un appuntamento, una telefonata o un contatto promettente. E domani con il buon aspetto Sole-Nettuno andrà ancora meglio! Amore: in coppia, sfrutterete la giornata per sistemare, ordinare insieme al partner. Un’attività da svolgere con la dolce metà vi farà sentire più vicini. Soli: è una giornata di riflessione, in cui ascoltare le vostre emozioni. Dite no alla nostalgia, ai ricordi e a eventuali rimpianti.

Oroscopo 11 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Rallentate il ritmo, snellite il programma della giornata – per quanto vi è possibile – e rilassatevi! E’ possibile che da un po’ di giorni pensiate insistentemente a una questione familiare e vorreste risolvere. Aspettate qualche giorno: con le persone care oggi avreste punti di vista totalmente opposti e non concludere nulla! Amore: in coppia, pur essendo agitati oggi farete del vostro meglio affinché la dolce metà non debba subire il vostro malumore. Bene così! Soli: prima di uscire, anche con gli amici, cercate di rilassarvi. Non vorrete mica che gli altri avvertano il vostro nervosismo…

Oroscopo 11 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’atmosfera astrale odierna è all’insegna della confusione, dell’incertezza e del dubbio. Forse va avanti già da qualche settimana ma oggi mettete in discussione tutto ciò che vi dicono o che vedete, siete diffidenti. Avete la sensazione che vi stiano mentendo: potreste avere ragione, certo, ma tenete presente che potreste anche sbagliare… Amore: in coppia, con il partner parlerete apertamente e con dolcezza di alcuni problemi e insieme troverete le soluzioni giuste. Soli: metterete una pietra sopra il passato, volterete pagina e vi lancerete in nuove avventure!

Oroscopo 11 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La voglia sarebbe quella di fare qualcosa di diverso o lanciarvi in un acquisto ma a bloccarvi potrebbe essere il costo. Anziché provare frustrazione fate leva sul vostro lato pieno di risorse: probabilmente troverete un prezzo d’occasione. I passaggi odierni rappresentano un invito a risparmiare: avrete una splendida sensazione di sicurezza! Amore: in coppia, l’atmosfera è piacevole, c’è comprensione e il piacere di stare insieme. Nessuna nuvola all’orizzonte! Soli: cercare la perla rara restringe notevolmente il raggio d’azione! Per trovare l’amore dovete essere meno esigenti.

Oroscopo 11 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una decisione vi sembra ormai urgente ma anziché seguire il leggendario istinto continuate a riflettere, a rimuginare. Ma esaminare ulteriormente gli aspetti di una situazione non farà altro che complicarla, vi sembrerà di non poter individuare l’uscita dal labirinto. Pensate ad altro, distraetevi e nel giro di pochi giorni saprete come muovervi. Amore: in coppia, guardate la relazione con occhi diversi e accoglierete ben volentieri le idee piccantine del partner. Eros al top! Soli: negli affari di cuore tira aria di grande cambiamento. Siete aperti, dinamici, irresistibili. Con una persona conosciuta di recente sarà amore con la A maiuscola!

Oroscopo 11 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni amplificano le diversità di vedute e, lavoro o vita personale, potreste avere delle discussioni accese. Potrebbero riemergere vecchi problemi che pensavate di aver risolto e il fatto destabilizzarvi. Circola confusione, incertezza forse riguardo a una situazione su cui non avete controllo. Per oggi non prendete iniziative. Amore: in coppia, la relazione appaga entrambi, dovete solo mettere da parte l’impazienza e mettere un freno all’eccessiva franchezza. Soli: negli affari di cuore oggi vi sentite a vostro agio come al solito. Evitate gli incontri romantici, meglio una serata vivace e allegra con gli amici!

Oroscopo 10 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna- Marte, siete impulsivi e la cosa migliore per oggi è quella di prendere decisioni: lavoro o famiglia potrebbero verificarsi dei disaccordi. Potreste avere la sensazione di essere bloccati ma cercate il più possibile di mantenere la calma. Potreste anche avere ragione ma arrabbiarvi non renderà le cose più veloci. Amore: in coppia, circolano tensioni, rimproveri, il tono della voce è alto… Provate a riportare la calma. Soli: la giornata non è favorevole alla vita sociale o a incontri romantici. La tendenza è di chiudervi a riccio.

Oroscopo 11 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un venerdì stressante, l’ottimismo è latitante… E’ pur vero che in diversi settori della vostra vita – finanze comprese – avete dei problemi e qualche difficoltà a risolverli. E’ normale, dunque, che dovendo fare i conti con una realtà non sempre piacevole, cercate di rassicurarvi e rilassarvi in compagnia delle persone a cui volete bene. Se non lo state facendo, provateci! Amore: in coppia, senso dell’umorismo zero e la vostra tendenza odierna è quella di prendere di traverso qualsiasi cosa dirà il partner. Ce la fate a essere un po’ più elastici? Soli: il morale è basso, negli affari di cuore non siete motivati. Tiratevi su! E’ solo una giornata “no”.

Oroscopo 11 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli accentua la sensibilità, nelle conversazioni circola permalosità. Prima di parlare, contate fino a cento. Di sicuro non lascerete che, lavoro o vita personale, vi mettano i piedi in testa. Siete stanchi di essere gli unici a impegnarvi per portare avanti le cose. Come detto, pur avendo ragione, meglio esprimervi con cautela. Amore: in coppia, i sentimenti reciproci sono profondi, provate splendide emozioni. Ad attendervi c’è una notte sexy, ricca di magia d’amore! Soli: avete l’opportunità di impegnarvi in una storia romantica. Evitate di mettere pressione all’altro/a.