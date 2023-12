L’oroscopo del 12 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Se vi sentite intrappolati nel solito quotidiano, la Luna Nuova in Sagittario vi rende ottimisti, pieni di belle energie ed è il transito perfetto per cambiare la situazione. Potreste, ad esempio, dare il via a un’impresa imprenditoriale o pianificare un viaggio che avete in mente da tempo, in generale sperimentare cose nuove. Nei prossimi giorni e settimane, sarete entusiasti di lavorare su progetti e attività che appagano il desiderio di vivere esperienze fuori dall’ordinario. Amore: in coppia, con il partner vi sentite sulla stessa lunghezza d’onda, circola passione e tenerezza! Cosa chiedere di più? Soli: ottimisti, pronti a tentare la fortuna! E oggi potrebbe arrivare un’attrazione irresistibile.

Il Novilunio in Sagittario per il vostro segno rappresenta un invito a dare il via a un piano finanziario, chiedere un prestito, saldare un debito. Al contempo visto che la Luna Nuova sosta nel vostro settore della trasformazione, avete la possibilità, dopo un periodo di instabilità, di rimettervi in carreggiata. Con questo transito farete chiarezza anche riguardo alle relazioni, saprete esattamente chi siete disposti ad accettare nella vostra vita ed eventualmente apportare dei cambiamenti significativi. Amore : in coppia, se c’è stato un battibecco o punti di vista diversi cercate il modo di parlare e di riconciliarvi. Soli: un amico sarà un vero sostegno emotivo e potreste chiedervi se vorreste qualcosa di più.

Oroscopo 12 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni e in una in particolare, che si tratti di lavoro o vita personale è il momento di ripartire da zero, trovare un accordo. Nei prossimi sei mesi, arriveranno delle opportunità, potrebbe esserci un cambiamento nelle relazioni di lavoro, nelle collaborazioni, nei contratti ed è probabile che vi lancerete in nuovi impegni. Nessuna unione è esente da sfide ma collaborare con chi la pensa come voi può dimezzare il carico di lavoro. Amore: in coppia, se vi sentite un po’ distanti dal partner, vi porrete delle domande per trovare una soluzione. E vi riavvicinerete. Soli: se capite che un flirt non vi porterà da nessuna parte, chiudete e andate oltre.

Oroscopo 12 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti di eliminare una cattiva abitudine o di praticare più esercizio fisico, la Luna Nuova in Sagittario rappresenta un’opportunità per mettere voi stessi al primo posto! E’ il periodo dell’anno perfetto per trovare un centro di yoga oppure pilates o una palestra che offre uno o due pacchetti, meglio ancora se frequenterete con un amico: vi motiverete a vicenda. C’è la possibilità, inoltre, che vi offrano di lavorare all’estero o per un’azienda con sede all’estero che comporta dei viaggi. Amore: in coppia, il lavoro vi impegna molto e potrebbe distrarvi dal partner. Trovate un equilibrio così da avere tempo per il romanticismo. Soli: avete aspettative alte per cui aspettatevi qualche delusione.

Oroscopo 12 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Sagittario vi mette sotto i riflettori e brillate, siete magnetici! E’ una giornata in cui dovete prendere in considerazione ciò di cui avete bisogno, anche se può sembrare superficiale o un po’ egoistico, ed essere orgogliosi di voi stessi. Se aspettavate con impazienza di lanciare un progetto o una piccola impresa, quel momento potrebbe essere ora! Tuttavia, il Novilunio è in dissonanza con Nettuno fate attenzione a non commettere errori di distrazione, finanze comprese. Amore: in coppia, sfruttate la Luna Nuova per riaccendere la scintilla nella relazione o provare ad avere un bebè. Soli: mettetevi in gioco, fissate degli appuntamenti con nuovi corteggiatori. Incontrerete una persona speciale.

Oroscopo 12 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Sagittario sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e vi spinge a rallentare il ritmo lavorativo e ad avere maggiori attenzioni per le persone care. Darete il via a conversazioni all’insegna dell’affetto, della comprensione reciproca e, non ultimo sarete in grado di perdonare chi vi fatto un torto. In programma potrebbero esserci progetti importanti, ad esempio l’acquisto di una nuova abitazione o un trasloco oppure una ristrutturazione per rendere più accogliente la casa. Amore: in coppia, serata bollente e splendida sul fronte eros! Soli: potreste essere attratti da una persona diversa da quelle che solitamente scegliete e vi lascerete travolgere entrambi dalla passione!

