Oroscopo 11 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 11 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 11 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La sosta di Sole, Venere e Mercurio in Bilancia rappresenta un’opportunità per stringere nuove e belle amicizie, nuovi contatti d’affari. Passaggi positivi dunque per quanto riguarda le relazioni e la vita sociale. L’armonia di Sole e Venere con Saturno fa pensare che sarete molto diplomatici: ovvero, andrete sicuramente d’accordo con chi incontrerete. Amore: in coppia, altro che testa tra le nuvole! Siete consapevoli della realtà e soprattutto più in sintonia con il partner. Soli: pensate che indossare una corazza eviti delle sofferenze? Conta la capacità di capire chi vi avete di fronte. E’ così che farete scelte più sagge.

Oroscopo 11 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Occhi aperti così da poter cogliere qualsiasi nuova opportunità e mollate la paura dell’ignoto che potrebbe bloccare il vostro progresso: è un momento in cui è indispensabile credere in voi stessi e nei vostri obbiettivi. Tenete presente che se aveste bisogno di tirare su il morale, con il buon aspetto Sole e Venere a Saturno potete contare su un amico o un familiare. Amore: in coppia, a suon di gentilezza e comprensione, contribuite a creare una bella armonia. Occhio solo all’ostinazione… Soli: più testardi del solito esitate ad andare a cena con gli amici. Ma raramente rifiutate un buon pasto: Saturno vi rimette in carreggiata.

Oroscopo 11 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata piacevolmente movimentata, avrete la possibilità di mostrare il vostro lato divertente, creativo e socievole. Lavoro o vita privata avrete delle conversazioni stimolanti. E’ un ottimo martedì per stipulare qualsiasi tipo di accordo o impegno oppure per iscrivervi a un corso o a un seminario, anche online. Fate buon uso delle belle vibrazioni. Amore: in coppia, dovete pianificare tutto ma dovete passare in azione! Non aspettate il momento giusto per creare un progetto, agite! Soli: c’è la voglia di avere una relazione ma prima volete conoscere bene una persona. I pianeti promettono un bellissimo incontro.

Oroscopo 11 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una persona potrebbe insistere affinché accettiate una proposta di lavoro. Evitate di essere diffidenti: è una proposta interessante, che potrebbe mettere in luce ancora di più il vostro talento, potrebbe riguardare un buon progetto. Prima di decidere chiedete pure consiglio a chi vi circonda ma forse varrebbe la pena di accettare. Amore: in coppia, troppi commenti pungenti nell’aria ed è difficile trovare un’intesa, anche tra le lenzuola… Soli: preferirete uscire con la “banda” di amici anziché stringere nuove conoscenze. Concedete invece la vostra fiducia senza paura del giudizio degli altri.

Oroscopo 11 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Cosa vorreste cambiare nel lavoro? È tempo di parlare con il boss! Potrebbe proporvi altre responsabilità, nuovi impegni o persino alcune modifiche legali di un contratto. La cosa importante è che nella conversazione abbiate un atteggiamento calmo, abbiate chiari i pro e i contro di cui dovete parlare. Siate aperti al compromesso. Amore: in coppia, ricordate che in un problema si è un due, la responsabilità è quindi a metà. Soli: tenete sotto l’aggressività e ascoltate le argomentazioni degli altri. Chi è diverso da voi offre interessanti percorsi di evoluzione.

Oroscopo 11 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

All’orizzonte si profilano buone notizie sul fronte finanze: avrete alcune idee su come guadagnare del denaro extra e troverete il modo per attuarle. Avrete la possibilità in ogni caso di migliorare il conto in banca e il comfort in generale. Potrebbe arrivare inoltre un’opportunità di lavoro che vi darà sicurezza poiché sarete retribuiti in modo adeguato. Amore: in coppia, avrete una visione chiara della vostra situazione e di cosa è necessario fare per mantenerla o migliorarla. Soli: il fascino c’è tutto dunque chiudete i dubbi in un cassetto. L’amore è in arrivo, dovete solo credere in voi stessi, avete grandi risorse!

