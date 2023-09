L’oroscopo del 11 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 11 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni vi rendono ottimisti e positivi: alcune opportunità, infatti, spuntano all’improvviso e potrebbero migliorare la vostra situazione finanziaria. Nonostante la presenza di Mercurio in moto retrogrado è un buon momento per dare il via a qualsiasi progetto che nel giro di poco tempo vi permetta di aumentare le entrate. Amore: in coppia, oggi sognate in grande! Un lungo viaggio a due? Una nuova luna di miele? Un progetto importante che il partner apprezzerà? I passaggi sono ideali per tutto questo e vanno sfruttati. Soli: emozioni forti, è in arrivo un folle amore! Lo sognate? Ci credete? Concretizzate dunque ciò che fa battere il vostro cuore con passione.

Oroscopo 11 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’aspetto positivo del Sole con Giove e Urano nel vostro segno vi mette di buonumore e avrete delle idee che accenderanno il vostro entusiasmo. Al contempo siete circondati da persone piacevoli, alcune saranno degne della vostra ammirazione e riceverete dei complimenti. Abbiate fiducia negli altri ma soprattutto in voi stessi. Amore: in coppia, sorprese, gesti o attenzioni, tutte quelle piccole cose che dicono ti amo ci saranno e se così non fosse, le chiederete. Qualsiasi passo in questa direzione avrà un grande successo. Soli: un flirt prende sempre più spazio nella vostra vita ma senza provocare ansia o paura. E ciò è segno di buon auspicio.

Oroscopo 11 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nell’aria ci sono vibrazioni astrali positive, dove solo accoglierle e sfruttarle! Anche solo una parte può fare miracoli nella vostra giornata. Abbiate fiducia che le cose andranno bene e andrà sicuramente così! Le vostre speranze e i desideri hanno le stesse possibilità di realizzarsi come quelle di chiunque altro. Evitate i pensieri negativi. Amore: in coppia, qualche difficoltà, siete meno ricettivi nei confronti della dolce metà. Vi lascerete sopraffare dagli impegni di lavoro e trascorrere del tempo con il partner sarà un miracolo. Soli: moltiplicate gli incontri per fare nuove conoscenze, avete intenzione di frequentare posti insoliti. Oggi gli incontri sono carichi di forti emozioni.

Oroscopo 11 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì denso di attività, decisioni da prendere velocemente e molte sorprese. Ma grazie alla prontezza mentale sarete in grado di gestire tutto al meglio e anche di più! Entrate in azione: nessuno e niente in questo momento può rallentarvi o intimorirvi. Su un altro piano: potrebbe entrare una somma che state aspettando. Amore: in coppia, la complicità con il partner si rafforza, vi capite al volo senza nemmeno parlare. La dolce metà sarà gentile e renderà più semplice il vostro quotidiano attraverso piccoli gesti. Soli: è una bella giornata per uscire e fare incontri con persone interessanti. Forse non troverete il grande amore ma avete l’opportunità di vivere relazioni piacevoli a tutti i livelli, dunque aprite gli occhi e il cuore… Oroscopo 11 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Se vi siete concessi un po’ di relax, oggi nel lavoro sarete inarrestabili! Ma non solo: la congiunzione Luna-Venere nel vostro segno vi rende più affascinanti del solito, potreste ricevere dei complimenti per il look, l’energia o l’atteggiamento Ciò potrebbe accentuare la sicurezza in voi stessi e fa un gran bene soprattutto sul posto di lavoro. Amore: in coppia, è un ottimo lunedì, la relazione veleggia verso la felicità. Le conversazioni saranno profonde e arricchiranno entrambi. Dolci frasi, qualche tenero compromesso… Soli: uno straordinario undici settembre che resterà impresso nella vostra memoria, poiché Cupido promette un incontro splendido. Fatevi belli, siate intraprendenti senza dare la sensazione che la conquista sia scontata.

Oroscopo 11 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Cercate di essere un po’ egoisti, avete il diritto di mettere voi al primo posto. L’empatia nei confronti degli altri, la sensibilità riguardo alle loro emozioni e problemi è lodevole ma oggi potrebbe privarvi di energie. E’ un lunedì in cui di tanto in tanto, dovete avere il coraggio di dire “no” a chi vi circonda e senza provare sensi di colpa. Amore: in coppia, con il partner avete un atteggiamento diverso, che apprezzerà. La vostra nuova visione della relazione riaccenderà la passione: insieme vivrete momenti bollenti. Soli: perché andare a cercare altrove l’amore quando è proprio davanti a voi? Vi siete accorti che una persona vi desidera e vi fa gli occhi dolci da molto tempo?

