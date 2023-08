L’oroscopo del 12 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La vostra ambizione è al massimo e avete la ferma intenzione di progredire, di ottenere il successo lavorativo che desiderate. Potrete fare tutto il possibile per realizzare quanto avete in mente. Anche se pesterete i piedi a qualcuno lo farete in modo elegante. Vi sentite pronti a cambiare le cose e concentrarvi su un piano mirato a migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, il desiderio è quello di mantenere a tutti costi l’equilibrio e l’armonia. Soli: non sapete bene nemmeno voi cosa volete, oggi le idee non sono molto chiare.

Oroscopo 12 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui la tendenza è fare contemporaneamente mille cose. Esaminatevi con distacco e capirete il motivo. Siete un po’ più permalosi, pensate che nei consigli ci sia della critica. Se anche fosse così cercate di sopportare con pazienza. Ciò che fate scatena dei commenti: dovete seguire le vostre idee e al contempo adattarvi a un ambiente che potrebbe essere un po’ ostile. Siate più elastici e le cose andranno meglio. Fate comunque vedere il vostro impegno e la sicurezza che avete in voi stessi. Amore: in coppia, se con il partner c’è qualcosa da sistemare, non rimandate. Ritroverete l’equilibrio. Soli: non è la giornata ideale per conquistare. Rimanete in casa o uscite con gli amici.

Oroscopo 12 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete lo stato d’animo giusto per mettervi al centro della scena e brillare. Al contempo potreste dedicarvi a ciò che sollecita la vostra passione, vi regala divertimento. Non dovete per forza accettare inviti formali nella vita sociale. Dovete concentrarvi su tutto ciò che il vostro cuore desidera ardentemente realizzare! Infine, tenete presente che quanto cercherete di essere chiari con chi vi circonda, potrebbero verificarsi dei malintesi. L’importante è che sarete pronti a spiegarvi meglio. Amore: in coppia, chiarirete eventuali fraintendimenti e lo farete con grande gentilezza. Con il partner c’è sempre tanto amore… Soli: potrebbe nascere un’amicizia amorosa. Non sarà un colpo di fulmine ma l’attrazione sarà profonda e sincera.

Oroscopo 12 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui la vita sociale non vi interesserà, vorrete rimanere dietro le quinte. Probabilmente avrete voglia di un momento di tranquillità per ristabilire un contatto armonioso con i familiari, sentire il comfort della casa. Concedetevi dunque la possibilità di abbellire l’abitazione, migliorate il dialogo con le persone care o, più semplicemente, rilassatevi. Amore: in coppia, amore, passione… siete innamorati più che mai del partner e si capisce dal vostro sguardo. Soli: siete in cerca di stabilità amorosa. Occhio che non diventi una fissazione.

Oroscopo 12 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una fase importante per fissare degli obbiettivi ed elaborare dei piani per raggiungerli. Se siete ansiosi di guadagnare di più potreste averne la possibilità. Studierete ad esempio nuovi modi oppure un lavoro o un contratto vi consentiranno di aumentare le entrate. Il rovescio della medaglia è che è probabile che ci sia molta concorrenza e per avere vantaggio su di loro, sarete spinti ad adottare tattiche non sempre corrette. Potrebbe andare bene, certo, ma potrebbe essere il contrario… Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa. Per distendere la situazione, cercate di dar prova di dolcezza. Soli: poca sicurezza in voi stessi, avete dei dubbi. Paura del cambiamento? Ponetevi delle domande.

Oroscopo 12 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ il momento ideale per seguire un interesse che vi appassiona e vi porta in una nuova direzione. Oggi siete spinti all’azione, soprattutto se avete intenzione di concretizzare un progetto innovativo, originale. Allora, oggi mettete alla prova il vostro talento, mostrate le vostre capacità: potreste dare vita a un sogno. Se sperate in un cambiamento di lavoro o in un trasferimento, le cose potrebbero andare nel verso giusto. Amore: in coppia, atmosfera un po’ tesa. Evitate di provocare il partner e non prendete di traverso qualche commento tutto sommato innocente. Soli: potreste interpretare nel modo sbagliato un messaggio inviato da chi vi corteggia. Prima di rispondere, leggete attentamente.

