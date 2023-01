L’oroscopo del 12 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 12 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna-Nettuno scatena un po’ di distrazione e potreste trovarvi con la testa tra le nuvole. Fate del vostro meglio per rimanere con i piedi per terra e nel caso non ricordate cosa dovete fare scrivete una lista! Con questo aspetto volendo potete andare oltre le apparenze delle situazioni e notare cose che vi erano sfuggite. Amore: in coppia, se il vostro sorriso, le piccole attenzioni e il fascino per il partner rappresentano dei doni della vita, continuate a offrirli il più spesso possibile! Soli: se capite di piacere a una persona o qualcuno cerca di attirare la vostra attenzione, non avrete problemi a catturare il suo cuore!

Oroscopo 12 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Per quanto riguarda le finanze, smettete di pensare solo al futuro! Quando nel presente si presentano delle opportunità di godere delle cose belle e buone della vita coglietele al volo e vivetele! Il vostro eterno bisogno di sicurezza non deve minare il leggendario lato epicureo taurino fino a sconfinare nell’avarizia… Amore: in coppia, attraversare fasi meno divertenti, anche molto serie, è garanzia di costruzione. Non dovete temerle, ma al contrario sfruttarle al meglio. Soli: se per proteggere il vostro cuore lo chiudete in una torre d’avorio, non sarà comunque al sicuro ma solo isolato… Pensateci.

Oroscopo 12 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni, non lascerete spazio all’improvvisazione, sarete molto meticolosi, e gestirete al meglio le vostre responsabilità. Al contempo, alcuni transiti puntano i riflettori sulla vostra vita sociale: anche se avete parecchi impegni di lavoro cercate di ritagliare del tempo per chiamare gli amici cari: migliorerà il vostro umore. Amore: in coppia, giornata costruttiva, potrebbe esserci una messa a punto. Affronterete argomenti importanti e il partner vi ascolterà con attenzione. Soli: se avete un flirt non esiterete a porre le domande necessarie per far progredire, in un modo o nell’altro, la situazione.

Oroscopo 12 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Nettuno vi dota di ottimismo ma non dovete permettere che offuschi il vostro giudizio sulle situazioni. Queste vibrazioni potrebbero anche rendere difficile concentrarvi sul presente, per cui è importante tenere sotto controllo la tendenza a sognare ad occhi aperti. Per oggi, in qualsiasi circostanza fate leva sulla razionalità. Amore: in coppia, bei momenti romantici, è il giovedì ideale per organizzare una cenetta intima. Soli: siete ipersensibili ma vi rende più credibili agli occhi degli altri. Arriveranno dolci complimenti o qualche invito…

Oroscopo 12 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro non dovete aver paura di andare avanti! Potreste avere il desiderio di impegnarvi in una nuova avventura o esperienza, ma qualcosa potrebbe bloccarvi. Riflettete quale insicurezza o paura sta minando la vostra capacità di progredire con sicurezza e poi cercate di raggiungere i vostri obbiettivi. Potete farcela! Amore: in coppia, alcuni cambiamenti positivi potrebbero illuminare la vostra giornata. Se nella relazione manca un pizzico di follia, oggi avrete una bella sorpresa… Soli: sono probabili incontri positivi ma non quelli che state aspettando. Sarete sorpresi voi per primi.

Oroscopo 12 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza della Luna nel vostro segno con Nettuno, indica che oggi sarete distratti, potreste dimenticare qualcosa, ad esempio un appuntamento. Non è nella vostra natura ma è uno degli effetti di Nettuno… Al contempo, un lavoro potrebbe non offrire i risultati che speravate o non corrispondere a ciò che era nella vostre aspettative. Amore: in coppia, essere accettati dal partner per come si è, è una magnifica prova d’amore, quella in cui speravate. Imparate a fare lo stesso con voi: amatevi! Soli: l’ex di un amico/a vi fa gli occhi dolci. Sensibili al suo fascino, dato il contesto vi siete sempre trattenuti. Ma ora che tra i due è finita da tempo, accetterete il suo invito.

