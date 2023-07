L’oroscopo del 12 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 12 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste stringere una nuova amicizia con una persona molto creativa e che ha i vostri stessi valori. Evitate comunque di idealizzarla: come tutti ha dei difetti e va accettata così com’è. Al contempo, potrebbero esserci delle opportunità per aumentare il reddito, entrate che forniranno il denaro che vi occorre per migliorare lo stile di vita. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare, con il partner l’atmosfera è un po’ elettrica e scatena dissapori. Per oggi diciamo che non siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: la solitudine inizia seriamente a pesarvi ma non dovete lanciarvi in una relazione che si rivelerebbe un errore.

Oroscopo 12 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata per lanciarvi in tutto ciò che vi fa stare bene e godere delle belle energie che questo comporta, nonché l’ottimismo e l’entusiasmo. Se siete pronti a sperimentare, probabilmente troverete qualcosa che catturerà il vostro interesse. Al contempo potreste fare tabula rasa di tutte quelle attività che ormai vi annoiano. Amore: in coppia, il partner si sentirà un po’ trascurato, potrebbe esserci un po’ di freddezza. Niente di grave, sarà sufficiente dedicare più attenzioni e tempo. Soli: si profila un incontro, ma fate attenzione potreste confondere l’amore con l’amicizia! Fate leva sulla razionalità.

Oroscopo 12 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Prendete in considerazione l’idea di staccare la spina per fare una passeggiata ed entrare in contatto con la natura, anche se tra il lavoro e gli impegni personali avete a disposizione solo poco tempo. Sarà utile a ricaricare le batterie. Prima di iniziare qualsiasi progetto, dovete sgombrare la mente per fare spazio a nuove idee. Amore: in coppia, cercate di tenere sotto controllo l’impulsività anche se la dolce metà vi conosce bene e capisce la costante irrequietezza, a patto che non influisca sulla relazione. Soli: voglia di novità, vi lanciate in mille direzioni sperando di soddisfare quanti più desideri possibile. La fantasia è tale che riuscite ad adattarvi perfettamente a tutto e a tutti!

Oroscopo 12 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

È ora di mettervi al passo con quei lavori che avete chiuso nel dimenticatoio. Con la presenza di Marte in Vergine, supererete la tendenza a procrastinare e sarete pronti per dare il via. Una volta finito vi sentirete liberi. Nella vita sociale, inoltre, un evento o incontro può aprire una porta o offrire un’opportunità imperdibile. Amore: in coppia, entrambi di buon umore, vi sentite in perfetta osmosi, con la voglia di fare mille cose. Qualunque cosa proponga la dolce metà, approverete. Soli: oggi vi è difficile stare fermi! Chiudete la riservatezza in un cassetto ed è l’atteggiamento perfetto per incontri e appuntamenti. Avete voglia di un cambiamento.

Oroscopo 12 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste aver voglia di provare qualcosa di diverso oppure avere più coraggio ed essere pronti a vivere un’esperienza che rimandate da tempo. Tuttavia l’organizzazione è fondamentale. E’ tempo di gestire al meglio le abitudini, mollando quelle che rappresentano un freno. La strada per il successo è questa. Amore: in coppia, tornano a galla vecchie questioni e con il partner affrontate gli argomenti spinosi. Ma sarà difficile trovare un terreno d’intesa, non avete il sostegno della dolce metà. Soli: gli astri indicano la vostra dipendenza emotiva. Oggi vi sarà difficile staccare gli occhi dallo smartphone, nell’attesa che una persona vi mandi un messaggio o vi chiami. L’attesa sarà insopportabile.

Oroscopo 12 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni potrebbero far riemergere delle lotte di potere, persone che vogliono avere il controllo sulla vostra vita e falsi amici. State alla larga dai litigi che potrebbero rovinarvi la giornata e mantenete il pensiero positivo. E’ il momento di sbarazzarvi di relazioni insoddisfacenti e stare accanto a chi offre il suo sostegno. Amore: in coppia, un evento imprevisto vi farà sentire più uniti che mai, rafforzerà la relazione. L’amore tra di voi è sempre più forte! Soli: negli affari di cuore si profilano nuovi incontri, il desiderio può spingervi a vivere un’avventure passionale e gratificante.