Oroscopo 12 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ la giornata ideale per prendere cura di voi stessi. Evitate di impegnare le energie nel mondo circostante e concentrate l’attenzione sulle vostre emozioni, la salute, il corpo. Date la priorità ai vostri bisogni. C’è una grande quantità di energia creativa a vostra disposizione ed che è estremamente potente. Potete utilizzarla in un progetto, anche domestico, che avete a cuore. Sarà molto gratificante. Amore: in coppia, la relazione procedere a gonfie vele, prendete le decisioni insieme al partner, e ciascuno mette da parte l’ego. Soli: la simpatia è una carta vincente in più per conquistare ma da sola non basta. Utilizzate anche il fascino, la sensualità.

Oroscopo 12 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potrebbe esserci un incontro importante, con una persona potrebbe nascere un’amicizia che andrà avanti nel tempo, la sintonia sarà totale. L’importante è che permettiate al legame di svilupparsi naturalmente, senza forzare le tappe. Su un altro piano: è un eccellente momento per lavorare su miglioramenti riguardanti lo stile di vita. Sapete bene ciò che potete realizzare e siete molto motivati. E’ una buona giornata per rafforzare i legami familiari. Amore: in coppia, poco disponibili, forse avete qualche preoccupazione o siete stanchi… ma d’altra parte viviamo nella realtà, non in una fiaba. Soli: per oggi, non sono previsti incontri e conquiste. Fate appello alla pazienza.

Oroscopo 12 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste impegnare le energie nel lavoro, negli affari, trovare modi per guadagnare o in un progetto che state concretizzando. Nel lavoro o nella vostra attività, avete la possibilità di fare un’ottima impressione, ma evitate di voler far colpo a tutti i costi. Non pensate al risultato e sicuramente la vostra prestazione sarà eccellente e avrete maggiori possibilità di essere notati. Potreste infine avere splendide intuizioni che vi permetteranno di trovare le soluzioni ai problemi. Amore: in coppia, di buonumore, nulla dovrebbe turbare questa bella giornata. E col partner non esiterete a sfoderare il fascino. Soli: voglia di conquistare e oggi fare di tutto per fare vostro il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 12 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Cercate di essere il più produttivi possibile! Dovreste impegnare le vostre energie per fare passi avanti nella carriera, nel lavoro. Fate appello al vostro talento e attivatelo. Al contempo oggi è più facile del solito lasciar emergere le emozioni e condividerle con chi vi circonda. Un’unica attenzione: una persona avrà bisogno di una mano e cercherà di fare leva sul vostro lato compassionevole. Evitate di farvi coinvolgere eccessivamente. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica. Calma, non affrontate argomenti spinosi. Soli: alla ricerca della perfezione vostra e degli altri. Oggi siete un po’ insicuri, eppure piacete parecchio!

Oroscopo 12 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro è un segno innovativo, originale e dovreste, soprattutto oggi, evitare situazioni banali e limitanti. Avrete un’opportunità per uscire dalla vostra zona di comfort e andare in cerca di nuove e stimolanti avventure, ampliare i vostri orizzonti. Al contempo, avrete la possibilità di risolvere un problema con una persona cara. Una conversazione sincera porterà a una svolta. L’importante è lasciare il passato alle spalle poiché solo così sarà possibile un nuovo inizio. Amore: in coppia, c’è il rilancio della passione, l’atmosfera con il partner è magica. In vista c’è una serata super. Soli: le possibilità di conquistare sono numerose. A patto che uscirete, mostrerete disponibilità ed elasticità.

Oroscopo 12 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le energie odierne sono positive, potete fare concreti progressi ma senza premere l’acceleratore: passo dopo passo. Puntate a un ritmo che potete gestire tranquillamente e a un approccio equilibrato. E ciò riguarda anche le relazioni. Se avete intenzione di approfondire la conoscenza con una persona, non state a pensare quale dovrà essere la prossima mossa. Rilassatevi e tutto andrà bene. Più ci penserete e più avrete possibilità di commettere un errore. Amore: in coppia, il partner è al centro dei vostri pensieri, delle vostre attenzioni. Dite quanto è importante! Soli: voglia di piacere, di conquistare, e avete un’aria misteriosa che vi dota dell’effetto calamita!