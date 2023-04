L’oroscopo del 12 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 12 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Concentrati al massimo sulle vostre priorità, potreste mettervi anche un po’ sotto pressione ma in modo positivo: lavoro, carriera, obbiettivi sarete più produttivi del solito e darete il meglio! Alcune situazioni vi spingono a progredire e migliorare, le conversazioni sono mirate alla concretezza. E’ una giornata in cui non avete voglia di perdere tempo! Amore: in coppia, la relazione prende una bella piega, è anche più appassionata. Vivete pienamente questo grande amore! Soli: pronti a conquistare? Potreste avere un incontro a sorpresa con una persona speciale! .

Oroscopo 12 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Sapete bene cosa volete e siete pronti a entrare in azione da soli e arrivare primi al traguardo. Anche se all’apparenza potrebbe sembrare la cosa giusta da fare, tenete presente che in seguito potresti pentirvi. Avrete invece molto più successo coinvolgendo persone che hanno il vostro stesso obbiettivo. L’unione fa la forza! Amore: in coppia, giornata all’insegna della complicità. Con la dolce metà vi basterà un solo sguardo per capire al volo i reciproci desideri. Soli: rinnovate il look! Se vi giudicate belli e affascinanti lo penserà anche chi vi corteggia! Non dovete dubitarne.

Oroscopo 12 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dotati di splendide energie, determinati: niente e nessuno può fermare questo slancio. Più produttivi ed efficienti del solito, date il meglio e arrivate al cuore delle situazioni. Il che va vostro vantaggio e vi permetterà di raccogliere grandi soddisfazioni. Tuttavia se volete tenere il passo, controllate la qualità del sonno e riposate di più. Amore: in coppia, potreste chiedervi perché non volete essere simpatici, comprensivi, romantici nei confronti del partner. Si sa, la colpa è sempre dell’altro! Cercate di ammettere i vostri errori. Soli: voglia di mettere una pietra sul passato e lanciarvi in nuove avventure.

Oroscopo 12 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un po’ permalosi, dietro qualsiasi commento o consiglio penserete che si nasconda una critica. La cosa migliore è tenere sotto controllo questo stato d’animo dovuto, forse, anche al fatto che fate troppe cose contemporaneamente. Al boss o agli amici, evitate di fare promesse difficili da mantenere. Amore: in coppia, atmosfera elettrica, le vostre parole e l’atteggiamento sconcertano la dolce metà. Cambiate musica! Soli: avete difficoltà a staccarvi da una situazione del passato che vi ha fatto soffrire. Siete consapevoli o no che dovete guardare avanti?

Oroscopo 12 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui nel lavoro potreste trovarvi alle prese con qualche situazione fastidiosa per cui mantenete la calma. Occupatevi dei vostri compiti, degli impegni con la massima professionalità e se dovesse accadere qualcosa, prima di partire in quarta perché vi sentite frustrati, esaminate la questione con il massimo distacco. Amore: in coppia, In caso di conflitto con il partner, anziché fare una gara a grida di più perché non pianificate una cenetta romantica. Appianerete le tensioni. Soli: forse oggi non ci sarà l’incontro del secolo ma iniziate a prepararvi. Alcuni segnali lasciano pensare che accadrà molto presto.

Oroscopo 12 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un mercoledì in cui nel lavoro avrete molte cose di cui occuparvi per cui se non volete che l’ansia e il nervosismo prendano il sopravvento dovrete stabilire delle priorità. Ci sarà chi chiederà una mano o un consiglio e come sempre sarete pronti a correre in soccorso ma evitate di dedicare troppo tempo: pensate prima di tutto a voi! Amore: in coppia, Il partner ti dà concrete prove d’amore, vi dimostra che i suoi sentimenti sono sinceri. Se avevate qualche piccolo dubbio, oggi svanirà! Soli: motivati a cambiare atteggiamento, il che vi porterà verso una nuova storia d’amore. I desideri diventano realtà.