Oroscopo 11 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni rappresentano un invito a mettervi al centro della scena, a mostrare, lavoro o vita privata, il lato migliore! Siate voi stessi: con questo atteggiamento sarete notati e ammirati! All’occorrenza potete imporvi: avete il giusto grado di autorevolezza e potete dire ciò che avete a cuore poiché non correte il rischio di discutere. Amore: in coppia, il vostro atteggiamento un po’ distratto potrebbe irritare il partner ma non ve ne farete un cruccio. Voi vi sentite bene. Soli: occhio a idealizzare eccessivamente una persona incontrata di recente. Nettuno è anche il pianeta delle illusioni.

Oroscopo 11 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi sarà più facile capire le vostre emozioni e se necessario parlarne, soprattutto se ultimamente alle persone care le avete tenute nascoste. Potreste aver avuto dei problemi con qualcuno e in questo caso, se sarete disposti a contattarla e a risolvere definitivamente la questione, i passaggi vi permetteranno di ristabilire la pace e l’armonia. Amore: in coppia, evitate di punzecchiare il partner e create un’atmosfera armoniosa e romantica. Che ne dite di fare alla dolce metà un regalino? Soli: giornata favorevole alla conquista! Fate il primo passo non rischiate rifiuti. Sarà un bellissimo incontro, desiderato da entrambi da tempo.

Oroscopo 11 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il vostro atteggiamento gentile e disponibile sarà molto apprezzato da chi vi circonda poiché consentirà loro di ritrovare l’ottimismo! Sul piano pratico, un progetto andrà in porto, ha basi solide ed è destinato a durare. E’ il frutto del vostro impegno, il risultato che ottenete vi fa capire che non avete impegnato invano il tempo e le energie. Amore: in coppia, i battibecchi sono utili a far evolvere la relazione? Riflettete e per affermarvi trovate altre soluzioni. Soli: attenzione a essere troppo esigenti con una persona che vi attrae. Anziché avvicinarsi potrebbe scappare…

Oroscopo 11 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vostra capacità di raggiungere gli obiettivi professionali e finanziari oggi è amplificata. La vostra situazione ha subito un rallentamento ma ora, finalmente, inizierete a vedere i frutti del vostro lavoro. Potreste avere l’opportunità di concludere un accordo su un progetto che avete intenzione di realizzare. Concedetevi qualche meritata gratificazione! Amore: in coppia, farete tutto il possibile per uscire dalla routine e il partner apprezzerà molto! Soli: sarete tentati da un’avventura puramente erotica… Non c’è niente di male nel farvi del bene.

Oroscopo 11 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sole e Venere in armonia con Saturno vi permettono di prendere le distanze da un problema oppure da timori che regolarmente prendono il sopravvento. Evitate in ogni caso di provare nostalgia per un passato che non esiste più. Potreste infatti, anche se non è detto, dover rinunciare a qualcosa: è una tappa che non potrete eludere. Amore: in coppia, la grande complicità che vi lega al partner si rafforza con il passare dei giorni. Oggi vi troverete in un vortice di passione e d’amore! Soli: siete cambiati, gli amici stentano a riconoscervi. Cosa è accaduto?! Siete innamorati e darete il via a nuova storia!

Oroscopo 11 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mostrate al mondo chi siete e cosa siete in grado di fare! Sfruttate le abilità, le competenze: vi saranno utili a fare progressi nel lavoro. Grazie alla sicurezza in voi stessi avrete la possibilità di trasformare la vostra carriera. Il problema è distinguervi dai colleghi. Ma se sono veri amici avrete il loro sostegno, qualunque cosa accada in positivo! Amore: in coppia, il partner vi farà capire quanto vi apprezza. E quando vi sentite amati, vi fate in quattro! Soli: se oggi non conquisterete chi vi attrae è solo perché non lo volete voi…