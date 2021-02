Oroscopo 12 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 12 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 12 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (evitate di rimuginare) e Pesci (in fase di evoluzione).

Oroscopo 12 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di rimuginare

Oroscopo Cancro 12 febbraio: umore

Fate uscire i problemi dalla vostra mente e portateli allo scoperto: è così che sarete in grado di risolverli. Con i pianeti in Acquario, dovete entrare in contatto con le vostre emozioni e vi sentirete meglio. Se qualcosa vi fa sentire a terra, non rimuginateci sopra a manetta. Prima lo farete, meglio sarà.

Con la Luna in Pesci, oggi e fino a domenica pomeriggio, avete la possibilità di distrarvi ed è inutile aggiungere che ne sentite un gran bisogno. Allora, annuncia l’oroscopo, sfruttate queste belle giornate all’insegna dell’evasione.

Oroscopo Cancro 12 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: alcuni progetti con il partner potrebbero essere rimandati ma fate in modo, entrambi, di non incupire l’atmosfera.

Soli: avete la possibilità di fare conquiste! Non è dato sapere quanto dureranno ma qualche amoretto vi farà bene.

Oroscopo 12 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): due giornate leggere e divertenti

Oroscopo Scorpione 12 febbraio: umore

Il tempo speso in famiglia per discutere di questioni importanti non sarà sprecato e potrebbe migliorare i rapporti. Può essere una bella opportunità per parlare e affrontare con più elasticità eventuali problemi spinosi che richiedono attenzione.

Al contempo, oggi e fino a domenica pomeriggio, la Luna In Pesci promette giornate leggere, divertenti, vivrete momenti piacevoli e lascerete alle spalle problemi e preoccupazioni. Su un altro piano, l’oroscopo annuncia che alcuni consigli potrebbero essere preziosi, soprattutto se dovete prendere delle decisioni.

Oroscopo Scorpione 12 febbraio: amore

In coppia: oscillate tra discussioni accese e tenere riconciliazioni. E la serata sarà piena di passione!

Soli: un incontro potrebbe essere annullato ma non ve ne farete un cruccio. E potreste lanciarvi in un’altra conquista.

Oroscopo 12 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): in fase di evoluzione

Oroscopo Pesci 12 febbraio: umore

E’ probabile che vi stiate preparando a un cambiamento importante, vi interroghiate sul futuro, anche professionale, sulla direzione che volete prendere nella carriera. Ciò potrebbe comportare la volontà di essere coraggiosi e la capacità di credere che sia possibile un nuovo inizio.

L’unico modo per scoprire se è vero, è provarlo. Facendo un primo passo potreste sentirvi sicuri di farne un altro e poi ancora un altro, finché non riuscirete nel vostro obbiettivo. L’oroscopo annuncia che siete in una fase di evoluzione personale e professionale.

Oroscopo Pesci 12 febbraio: amore

In coppia: con il partner vivrete momenti complici, all’insegna della sensualità. Esprimerete sinceramente i sentimenti.

Soli: potere di seduzione al top e leggerezza. Le carte vincenti per andare incontro alle novità.

