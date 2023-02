L’oroscopo del 12 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 12 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro è un segno impaziente ma con l’aspetto Luna-Urano odierno vorrete fare tutto di corsa quando invece sarebbe meglio rallentare e organizzarvi mentalmente. Ciò può valere anche sul fronte acquisti: rischiate di comprare un oggetto o un capo di abbigliamento che in seguito non userete. Rallentate e farete scelte più sagge. Amore: in coppia, non cercate il pelo nell’uovo e non interpretate le cose a modo vostro! Soli: in qualsiasi circostanza evitate di esprimere giudizi nei confronti della persona che vi attrae. Non è così che lo/a conquisterete!

Oroscopo 12 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio si allontana da Plutone: sarete meno ossessionati da qualcosa o qualcuno e più inclini a seguire la corrente. Questo approccio rilassato vi permetterà di ottenere le risposte che volete o ciò che desiderate, più velocemente. I transiti odierni favoriscono inoltre le conversazioni utili, principalmente legate agli affari. Amore: in coppia, il dialogo sincero è in primo piano. E’ inoltre la giornata giusta per parlare di argomenti delicati e cercare insieme di trovare soluzioni. Soli: se sapete che l’altro/a è timido non esitate a fare un passo avanti. Probabilmente non aspetta che questo.

Oroscopo 12 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Urano, rimanete con i piedi per terra, fate leva sulla razionalità poiché rischiate di commettere degli errori. Con questo transito cercate di tenere d’occhio il vostro comportamento: potreste ricadere in qualche abitudine malsana. Concentratevi sui vostri bisogni, sul vostro benessere! Amore: coppia, con il partner metterete in discussione alcune abitudini che ritenete superate e riguardo alle quali siete stati molto pazienti. Soli: la giornata non è molto favorevole agli affari di cuore. E’ anche possibile che siate un po’ scoraggiati.

Oroscopo 12 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’unica persona che può bloccarvi siete proprio voi! Evitate che le insicurezze o le paure vi impediscano di raggiungere i vostri obbiettivi. Fate inoltre attenzione alle discussioni accese, che scatenerete voi! Con amici e familiari la cosa migliore è non parlare di alcuni argomenti che sapete provocheranno delle tensioni. Amore: in coppia, se metterete un freno ai capricci e allo stato d’animo ribelle che vi spinge a puntare i piedi, la relazione con il partner andrà alla grande. Soli: per oggi, non vi passa per la mente di lanciarvi nella conquista. Probabilmente avete ben altro a cui pensare…

Oroscopo 12 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Urano anche se avreste voglia di concedervi una pausa potrebbero arrivare una mole notevole di responsabilità. Non dovete farvi carico di troppo lavoro e questo aspetto vi ricorda che nella vita, in qualsiasi settore, è necessario un equilibrio. Stabilite delle priorità e pensate al vostro benessere. Amore: è una domenica serena, non ci sono tensioni ma solo felicità. Sfruttate questo momento per fare progetti a due. Il partner merita le vostre attenzioni! Soli: appuntamento romantico con la persona che vi attrae! La serata sarà sorprendente e positiva.

Oroscopo 12 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potrebbe arrivare una nuova opportunità ma prima di accettarla, assicuratevi che sia quella giusta per voi. Anche se siete impegnatissimi trovate il tempo per riflettere per conto vostro. Con la dissonanza Luna-Urano potreste sentire di dover decidere immediatamente ma praticare un hobby o fare una passeggiata vi permetterà di avere maggiore lucidità. Amore: in coppia, punterete il dito su ciò che deve cambiare nella relazione così da renderla più romantica. Sapendo che avete ragione, la dolce metà brontolerà… Soli: se state vivendo un flirt poco appagante oggi sarete determinati a chiudere. Ottima decisione.

Oroscopo 12 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sfruttate l’energia produttiva dei transiti odierni per riflettere su un problema o risolvere una questione in sospeso. In questo momento è inoltre importante prendervi cura delle relazioni: una persona speciale vi motiverà a mettere in moto un progetto importante. Più in generale, cercate di migliorare e ampliare i contatti. Amore: in coppia, circola armonia, serenità, stabilità e ne avete un gran bisogno, soprattutto se ultimamente nella relazione ci sono stati dei cambiamenti. Soli: è probabile uno splendido incontro che illuminerà la giornata. Potrebbe trattarsi di amore a prima vista per entrambi!

Oroscopo 12 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste avere difficoltà a rimanere concentrati sulla lista di cose da fare: stabilite le priorità e rallentate il ritmo. Accelerando non farete altro che accentuare lo stress che state invece tentando di allentare. Anche perché rischiate di scatenare discussioni, avere comportamenti imprevedibili con i familiari o gli amici. Amore: in coppia, è una domenica in cui è meglio tacere. Non sempre è bene dire tutto ciò che frulla nella mente. Soli: potreste essere tentati di contattare un/a ex. Iniziativa da evitare. Ricordate il motivo per cui la vostra storia è finita!

Oroscopo 12 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Urano aumenta i livelli di stress e mina il vostro ottimismo: rilassatevi! Non dovete sentirvi in colpa se avete bisogno di prendere una pausa dalla famiglia o dagli amici: potreste aver voglia di stare per conto vostro e praticare un’attività che vi distragga, possa farvi ritrovare l’equilibrio e la tranquillità. Amore: in coppia, le incomprensioni saranno all’ordine del giorno e potreste essere accusati di un comportamento bizzarro. Non replicate. Soli: occhio alle delusioni! Potreste perdere la testa per una persona e poi scoprire che non è sincera.

Oroscopo 12 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lanciatevi in nuove esperienze che ti daranno belle energie! E se comporta un piccolo rischio, tanto meglio, non dovete temere nulla. Tuffarvi nell’ignoto vi regalerà una splendida vitalità. Il segreto è farlo regolarmente e si apriranno nuove porte. Una sensazione che vi piacerà! Amore: in coppia: il partner potrebbe rimproverarvi ripetute assenze per motivi di lavoro. Fate dunque in modo di organizzare meglio la giornata. Soli: l’amore può aprirvi le braccia! in vista c’è una storia romantica con una persona forse più grande di voi. L’importante è essere felici!

Oroscopo 12 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste trovarvi in una situazione in cui qualcuno tenta di controllarvi, imporre delle condizione e il vostro segno, è noto, lo detesta. A disposizione avete due soluzioni: contrastare apertamente la persona o chiudervi nel guscio in silenzio. Ce n’è una terza: dire ciò che pensate in modo diplomatico. Quest’ultima sarebbe la migliore. Amore: in coppia, le emozioni sono altalenanti e ciò provocare delle incomprensioni con il partner che avrà difficoltà a capirvi. Cercate di trovare le parole giuste. Soli: se una persona che vi corteggiava è sparita nel nulla, accettate la situazione e dite a voi stessi che è meglio così: probabilmente non vi meritava.

Oroscopo 12 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se un amico si trova in una situazione complicata non potrete fare a meno di intervenire anche per voi non è di alcun beneficio. La dissonanza Luna-Urano odierna potrebbe essere la spinta di cui avete bisogno per sbrogliarvi. Utilizzate il vostro prezioso tempo per quelle idee e obiettivi per voi importanti! E’ tempo di prendere cura di voi e poi degli altri. Amore: c’è passione, i sentimenti sono forti e reciproci. E la complicità inoltre è al top! Soli: un incontro inaspettato, forse un colpo di fulmine, potrebbe essere molto promettente, tornerete a credere nell’amore.