Oroscopo 12 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro è un segno che detesta riposare troppo, avete bisogno di muovervi ma con i passaggi odierni dovreste concedervi un po’ di pigrizia e sognare a occhi aperti. Vi farà bene! Lasciate che l’immaginazione prenda il sopravvento e fantasticate su scenari di successo, benessere, qualunque cosa desideriate e che vi renderebbe felici! Amore: in coppia, avrete un comportamento diverso dal solito a cui il partner non è abituato: potrebbe avere la sensazione che vi troviate su un altro pianeta. Soli: la solitudine inizia a pesarvi parecchio ma chiudete in un cassetto le idee cupe e godetevi la vita! Il vostro sorriso farà colpo su una persona.

Oroscopo 12 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui potreste porvi tante domande riguardo al futuro ma non trovare le risposte. Ma nessuno in questo momento si aspetta che le abbiate, dunque rilassatevi e cercate di godere dei bei momenti trascorsi con gli amici e familiari. Potreste scoprire che è veramente tutto ciò di cui avete bisogno. Amore: in coppia, bella giornata, l’accordo con il partner è perfetto e non chiedete altro che stare con la dolce metà! Siete entrambi innamorati e felici. Soli: l’obbiettivo odierno è conquistare e realizzare qualche desiderio. Prendete il coraggio a due mani e lanciate un invito a chi vi attrae!

Oroscopo 12 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grande desiderio di evadere, muovervi in piena libertà ma siate pazienti poiché questa domenica avrete parecchio da fare in casa. Mettere ordine nell’abitazione, nei documenti, nelle fatture e nella posta. Insomma dedicarvi a quei compiti che avete rimandato. Quando avrete terminato vi sentirete più leggeri. Amore: in coppia, l’atmosfera è meno appassionata, il che vi calza a pennello. Stare troppo appiccicati vi fa sentire soffocati. Il partner avrà la stessa sensazione e ciascuno si dedicherà alle sue attività. Soli: flirtare online con una persona oggi vi sembrerà assurdo, per cui uscirete. Fate bene poiché ad attendervi c’è una storia.

Oroscopo 12 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste ricevere una telefonata inaspettata da una persona che non vedete o sentite da un po’ di tempo e sarete sorpresi. Potrebbe infatti fare una proposta di lavoro o di affari poiché ritiene che siete gli unici in grado di farlo. Avrete dei dubbi, ma la richiesta significa che crede totalmente in voi dunque perché non accettare? Amore: in coppia, entrambi provate forti sentimenti, la voglia di condividere i piaceri della vita. Non è escluso che metterete uno stop a qualche persona invadente. Soli: farete un’accurata selezione nella rubrica telefonica e potrebbe riaffiorare un contatto dimenticato. Chiamerete?

Oroscopo 12 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro è un segno Fisso, dunque a qualcosa di nuovo preferite la routine. Ma è un momento in cui – anche nel lavoro -. dovete lanciarvi in nuove avventure ed esperienze! Se volete progredire, evolvere, dovete uscire dalla vostra zona di comfort. E’ il momento ideale per andare oltre il timore di fare qualcosa di diverso! Amore: in coppia, il dialogo e la comunicazione sono la chiave per una buona comprensione. Non lasciate che il divario aumenti. Agite prima che sia troppo tardi. Soli: è il momento di evolvere! Una parte della giornata potrebbe essere dura ma sarà la conclusione di una tappa difficile e complicata. Ne aprirà un’altra più positiva!

Oroscopo 12 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sfruttate il buon aspetto Sole-Luna per esprimere l’affetto che provate nei confronti dei familiari, degli amici, ora più che mai dovete apprezzare il valore di questi legami! Al contempo è il momento ideale per chiedere una mano a una persona così da raggiungere un obiettivo e ottenere un sostegno finanziario o un appoggio morale. Amore: in coppia, le parole tenere saranno accompagnate da gesti sensuali e al partner piacerà questo atteggiamento. Vivrete splendidi momenti. Soli: che si tratti di scrivere un sms romantico o di un incontro inatteso oggi l’amore è a portata di mano! Non esitate a fare il primo passo.