Oroscopo 12 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Al centro della scena potrebbero esserci nuovi amici, nuovi obiettivi e nuovi atteggiamenti. È probabile che alcuni sviluppi imprevisti all’interno di un gruppo richiedano una rivalutazione di una linea d’azione. Probabilmente si tratta di uno sviluppo positivo, entusiasmante ma comporterà comunque delle modifiche. Non avrete difficoltà. Amore: in coppia, desiderate un rinnovamento, di uscire dalla routine. Piccoli giochi di ruolo, qualche messaggio piccantino potrebbero ravvivare l’eros un po’ spento… Soli: vi concederete di vivere un flirt miele e peperoncino, e non importa se sarà passeggero.

Oroscopo 12 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito a esaminare le vostre abitudini e a prendere più seriamente la vostra salute e il benessere. Ma non dovete sentirvi in colpa se fino a oggi avete fatto delle scelte sbagliate poiché potete pur sempre correggere il tiro organizzando meglio il programma quotidiano. Amore: in coppia, il desiderio per la dolce metà è potente! Un po’ di gelosia reciproca ravviva la vostra giornata… Soli: siete magnetici, gentili e attirerete l’attenzione di una persona sensibile e leale. Darete il via a una storia. La vita è magica!

Oroscopo 12 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le vibrazioni astrali oggi vi offrono l’opportunità di rafforzare i rapporti con le persone care: esprimete apertamente il vostro affetto ad amici e familiari, dite loro quanto sono importanti nella vostra vita! Al contempo, cercate di organizzare il settore delle finanze: saldate, ad esempio, eventuali debiti e fate un budget per il futuro. Amore: in coppia, che riguardino i progetti o la relazione, le conversazioni con il partner saranno obbiettive e costruttive. C’è di che andare avanti con serenità! Soli: giornata speciale, in cui potreste fare un incontro importante! Inizierete una relazione ricca di emozioni che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 12 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcuni sviluppi inaspettati nel settore delle finanze potrebbero far prendere una piega più che positiva alla vostra situazione. Forse il settore in cui lavorate avrà uno sviluppo maggiore e le vostre competenze saranno più richieste. Di qualunque cosa si tratti rimane il fatto che nelle vostre casse entrerà più denaro. Amore: in coppia, se la dolce metà vi guarda e vi dice che vi ama, è il momento di dimostrare tutto il vostro amore, la passione! Lasciatevi andare, non ve ne pentirete… Soli: un incontro vi incuriosirà. Tra emozioni e discrezione non saprete come muovervi… Per fortuna, a prendere l’iniziativa sarà l’altro/a.

Oroscopo 12 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’odierna dissonanza Luna-Nettuno è un giovedì in cui potrebbe essere difficile concentrarvi su situazioni impegnative per cui la cosa migliore è rilassarvi e sfruttare questa giornata per fare ciò che vi distrae e vi regala serenità. Nel pomeriggio, il buon aspetto Luna-Plutone sarà d’aiuto a eliminare un’abitudine nociva. Amore: in coppia, il dialogo è complicato, evitate discussioni sterili. Se capite che il partner è contrariato, non insistete e non provocatelo! Soli: volete tenere stretta la vostra libertà e scappate da chi pensate voglia imporvi dei limiti. Ma siete sicuri che sia così?

Oroscopo 12 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie al buon aspetto Sole-Nettuno, l’intuito è al top, la professionalità è tale che boss e colleghi lodano la vostra efficienza. Sapete come rendervi indispensabili. Al contempo, riflettete prima di firmare un documento e per non commettere errori, non esitate a chiedere consiglio a persone esperte. Amore: in coppia, è una giornata fantastica per mettere ordine, archiviare e ciò vale anche per la relazione che probabilmente ha bisogno di una bella pulizia. Esprimete le lamentele, le speranze… Soli: evitate di giudicare severamente una persona che vi corteggia e che quasi sicuramente non lo merita!