Oroscopo 12 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Volete che un progetto faccia dei progressi ma al contempo non vi date molto da fare per trovare delle soluzioni. Se per trovarle fate affidamento esclusivamente sugli altri allora è probabile che aspetterete a lungo… I progetti vi stanno aspettando e voi cosa aspettate a entrare in azione? Rimboccate le maniche, avrete successo! Amore: in coppia, siete innamorati e presterete attenzione a ciò che dirà il partner. Riuscirete ad appagare le sue aspettative tenendo conto delle vostre. Soli: desiderate un rinnovamento. In effetti non è facendo sempre le stesse cose, frequentando gli stessi posti, che la situazione evolverà. Cambierete tutto!

Oroscopo 12 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro, i passaggi odierni potrebbero spingervi a riflettere sulla possibilità di imboccare una nuova direzione ma gli amici non essere d’accordo con i vostri piani. Eppure in modo del tutto inaspettato potrebbe arrivare una proposta o un’offerta di lavoro: sarà la conferma che state percorrendo la strada giusta! Amore: in coppia, l’amore non si esprime solo a parole ma anche attraverso piccoli gesti, le attenzioni. La vostra tenerezza è preziosa! Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, siete delusi, un po’ frustrati. Avete la sensazione che l’amore vi stia voltando le spalle. Non è così: il tempo è un vostro alleato.

Oroscopo 12 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le vostre idee prendono forma e presto riceverete un riconoscimento che aumenterà l’autostima! E’ il momento perfetto per intraprendere nuove iniziative e trasmettere il vostro entusiasmo a chi vi circonda. Al contempo, oggi siete più convincenti del solito e sarà impossibile che gli altri dicano di no a una vostra richiesta o proposta! Amore: in coppia, più concilianti e più tolleranti e la dolce metà ricambierà questo atteggiamento. trascorrerete una bella serata romantica! Soli: incontro con una persona che solleciterà la vostra curiosità. Cercate di approfondire la conoscenza poiché in seguito potrebbe conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 12 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe arrivare un’offerta di lavoro che richiede molto impegno ma vi permetterà un ottimo guadagno. Prima di impegnarvi riflettete: se siete soddisfatti di fare tutto ciò che vi viene chiesto, andate avanti. Se qualcosa non vi convince dite no senza esitare poiché una volta coinvolti, sarà molto difficile tirarvi indietro, Amore: in coppia, introdurrete nella relazione molta fantasia per compiacere il partner o per spezzare un po’ di monotonia. Basterà per trascorrere una splendida serata. Soli: avrete parecchie idee per movimentare gli affari di cuore. Bene così: la fortuna aiuta gli audaci…

Oroscopo 12 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I transiti odierni vi dotano di belle energie e coraggio che accentuano la vostra efficienza. Avete intenzione di raggiungere un obbiettivo che avete in mente e siete concentrati al massimo! Sul fronte finanze invece, la tendenza è quella di spendere impulsivamente rischiando di mettere a dura prova il budget. Cercate di risparmiare. Amore: in coppia, dialogo, complicità e passione! E’ un mercoledì romantico, farete delle promesse per vivere insieme un futuro luminoso. E sarà così! Soli: negli affari di cuore fate bene a vivere e gustare flirt e avventure ma fate attenzione alle indigestioni…

Oroscopo 12 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Più rilassati, intorno a voi grazie anche al senso dell’umorismo create una bella atmosfera. Tutto vi sorride! La giornata è ideale per avere conversazioni armoniose con i colleghi, divertirvi in compagnia delle persone care e trasmettere la gioia di vivere! Volendo, potete dare il via un progetto o vendere o acquistare a vostro vantaggio. Amore: in coppia, la relazione è al centro della vostra attenzione, siete pronti a impegnarvi seriamente per concretizzare dei progetti a due. Soli: volete vivere una nuova storia d’amore, avete voglia di intraprendere e andare alla scoperta di nuove avventure romantiche. Sarete accontentati!