L’oroscopo del 12 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 12 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ una domenica in cui capirete che non potete fare tutto e di più ma anziché provare frustrazione, eliminate alcuni obblighi e compiti e modificate le vostre aspettative. Nonostante quello che pensate, e spesso chi vi circonda, non siete dei supereroi! È decisamente meglio fare meno e ottenere la riuscita invece che puntare sempre in alto e rimanere delusi. Scalare una montagna più piccola è pur sempre scalare una montagna. Amore: in coppia, con il partner avete un atteggiamento piacevole e al contempo, se desiderate un piccolo rinnovamento, sicuramente agirai in questa direzione. Soli: la giornata sarà piacevole. Il vostro fascino farà una strage di cuori, dunque sfruttatelo bene. Oroscopo 12 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Avvertite il bisogno di affetto e sicurezza dunque oggi sarebbe una buona idea stare accanto a una o due persone che per voi contano più. C’è inoltre l’enorme possibilità di rafforzare le relazioni personali. Un avvenimento recente, sebbene frustrante, vi ha avvicinato molto a qualcuno e dedicando un po’ più di attenzione la relazione ne trarrà beneficio. Al contempo, se pensate che una persona approfitti di voi, non esiterete a chiudere, Amore: in coppia, nella relazione entra una boccata d’aria fresca. Se avete avuto una discussione tutto tornerà a posto, con il partner vivrete momenti di grande complicità. Soli: i passaggi odierni annunciano nuovi incontri, sia a livello sentimentale che amichevole… Sta a voi non confondere le situazioni. Oroscopo 12 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) E’ una giornata in cui dovete migliorare il settore delle finanze e dunque pensare a risparmiare e mettere tutto il resto in secondo piano. Se temete che i vostri amici vi considerino avari, eliminate questo pensiero. Vi vogliono bene, sono pronti a offrire il loro sostegno e desiderano che raggiungiate i vostri obbiettivi. Se vi stanno accanto solo quando aprite il vostro portafoglio, è evidente che non sono veri amici. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto sensuale, approfittatene per rafforzare il dolce legame con il partner. Se siete in freddo, è la giornata perfetta per fare pace tra le lenzuola. Soli: potere di seduzione al top, potrebbe scattare improvvisamente un’attrazione! Cercate di essere aperti e fiduciosi, il fascino e la simpatia faranno il resto.

Oroscopo 12 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete un progetto in cottura e volete lanciarlo? È un buon momento per organizzarvi, esaminare attentamente tutti i minimi dettagli e risolvere eventuali difficoltà così da poter partire con il piede giusto.. Se è un progetto che accende l’entusiasmo, vi appassiona riuscirete a superare facilmente qualsiasi eventuale ostacolo. Per cui evitate di pensare a tutto ciò che potrebbe andare storto e andate avanti con determinazione. Amore: in coppia, dialogo al top, state realizzando dei progetti e siete sulla strada giusta. Le conversazioni vi permetteranno di chiarire alcuni punti importanti, di trovare una vera stabilità. Soli: non c’è niente di meglio che un’uscita divertente con gli amici. E non è escluso che conoscerete una persona nuova, sarete entrambi intrigati. Oroscopo 12 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Gli aspetti astrali odierni rappresentano un’opportunità per socializzare e stringere nuove amicizie. Al contempo, se c’è un interesse che vi affascina, esaminatelo prima che le vostre priorità cambino e svanisca l’entusiasmo. Al contempo, potreste essere già impegnati a pianificare un progetto riguardante la casa e la famiglia. Date il via nel giro di un giorno o due, in vista della Luna Nuova in Scorpione (il 13 novembre). Amore: in coppia, il partner potrebbe non essere un esempio di gentilezza nei vostri confronti, Anche se sarete una pasta di miele, non cambierà nulla. Per cui meglio girare i tacchi e fare una passeggiata all’aria aperta. Soli: in caso di un nuovo incontro, evitate di volere tutto e subito. Prima di impegnarvi, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 12 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se siete alle prese con un problema complicato da risolvere – di tipo lavorativo, d’affari o personale – una vostra conoscenza potrebbe essere d’aiuto a trovare la soluzione giusta. Forse si tratterà di un amico o di un socio oppure una persona un po’ esperta. Ma non è escluso che fare un passeggiata all’aria aperta vi permetterà di sviluppare qualche utile idea per dipanare la matassa e avere una nuova prospettiva. Amore: in coppia, passione al top, da vivere nella camera da letto! Nell’eros, al partner oggi offrirete il meglio. Soli: splendida domenica per prendere l’iniziativa e apportare dei cambiamenti radicali nella vita affettiva. Un incontro inaspettato sarà ricco di promesse, con l’altro/a l’intesa sarà perfetta.