Oroscopo 12 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete avuto una discussione con un amico, come sempre sarete disposti a perdonare. Ma non è detto che dimenticherete quanto è accaduto poiché avete una memoria da elefante e qualcosa di negativo rimane sempre in un angolo della mente. Non provate rancore, sia chiaro, è solo che avete una memoria di ferro e non è da tutti. Amore: in coppia, non vi lascerete smontare da qualche battibecco e farete ampio uso di dolcezza e sensualità. Di fronte a questi argomenti il partner cederà. Soli: determinati a sapere quali sono le intenzioni di una persona che vi corteggia oggi prenderete l’iniziativa. L’altro/a dichiarerà il suo amore con sincerità! Il cuore non vi ha ingannato.

Oroscopo 12 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto al Sole in Pesci: il transito vi rende ottimisti ed è una domenica in cui siete spinti a far emergere il vostro lato creativo, uscire dai soliti limiti e fare ciò che vi rende veramente felici. Ma non solo: il transito accentua la vostra motivazione e vi dedicherete con piacere a un progetto di lavoro o personale. Amore: in coppia, accetterete di rispondere ad alcune domande del partner e senza battere ciglio. La relazione si rafforzerà. Soli: è una domenica favorevole agli incontri, il fascino vi regala grande sicurezza e non esiterete a conquistare chi vi attrae!

Oroscopo 12 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Cos’è che accende il vostro entusiasmo? Andate in cerca di nuove avventure e lasciate alle spalle eventuali problemi che vi preoccupano! Che si tratti di un luogo, di una persona o di apprendere un nuovo argomento avrete di che essere soddisfatti. Non è una domenica per rimanere chiusi in casa: dovete uscire e vivere! Amore: in coppia, è una giornata che potrebbe facilitare l’inizio della messa in discussione della relazione. Fate leva sugli aspetti positivi, su ciò che funziona. Soli: potreste essere delusi dall’atteggiamento di chi vi corteggia. Non riuscite a capire le aspettative e le sue intenzioni nei vostri confronti ma almeno per oggi non ne parlerete.

Oroscopo 12 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavorate sempre sodo e a volte vi è difficile capire quando è il momento di fare una pausa. Mettendo il lavoro al primo posto, dedicate ovviamente meno tempo alla vita personale e oggi potreste essere dispiaciuti delle poche attenzioni dedicate alla casa, alle persone care. Allora, da questo momento cercate di correggere il tiro. Amore: in coppia, vi renderete conto che l’intesa con il partner è un mix di complicità e amore profondo. E’ una domenica per la serie “amore ed eros”! Soli: sicuri di voi, attraenti, affascinanti, sguardo intrigante… E’ impossibile che oggi l’amore non bussi alla vostra porta!

Oroscopo 12 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Esaminando con la lente d’ingrandimento qualsiasi questione perderete un sacco di tempo ed energie che potreste dedicare ad altro. Prima di tutto pensate a schiarire le idee e una lunga passeggiata nel verde potrebbe essere utile. Se state cercando la soluzione a vari, piccoli problemi, troverete più facilmente una via d’uscita. Amore: in coppia, non è una gran giornata ma anziché rimuginare su eventuali preoccupazioni, parlatene con il partner. Se non altro vi sentirete sollevati! Soli: la solitudine vi pesa. Per contrastare la malinconia uscite con gli amici, navigate sulle app di incontri o dedicatevi a un hobby!

Oroscopo 12 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica all’insegna della leggerezza, avete voglia di uscire, stringere nuovi contatti e rafforzare le vostre amicizie Più disponibili, più rilassati, ritagliate del tempo per stare in compagnia di chi vi circonda e sorridere alla vita. Vi sentite pronti a migliorare lo stile di vita ma pensate anche a seguire una dieta sana! Amore: in coppia, se avete avuto momenti difficili con il partner, la situazione trova un nuovo equilibrio. Il rapporto è armonioso, la complicità regna per tutta la giornata. Soli: avete bisogno di piacere, affascinare e scatenerete una cotta dietro l’altra! Ma qualcuno conquisterà il vostro cuore.