Oroscopo 12 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nelle relazioni l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa ma se vedete che amici o familiari sono un po’ distaccati cercate di non prenderla sul personale e siate comprensivi. Al contempo è una giornata in cui agire con coraggio e dare il via a un cambiamento, provare qualcosa di nuovo, senza preoccuparvi di ciò che pensano gli altri. Amore: a in coppia, la congiunzione Luna/Urano vi rende un po’ nervosi e rischiate di prendervela con la dolce metà. Non esagerate, il partner vi ama e lo sapete. Soli: un po’ permalosi, partite in quarta alla minima osservazione. Se in programma avete un appuntamento, cercate di mantenere l’equilibrio interiore e sfoderate la simpatia.

Oroscopo 12 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se il quotidiano vi pesa, oggi potreste pensare di cambiare vita o il percorso lavorativo e non è escluso che prenderete una decisione radicale. Tuttavia, per il momento non chiudete le porte, prima assicuratevi di avere le spalle coperte e non agite impulsivamente. In questo modo vi metterete al riparo da sgradite sorprese. Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Urano scatena voglia di indipendenza che un mancherà di destabilizzare il partner. Rassicuratelo/a. Soli: il vostro status oggi non è un problema. Forse ci sarà un flirt ma di sicuro non vorrete storie impegnative.

Oroscopo 12 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quando condividete un segreto, sperate che le persone non vadano a spifferarlo ai quattro venti. Ma oggi non potete contare sulla riservatezza, per cui siate cauti a vuotare il sacco, anche se gli altri sembrano accogliervi con comprensione. Se proprio volete confidarvi, fatelo con persone che ritenete siano affidabili al cento per cento. Amore: in coppia, qualcosa si è bloccato sul fronte della comunicazione. Per farvi capire dal partner dovrete insistere! Soli: non dovete dubitare del vostro fascino, della capacità di conquistare. L’atmosfera odierna favorisce i flirt, ma non è escluso che torni alla ribalta un amore del passato.

Oroscopo 12 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata di piacevoli sorprese e incontri felici: se avete in mente qualcosa o un desiderio che vorreste realizzare, il destino oggi ci metterà lo zampino. Il consiglio o il commento di una persona che potreste anche incontrare per caso, potrebbe essere la chiave per ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, la dolcezza farà un mondo di bene alla relazione e sarete i primi a riconoscerlo, partendo dal presupposto che una piccola crisi può essere positiva ma a patto che non vada avanti per lungo tempo. Soli: in programma c’è un incontro ma spetta a voi navigare sulle app o frequentare posti dove fare nuove conoscenze e trovare l’amore.

Oroscopo 12 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le conversazioni di lavoro o personali oggi non saranno di tutto riposo, è possibile che siate un po’ agitati e nervosi. Evitate la tentazione di fare delle critiche; anche se individuate dove è possibile apportare dei miglioramenti gli altri non accetteranno di buon grado i vostri consigli, soprattutto perché sembreranno ordini. Amore: in coppia, lavorate molto e il tempo libero è poco. Ma oggi deciderete di mettere tra parentesi alcuni impegni e dedicarvi di più alla dolce metà. Soli: la congiunzione Luna-Urano in Toro amplifica le emozioni, circola irrequietezza. Per oggi, vivete l’attimo!

Oroscopo 12 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ad attendervi ci sono dei miglioramenti nelle finanze: nuove proposte vi permetteranno di vedere il vostro futuro da una prospettiva nuova e più ampia. Oggi potete convincere chiunque per cui parla di soldi, di contratto, di promozione, poiché sarete ascoltati. E’ il momento giusto per far passare le vostre idee e dare slancio alle ambizioni! Amore: in coppia, nessuna voglia di stare a casa e la dolce metà ha lo stesso stato d’animo. Qualunque cosa suggerisca, sarete d’accordo! Soli: se avete capito chiaramente che la persona che vi attrae potrebbe avere un posto importante nella vostra vita, non esitate a fare di tutto per conquistarla.