Oroscopo 12 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Dare un’occhiata al settore delle finanze così da organizzarvi permetterà di avere un’idea chiara di quanti soldi avete a disposizione e impegnarli in modo saggio. E’ importante soprattutto se state pensando di investire in qualcosa che potrebbe avere un impatto positivo sul vostro futuro. Potreste, al contempo, anche ricevere un’eredità e chiedervi come trarne il massimo profitto. Stessa cosa se arriva una somma a titolo di risarcimento. Amore: in coppia, desiderate un rinnovamento, far parlare il vostro cuore. E se in più il partner è di buon umore, trascorrerete una giornata e una serata idilliache. Soli: affascinanti, con il desiderio di conquistare. E potete farlo con uno schioccar di dita… Fate la scelta giusta e godetevi la vita.

Oroscopo 12 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi sentite pronti a fare dei passi avanti riguardo a un progetto o un obbiettivo che da un po’ di tempo avete in cantiere. Tuttavia è il momento di esaminare con attenzione e approfondire gli aspetti che richiedono ulteriore attenzione. Ciò che avete in mente potrebbe essere la cosa più importante che abbiate provato in precedenza per cui è necessario eliminare eventuali difetti prima che diventino complicati da gestire. Amore: in coppia, se state attraversando un periodo di crisi a livello personale o vi trovate in un contesto difficile, potete contare sul sostegno del partner, le sue manifestazioni d’affetto saranno di grande conforto. Soli: una persona che vi corteggia, vi ascolterà con attenzione. Non dovete ignorarla, anche se inizialmente sarete indifferenti.

Oroscopo 12 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il lavoro, la carriera probabilmente stanno procedendo bene ma in questo momento potreste non essere certi di voler mantenere la stessa direzione. Potreste prendere in considerazione altre possibilità, forse alcune che avete sempre desiderato esplorare ma vi è mancato lo spirito d’iniziativa o il coraggio, Non dovete decidere ora, avete tempo. Non muovetevi finché non sarete sicuri al massimo della scelta che vorrete fare. Amore: in coppia, date il via a conversazioni profonde e sincere. Quando tutto va bene siete consapevoli di aver fatto la scelta giusta ma nei momenti no, per paura che la relazione finisca trovate dei difetti. Soli :il bisogno di provare emozioni forti è più presente che mai. Se una persona vi attrae evitate un atteggiamento indifferente.

Oroscopo 12 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcuni ricordi piacevoli potrebbero spingervi a contattare una persona e, a sorpresa, potrebbe avere alcune informazioni da condividere che illumineranno la vostra giornata in un modo molto speciale. Si sta preparando qualcosa di positivo! Al contempo, se dovete risolvere una questione delicata, i vostri amici potrebbero offrire delle soluzioni a cui non avete pensato, dunque una chiacchierata potrebbe essere d’aiuto. Amore: in coppia, belle emozioni che esprimerete alla dolce metà. Amate il partner con grande sensibilità al punto che capite al volo ogni suo gesto e atteggiamento. Intesa perfetta! Soli: i passaggi odierni sono ideali se avete un appuntamento. Sarete magnetici. E’ comunque una buona giornata per avere incontri romantici.

Oroscopo 12 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È una domenica in cui gli altri saranno d’accordo con voi e viceversa: sarete tutti sulla stessa lunghezza d’onda, il che significa che i progetti personali o di lavoro importanti hanno la possibilità di fare passi avanti più velocemente a dispetto di chi ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote per gelosia o invidia. Al contempo è un’ottima giornata per risolvere qualsiasi conflitto familiare. L’affetto, vostro e delle persone care, è più forte di qualsiasi altra cosa. Amore: in coppia, nella relazione regna l’armonia, è il momento perfetto per prendere insieme decisioni importanti. E, cosa non da poco, circola parecchia passione! Soli: il vostro fascino è decuplicato, ovunque attirate gli sguardi di chi vi circonda e nascono nuovi incontri romantici. Vi lancerete in una nuova avventura e sarà amore!

Oroscopo 12 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il solito quotidiano oggi improvvisamente vi sembra più interessante e vi godrete la routine. Traete infatti piacere nello svolgere i compiti e avere accanto i volti familiari che vi vogliono bene e vi sostengono. Le nuove avventure possono aspettare. Non avete fretta di iniziare nuovi progetti e vi divertirete a portare avanti ciò su cui state lavorando in questo momento. Anche se non eccezionale è comunque una domenica molto piacevole. Amore: in coppia, la giornata favorisce rapporti leggeri e armoniosi. Evitate dunque argomenti spinosi e godetevi il momento presente. Soli: avrete delle conversazioni interessanti con una persona che condivide valori e obbiettivi simili ai vostri, il che in futuro potrebbe portare a una relazione più profonda.