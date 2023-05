L’oroscopo del 12 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 12 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere sul punto di rinunciare a un progetto che in realtà va solo rielaborato. Ciò che vi dirà un amico vi spronerà a proseguire. Se avvertite un calo di energia, provate a procedere con calma. Invece di concentrarvi su quanto c’è da fare, pensate a quanto sarete soddisfatti quando porterete tutto a termine! Amore: in coppia, nonostante qualche discussione, la relazione poggia su solide basi. Siete comunque entrambi consapevoli della difficoltà di non impantanarvi nella routine. Soli: oggi non cercate l’amore eppure una persona vi affascinerà. Non avete intenzione di impegnarvi ma nemmeno l’altro/a affronterà questo argomento…

Oroscopo 12 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Probabile che vi troviate di fronte a una situazione da risolvere abbastanza imbrogliata e non riusciate a venirne a capo. La questione oggi potrebbe arrivare al culmine ma tenete presente che siete perfettamente in grado di gestirla! Seguite l’istinto e prendete la decisione che sentite sia la migliore per voi. Non commetterete errori! Amore: in coppia, vorreste dare una scossa alla relazione ma non affronterete la situazione in modo positivo. Il partner potrebbe interpretare le vostre parole come rimproveri diretti a lui/lei. Soli: dovete rivedere le vostre aspettative. Se infatti state iniziando una storia d’amore potrebbero creare instabilità.

Oroscopo 12 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

È tempo di pianificare il futuro lavorativo, riflettere così da sentirvi sicuri mentalmente dei passi che dovete fare riguardo ad esempio una nuova direzione da imboccare o una proposta che vi hanno fatto. E un momento in cui dovete progredire, svolgere un lavoro che sia in linea con i vostri valori e vi gratifichi finanziariamente! Amore: in coppia, con la dolce metà siete determinati a prendervi cura l’uno dell’altro, il che probabilmente vi porterà a trasferirvi in ​​una casa più grande o a fare un viaggio rigenerante. Soli: farete apertamente gli occhi dolci a chi vi emoziona e vi attrae. E fate bene poiché farete centro!

Oroscopo 12 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni potreste riflettere se portare avanti o meno un’amicizia nata di recente. Ma prima di prendere le distanze forse dovreste dare a questa persona un’altra possibilità. Con Mercurio retrogrado che dal 15 diventerà diretto, potreste aver dato un giudizio errato e scoprire che al contrario è una persona che vale la pena frequentare. Amore: in coppia, avete voglia di parlare con il partner di un nuovo progetto. Sarà conquistato ma frenerà il vostro entusiasmo poiché non lo riterrà in linea con il vostro modo di vivere. Soli: meno fissati con l’idea di trovare la perla rara, con una persona che vi corteggia starete bene. A poco a poco, si stabilirà maggiore intimità e scatterà l’attrazione.

Oroscopo 12 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Intorno a voi ci sono persone gelose, che sperano non abbiate successo ma sono poche, in realtà la maggior parte degli amici sono pronti, se lo chiedete, a fare qualsiasi cosa per voi. Se dunque avete bisogno di una mano non esitate. Gli amici cari sempre presenti, potrebbero chiedersi perché non vi fate sentire più spesso… Amore: in coppia, anziché cedere alla tentazione di guardare altrove, impegnate il fascino verso il partner, scoprirete che la relazione è sempre magnifica, si tratta solo di curarla con amore. Soli: uscirete e il vostro atteggiamento libero e rilassato attirerà l’attenzione. E una persona attirerà la vostra: inizierete a parlare e ciò darà l’inizio a un flirt piacevole.

Oroscopo 12 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Belle energie, grinta e motivazione vi spingono a impegnarvi al massimo nel lavoro e otterrete splendidi risultati! Non è escluso che abbiate intenzione di dare il via a nuovi progetti personali o professionali ma prima di entrare in una nuova fase dovete chiudere alcune situazioni rimaste in sospeso. Entrate in azione a partire dal 15 maggio. Amore: in coppia, la relazione supera alcune prove e grazie alla vostra capacità di fare delle concessioni: vi permette di risolvere rapidamente qualsiasi discussione! Soli: avete la possibilità di vivere una nuova storia dunque accantonate l’indipendenza e sbarazzatevi delle esperienze del passato.

