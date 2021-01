Oroscopo 12 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 12 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (no ai commenti provocatori) e Scorpione (occhio a come vi esprimete).

Oroscopo del 12 gennaio, gli astri dicono al Cancro di evitare commenti provocatori e allo Scorpione di fare attenzione a come si esprime.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 12 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate commenti provocatori

Oroscopo Cancro 12 gennaio: umore

Con la Luna in Capricorno, siete molto sensibili all’umore di chi vi circonda ma evitate di lasciarvi contagiare dalla loro agitazione. Rischiate di fare commenti provocatori e accentuare le tensioni, soprattutto se nei confronti di una persona provate rancore. Esplodere per piccole cose non migliorerà certamente le relazioni. In seguito, oltretutto, potreste pentirvene.

Anche se la giornata da un punto di vista emotivo ricorda le montagne russe, circola un po’ di malumore, l’oroscopo annuncia che concentrarvi invece sui vostri obbiettivi è l’atteggiamento migliore.

Oroscopo Cancro 12 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: la passione è al top e per vivere momenti hot oggi corteggerete il partner come il primo giorno.

Soli: non avrete problemi a conquistare. Il fascino c’è tutto dovete solo decidere chi scegliere…

Oroscopo 12 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio a come vi esprimete

Oroscopo Scorpione 12 gennaio: umore

La dissonanza Mercurio-Urano per quanto riguarda il vostro segno indica che le parole sbagliate dette nel momento sbagliato potrebbero scatenare turbamento e tutto potrebbe essere dovuto a un malinteso. Attenzione, dunque, a come vi esprimete, siate delicati così da non ferire – seppure involontariamente – la sensibilità di una persona.

Anche nei prossimi giorni fate appello alla diplomazia. Per oggi, annuncia l’oroscopo, fatevi un regalo e trovate il tempo per riprendere fiato. Davanti avete sicuramente giornate impegnative ma a quel punto saprete gestire tutto al meglio.

Oroscopo Scorpione 12 gennaio: amore

In coppia: la situazione è un po’ tesa, con il partner avete progetti diversi ma sapete che non potete fare tutto di testa vostra.

Soli: all’orizzonte si profila un colpo di fulmine. Sarà una storia importante? Dipende da voi, se riuscirete a superare la paura di un ennesimo fallimento.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): arriverete vittoriosi al traguardo

Oroscopo Pesci 12 gennaio: umore

Potrebbe non essere il momento giusto per dare il via a nuovi progetti eppure con Marte in Toro, avete il permesso di premere l’acceleratore e intraprendere pieni di belle energie. Evitate dunque chi o cosa in qualche modo vi rallenta. Arriverete vittoriosi al traguardo. Venere in Capricorno, annuncia l’oroscopo, sosta nel vostro settore della vita sociale.

Avrete la possibilità di incontrare una persona con cui entrerete immediatamente in sintonia. Più in generale, il vostro è un segno che detesta l’aggressività e se una persona oggi dovesse alzare la voce, eviterete il conflitto e ve la svignerete.

Oroscopo Pesci 12 gennaio: amore

In coppia: ottima intesa, l’atmosfera è sensuale, sembra confermare un ritorno di fiamma.

Soli: aprite gli occhi, oggi avrete la possibilità di scovare il vostro ideale, la perla rara che aspettate da tempo.

Per tutti gli altri segni clicca qui.