Oroscopo 11 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Se da un lato vi sentite pronti a superare gli ostacoli per raggiungere i vostri obiettivi, dall’altro siete anche consapevoli dover prima portare a termine alcune cose e chiudere alcune questioni. Vale la pena dedicare del tempo a risolvere ciò che ha prosciugato più energie di quanto valesse la pena. Una volta concluso, andrete avanti. Amore: in coppia, brio e amore. Marte vi fa perdere il senso dell’orientamento. Con il partner va alla grande e trascorrete momenti indimenticabili di complicità. Meglio ancora se praticherete insieme qualche attività. Soli: decidere di accettare uscite e inviti con l’obbiettivo di incontrare quante più persone possibile. C’è aria di conquista!

Oroscopo 11 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Vergine è in buon aspetto con il vostro segno dunque se avete in mente un progetto o un’idea, cercate di parlarne con chi vi circonda soprattutto tra mercoledì e giovedì. Non ricevete critiche ma anziché cercare di imporvi esprimetevi con calma e lasciate che gli altri esprimano le loro opinioni. E’ così che creerete un’atmosfera collaborativa. Amore: in coppia, complicità, amore fusionale, con il partner siete più innamorati che mai. La relazione ha davanti a sé un futuro luminoso, ne siete pienamente consapevoli. Soli: dopo un periodo di incertezze, tornate a lanciarvi nella conquista. Una nuova storia potrebbe iniziare alla velocità della luce, in vista c’è un colpo di fulmine!

Oroscopo 11 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete la sensazione di fare un passo avanti e due indietro è perché al momento ci sono ben sei pianeti in moto retrogrado. Tra pochi giorni tuttavia Mercurio andrà avanti e le situazioni riprenderanno a muoversi velocemente. Non dovete abbassare le braccia, dunque, poiché nel giro di poco farete progressi positivi! Amore: in coppia, evitate lotte di potere con il partner, le conseguenze sarebbero difficili da gestire e avete di meglio da fare. Ad esempio, potreste parlare dei desideri facendo progetti concreti per il futuro. Soli: gli altri potrebbero sembrare distanti, vanitosi ma forse cercano di sentirsi a proprio agio. Non dovete giudicare ma fare invece il primo passo affinché si interessino un po’ a voi.

Oroscopo 11 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Venere in Leone oggi nel vostro settore delle finanze potrebbe verificarsi un colpo di fortuna che vi farà provare grande sicurezza riguardo alla vostra situazione. Potreste, ad esempio, ottenere quel prestito che avete chiesto oppure arriverà a sorpresa una somma che vi permetterà di estinguere un debito. Amore: in coppia, se qualche malinteso o conflitto hanno avuto ripercussioni sulla relazione, oggi potete sistemare tutto. Aprite cuore e mente e ritroverete la perduta armonia. Soli: la cosa più complicata per voi è, fare il primo passo. Se avete discusso con una persona che vi corteggia, la rabbia e il risentimento si sono attenuati ma non sapete come dirlo. Avrete l’opportunità di riapparire nella sua vita.

Oroscopo 11 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La settimana si prospetta eccellente, soprattutto per quanto riguarda i contratti e gli accordi ottenuti impegnando parecchie energie e tempo. Il buon aspetto di Marte in Bilancia accentua la vostra determinazione per ottenere ciò che desiderate. L’unico “neo” è che la vostra tendenza sarà chiedere molto più di quanto vi offrono. Evitate di impuntarvi. Amore: in coppia, potreste porvi troppe domande e ciò avere un impatto negativo sulla relazione. Il partner probabilmente preferirebbe più tenerezza e meno parole. Lasciati andare all’amore… Soli: per oggi preferite rimanere in casa, per conto vostro anziché rischiare di ritrovarvi con persone che non vi entusiasmano. E avete ragione!

Oroscopo 11 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’armonia tra la Luna e Marte rappresenta un invito a dedicarvi seriamente al miglioramento personale, ovvero eliminando le vecchie abitudini così da fare spazio a quelle più sane. Anche piccoli passi verso il nuovo avranno un grande impatto sul benessere psicofisico e sarete più produttivi, riuscirete a raggiungere facilmente i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, i pianeti introducono una buona dose di fantasia nella relazione. Avete la capacità di affascinare il partner, farlo uscire dalla riservatezza. Vivrete momenti magici! Soli: gli incontri sono molto probabili. Ma piedi per terra e lasciatevi conquistare solo dalla persona giusta.