Oroscopo 12 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vi sentirete particolarmente vicini ai familiari e agli amici. L’atmosfera è positiva, siete ottimisti e socievoli! Vi piacerà stare in compagnia delle persone care e anche le interazioni con le altre persone saranno splendide. Sfruttate questa bella energia e pianificate un incontro con chi vi fa stare bene poiché vi divertirete! Amore: in coppia, la relazione è sincera e profonda, i dissapori sembrano dimenticati. Siete sulla stessa lunghezza d’onda, il che fa tornare una bella complicità e tante paroline dolci. Soli: affascinanti, vi sentite pronti per l’amore con la A maiuscola e il vostro modo di parlare vi permetterà di conquistare.

Oroscopo 12 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni accendono il desiderio di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata ma al contempo prima potrebbe potrebbe essere necessario ripensare ad alcune conversazioni avute nel recente passato con il boss o i superiori riguardo alle vostre responsabilità. Il che vi permetterà, dal 15 maggio, di stabilire le priorità. Amore: in coppia, nella relazione puntate a una maggiore armonia. Stringerete un patto che vi permetterà di affrontare la giornata e il fine settimana con serenità. Soli: gli amici vi presenteranno una persona e fin dal primo sguardo capirete di essere fatti l’uno per altro. E’ arrivato l’amore!

Oroscopo 12 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con gli aspetti odierni potreste essere un po’ difficile dedicarvi alle attività a meno che non facciate uno sforzo. Anche se ciò che dovete fare vi sembra poco piacevole e divertente ma invece un dovere che preferireste eludere. Smettete di pensarci poiché riuscirete a svolgere tutto al meglio e proverete un senso di sollievo. Amore: in coppia, con il partner condividete gli stessi ideali, farete progetti futuri forse un po’ irrealizzabili ma che motivano ed entusiasmano entrambi. Soli: se di recente avete dato il via a una storia potreste fantasticare su una possibile vita a due. Andateci comunque piano…

Oroscopo 12 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Acquario l’atmosfera può essere un po’ pesante dunque cercate di non demoralizzarvi se le situazioni non si muovono velocemente come vorreste. Sfruttate questa giornata per riesaminare un progetto: dal 15 maggio tutto riprenderà velocità e, non ultimo avrete la possibilità di fare le scelte giuste per ottenere il successo. Amore: in coppia, nella relazione circola una ventata d’aria fresca, con il partner spazzate via le difficoltà, c’è un nuovo slancio! E avrete belle idee piccantine. Soli: per oggi, preferite concentrarvi sui vostri obiettivi personali e professionali. L’amore passa in secondo piano, è ben lontano dall’essere una priorità.

Oroscopo 12 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se nel lavoro o negli affari avete intenzione di far passare un messaggio importante così da concretizzare un’idea o poter risolvere eventuali problemi, anche di tipo finanziario, oggi ci riuscirete a suon di diplomazia e astuzia! Chi avrete di fronte vi ascolterà con grande attenzione e otterrete ciò che avete in mente. Amore: in coppia, l’atmosfera è leggera, con il partner l’accordo è perfetto. Lasciate dunque alle spalle recenti ed eventuali discussioni. Godete della complicità che vi unisce e della felicità. Soli: incontro con una persona con cui condividete gli stessi valori e ideali. Fisserete un appuntamento romantico.

Oroscopo 12 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Acquario potreste essere un po’ distratti ma, sia chiaro, ciò non vi impedirà di essere ugualmente efficienti. Per affrontare qualunque situazione seguirete l’intuito e prenderete le decisioni giuste. Al contempo, un invito inaspettato vi permetterà di far parte di una nuova cerchia ed entrerete in contatto con persone interessanti e stimolanti. Amore: in coppia, farete di tutto per riconquistare il partner come nei primi tempi della relazione. Sarete sinceri, molto teneri e raggiungerete il vostro obbiettivo. Soli: non volete un’avventura ma una storia d’amore seria. Occhio allora agli incontri online: potrebbero contattarvi persone già impegnate.