Oroscopo 12 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Novilunio in Sagittario rende piacevolmente movimentata la vita sociale, sul fronte comunicazione sarete imbattibili! Chi vi circonda sarà gentile ma non solo, le parole che diranno risolleveranno il vostro morale. Potrebbero infatti arrivare notizie o consigli che vi metteranno in grado di allontanare lo stress. Il Novilunio a voi parla anche di collaborazioni: se state pensando di lavorare con un amico su un progetto che avete a cuore è il momento giusto per studiare un piano affidabile. Amore: in coppia, le parole che direte al partner toccheranno il suo cuore, sarete felici di aver manifestato i sentimenti. Soli: cambiate la routine uscire dalla vostra zona di comfort, vi permetterà di fare nuove conquiste!

Oroscopo 12 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze: se avete largheggiato nelle spese e mandato all’aria il budget, il transito rappresenta un’opportunità per attenervi alla realtà della vostra situazione, a spendere meglio il denaro che guadagnate, all’occorrenza risparmiare così da dare il via a un nuovo inizio. In vista dello shopping natalizio, visto che il Novilunio è in dissonanza con Nettuno, occhi aperti: potrebbe esserci un errore vostro o di chi vende la merce. Amore: in coppia, la tendenza odierna è di prendere tutto alla lettera. E senza motivo vi sentirete aggrediti. Ma nessuno ce l’ha con voi, tanto meno il partner. Soli: in negativo o in positivo esagerate le situazioni. Distacco.

Oroscopo 12 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova nel vostro segno è un momento importante: se riguardo a un’idea o un progetto che avete a cuore – a patto che siano realistici – vi siete bloccati, forse non vi sentivate all’altezza. il transito vi permette di superare l’impasse e trovare il modo e i mezzi per fare concreti passi avanti! Tuttavia, la congiunzione con Marte sempre nel vostro segno, indica che prima di lanciarvi con ottimismo dovete avere pronto un piano solido così da mettervi al riparo da sgradite sorprese. Amore: in coppia, proverete a parlare di punti un po’ delicati e troverete le parole giuste per convincere il partner. Soli: è la giornata ideale per conoscere nuove persone, soprattutto sui social network o sui siti di incontri.

Oroscopo 12 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: attraverso la riflessione farete chiarezza su un’iniziativa. Il Capricorno è noto per la costanza, la capacità di portare a termine le cose con eccezionale perseveranza, non importa il tempo che occorre. Ma a volte è bene ricordare che non tutte le iniziative meritano l’attenzione. E oggi potreste rendervi conto che un determinato progetto rappresenta una gran perdita di tempo e lo chiuderete in un cassetto. Amore: in coppia, se stavate aspettando che il partner cambiasse qualche sua abitudine, lo farà. Ma non chiedete troppo. Soli: nel lavoro una persona vi corteggerà. Sarete tentati ma diffidenti. Lasciatevi andare e poi capirete.

Oroscopo 12 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Sagittario è molto positiva, soprattutto se avete bisogno di un aiuto per concretizzare o portare avanti un progetto. Che si tratti di lavoro o vita privata, è la giornata giusta per chiedere una mano poiché sicuramente riceverete una risposta positiva! Con questo transito avete la possibilità di ampliare la cerchia dei contatti di lavoro, anche on line, e nei prossimi mesi potreste lanciarvi in situazioni per voi inedite ma ne varrà la pena: otterrete splendidi risultati. Amore: in coppia, è una giornata in cui nella relazione circola grande passione, il desiderio è al top! Soli: uscite con amici e conoscenti: i pianeti fanno arrivare il partner tanto atteso quanto attraente. Sarà amore!

Oroscopo 12 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Sagittario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e del successo. Ed è qui che potrebbero offrirvi un’opportunità che vi farà imboccare una nuova direzione. Nelle prossime settimane non sarete più disposti ad accontentarvi di situazioni mediocri e farete di tutto per raggiungere i vostri ambiziosi obbiettivi, avere un ruolo più importante da quello che avete sempre avuto. Amore: in coppia, è un momento importante per parlare con la dolce metà su come potete aiutarvi a vicenda a raggiungere i rispettivi obbiettivi di lavoro! Soli: occhio a idealizzare o fare affidamento su una persona in particolare. Cercate di saperne di più così da non commettere errori.