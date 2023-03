L’oroscopo del 11 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se state cercando un lavoro, è una giornata in cui avrete delle opportunità da cogliere. Il successo dipende dalla vostra motivazione. Le cose non accadono per caso, dunque prestate attenzione e poi agite saggiamente con coraggio e determinazione. Più in generale potrebbero arrivare notizie entusiasmanti, riguardanti gli affari o il denaro. Amore: in coppia, avete la splendida sensazione che il vostro sia un amore per sempre. E, probabilmente, non sbagliate…Soli: dimenticate gli errori del passato: oggi è possibile nasca una storia e dovete ripartire su basi nuove!

Oroscopo 11 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Un ritardo nel completamento di un progetto personale o di lavoro potrebbe farvi dubitare delle vostre capacità. Attenzione a non cadere in questa trappola. Siete all’altezza della situazione! Esaminate ciò che state facendo così da capire qual è il dettaglio sbagliato. Al contempo, rilassatevi così da eliminare lo stress accumulato durante la settimana di lavoro. Amore: in coppia, nella relazione è necessario che entrambi facciate qualche sforzo. E voi cosa fate? Cercate di mostrarvi amorevoli e affettuosi e sarete amati ancora di più. Soli: se vi trovate alle prese con una situazione ambigua, è arrivato il momento di chiarire.

Oroscopo 11 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Vi sveglierete pimpanti ed entusiasti ma pensando alle tante cose da fare l’umore potrebbe cambiare. Potrebbe essere il momento di chiedervi se è necessario apportare alcune modifiche significative. Pensate di non avere una via d’uscita? Cercate un’opportunità che vi dia più libertà di movimento, gestire meglio il tempo. Amore: in coppia, potreste avere dei pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, spiegare il suo punto di vista e confortarvi. Soli: parlare con un amico e confidarvi vi permetterà di fare dei passi avanti in una situazione un po’ bloccata.

Oroscopo 11 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un’opportunità potrebbe spuntare dal nulla e dovrete coglierla al volo poiché andrà a vostro vantaggio. Ed è proprio dal networking che avrete la possibilità di fare passi avanti: sia che abbiate il desiderio di contattare e uscire con una persona o che siate in cerca di opportunità di lavoro o di affari o qualsiasi altra cosa che avete intenzione di fare. Amore: in coppia, avete la splendida sensazione che il vostro sia un amore per sempre. E, probabilmente, non sbagliate…Soli: dimenticate gli errori del passato: oggi è possibile nasca una storia e dovete ripartire su basi nuove!

Oroscopo 11 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La vita sociale brilla! Comunicate, entrate in contatto con le persone: oggi l’intuito è al top ed è il momento perfetto per dare il via alle conversazioni, anche su argomenti delicati. Potrebbero esserci eventi sorprendenti così come l’impulso improvviso di liberarvi da alcuni limiti. E’ un fatto positivo se porta a cambiamenti costruttivi. Amore: in coppia, se siete stufi della routine, della vita di tutti i giorni, la dolce metà ha in serbo una giornata piena di belle sorprese. Soli: la vostra vita amorosa prende una svolta inaspettata. Un incontro ribalterà tutte le vostre certezze.

Oroscopo 11 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui avete voglia di condividere e comunicare: le interazioni con chi vi circonda, anche sul posto di lavoro sono interessanti, stimolanti e le conversazioni sono sincere, aperte. Ciò, nella carriera, vi permetterà di avere una positiva svolta inattesa, qualcosa che desiderate da tempo e che vi entusiasmerà! Amore: in coppia, il dialogo è dolce, esprimerete i vostri sentimenti, i desideri reciproci: vi sentirete vicini per la serie “due cuori e una capanna”. Soli: bando alle paure e lasciatevi andare alle emozioni! Avete le carte in regola per conquistare.

Oroscopo 11 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La vostra sensibilità e apertura mentale vi permetteranno di capire meglio chi vi circonda ed eventualmente essere d’aiuto a trovare una soluzione a qualsiasi problema. Al contempo, potrebbe arrivare una splendida quanto inaspettata opportunità finanziaria: con i passaggi astrali odierni sarete in grado di farla vostra! Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrai idee molto piccantine! Soli: l’amore oggi non è una priorità o, meglio, non sarete fissati a cercare il grande amore. Se capiterà un flirt comunque vi lancerete.

Oroscopo 11 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potrebbe esserci un’opportunità inaspettata per cui vale la pena impegnarsi, Scorpione. Al vostro segno di solito non piacciono i cambiamenti improvvisi ma oggi potrebbe arrivare una bella e inaspettata opportunità di lavoro che vi metterà in grado di mostrare le vostre competenze, il talento e sarete determinati a farla vostra! Amore: in coppia, grande passione, l’amore è al primo posto e la comunicazione con il partner è perfetta! Soli: è una giornata favorevole agli incontri d’amore. Allora, uscite poiché – ovunque – avete la possibilità di conquistare un cuore.

Oroscopo 11 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste sentire che è il momento di fare dei cambiamenti, anche improvvisi nell’equilibrio tra lavoro e vita privata, Cercate di capire quali sono le vostre priorità e parlarne con il boss ma non è escluso che sia lui a proporre delle modifiche al programma quotidiano. In ogni caso è l’occasione perfetta per creare un migliore equilibrio. Amore: in coppia, è uno splendido sabato per vivere con il partner un momento romantico. La relazione imbocca una direzione diversa e tra di voi è un nuovo inizio. Soli: l’aria profuma di romanticismo e conquiste! Tra sguardi intriganti, messaggi e incontri piccantini oggi non saprete a chi dare i resti…

Oroscopo 11 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Modificare qualcosa in casa o fare un acquisto per renderla più confortevole e aggiungere un tocco speciale a una stanza, oggi vi darà grande soddisfazione. Ma ciò potrebbe estendersi anche ai piaceri culinari. Provare un nuovo menu o una nuova ricetta può portare a nuove scoperte e a un modo di alimentarvi più sano. Amore: in coppia, è il sabato ideale per fare qualcosa di diverso con il partner. Condividere un’attività sarà divertente per entrambi. Soli: aprite la porta all’amore e lanciatevi verso l’ignoto, non sarete delusi da ciò che scoprirete!

Oroscopo 11 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Pesci nel vostro settore delle finanze è in buon aspetto a Urano: il transito può indicare l’entrata – inaspettata – di una somma di denaro oppure una proposta che si rivelerà redditizia. E’ una splendida giornata anche per introdurre dei miglioramenti nella casa o fare degli acquisti utili oppure scoprire nuovi interessi. Amore: in coppia, l’unione fa la forza, insieme vi sentirete più forti e sicuri! L’amore del partner vi farà sciogliere dalla felicità. Soli: con una persona sarà amore e attrazione al primo sguardo! Difficile dire chi farà il primo passo ma probabilmente entrambi contemporaneamente.

Oroscopo 11 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

A volte le idee brillanti nascono nei momenti più impensati e oggi una potrebbe riguardare un modo per fare soldi. Vi chiederete perché non ci avete pensato prima, ma visto che ora l’avete avuta, dovete sfruttarla. Potete dare il via immediatamente? Potrebbe essere il trampolino di lancio per uno spettacolare decollo. Amore: in coppia, In coppia: se avete intenzione di chiedere qualcosa al partner non saprà dire “no”. E’ un sabato in cui potete convincere con un solo sguardo! Soli: evitate di concedere immediatamente la vostra fiducia alla prima persona che avrà il potere di affascinarvi.