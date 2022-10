Oroscopo 12 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 12 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni vi rendono molto generosi, avrete voglia di gratificare voi stessi o fare un regalino a una persona cara. Di sicuro metterete mano al portafoglio ma non è detto che spenderete un occhio della testa, potrebbe semplicemente trattarsi di una golosità oppure per qualcosa di divertente. Vi farà sentire bene, proverete sensazioni insolite. Amore: in coppia, con il partner è il momento dei progetti, siete entrambi ottimisti e pronti a raggiungere nuove vette! Soli: se volete fare spazio al vero amore, lasciate alle spalle le relazioni del passato.

Oroscopo 12 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Vorreste chiarire una questione con una persona e la cosa migliore sarebbe quella di parlare apertamente. Iniziare la conversazione con tatto potrebbe smuovere la situazione. La vostra sincerità spingerà l’altro a essere aperti a quanto sta accadendo tra di voi. Chiarire eliminerà la confusione che comporterebbe una certa diffidenza. Amore: in coppia, fedeltà e sincerità sono le parole chiave della vostra relazione, insieme siete felici! Regalatevi una cenetta romantica. Soli: una persona che corrisponde perfettamente al vostro ideale, avanza verso di voi. Aprite gli occhi!

Oroscopo 12 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Una situazione di lavoro o personale scatenerà ribellione interiore, forse subirete un torto, ma capirete immediatamente che è nel vostro interesse tacere, tenere per voi le impressioni e le emozioni provocate dalla questione che vi fa innervosire. E farete bene: non dovete farvi giustizia da soli, sicuramente ci penserà la vita e meglio di voi. Amore: in coppia, siete la roccia su cui il partner può appoggiarsi e viceversa. Coccolate relazione, create momenti unici. Soli: a sorpresa, potrebbero presentarvi una persona con cui scatterà una passione intensa.

Oroscopo 12 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Luna-Nettuno vi permette di rafforzare le relazioni che ritenete importanti. Esprimete dunque l’affetto e l’apprezzamento che provate per le persone care! Al contempo, lanciatevi in situazioni diverse da quelle che vivete attualmente: distrarvi e staccare la spina, sentirvi liberi come l’aria vi farà un gran bene. Amore: in coppia, di tanto in tanto fate qualche regalino al partner. Sembra ovvio, ma è sempre utile fare un piccolo promemoria. Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una storia. Se siete pronti a vivere una relazione stabile non abbiate timore a rompere il ghiaccio.

Oroscopo 12 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste chiedervi se, lavoro o vita personale, una persona è affidabile: seguite l’istinto e non ve ne pentirete. La dissonanza Marte-Nettuno scatena confusione, potreste non avere la consueta sicurezza nel vostro giudizio e concedere fiducia a qualcuno pur sapendo che non dovreste. Siate dunque gentili ma mettete dei paletti. Amore: in coppia, oggi avete idee piccantine, non vi mancherà l’immaginazione. Non aggiungiamo altro. Soli: gli aspetti odierni accendono le emozioni, avete voglia di trovare qualcuno con cui stare insieme per sempre o… per una notte.

Oroscopo 12 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se dovete prendere una decisione, con la dissonanza Marte-Nettuno la cosa migliore è prendere tempo. L’aspetto rende difficile vedere le situazioni in modo realistico. Ciò non riguarda solo voi ma al contempo chi vi circonda, dunque evitate di chiedere consigli poiché rischiate di commettere un errore. Muovetevi quando tutto sarà chiaro. Amore: in coppia, migliorate il dialogo, sottolineando anche gli aspetti positivi della relazione e risolverete alcune eventuali difficoltà. Soli: riguardo ai nuovi incontri vi sentite un po’ indifesi, forse per paura di ricominciare da capo, di iniziare una storia d’amore… Più sicurezza!

Oroscopo 12 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Evitate di mettervi sotto pressione anche perché a causa di eventi imprevisti le cose potrebbero non andare come da voi sperato e il risultato sarebbe solo uno spreco di tempo ed energie. Con la dissonanza Marte-Nettuno è anche possibile oggi sarete meno pimpanti del solito: rilassarvi mentalmente vi renderà più produttivi. Amore: in coppia, la routine vi pesa e vorreste cambiare le cose, ma vi sentite un po’ bloccati. Qualcosa vi frena ma non capite di che si tratta. Soli: i pianeti non annunciano incontri originali che potrebbero cambiare il corso della serata o dei prossimi dieci anni.

Oroscopo 12 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un mercoledì in cui toccherete con mano l’affetto e il sostegno degli amici più cari. Concedetevi di vivere al meglio queste belle emozioni e non abbiate paura di mostrare l’affetto, appoggiarvi alle persone che vi tirano sempre su di morale! Al contempo è una giornata in cui vi sentirete particolarmente attraenti e sicuri: potreste aver voglia di cambiare look! Amore: in coppia, con uno sguardo, un bacio o una carezza, riaccenderete la fiamma del desiderio e dell’amore! Soli: oggi siete irresistibili, gli sguardi sono puntati su di voi! Conquisterete e vi innamorerete. A quanto pare siete pronti per il cambiamento.

Oroscopo 12 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove potreste sentire una persona che non vedete da un po’ di tempo. Si stabilirà di nuovo una bella intesa e capire che frequentandovi di più arriveranno delle opportunità. Riguardo invece una questione familiare, più ne parlerete, più diventerà confusa. Per ora, lasciate perdere: ve ne occuperete quando sarà tutto chiaro. Amore: in coppia, siate creativi, sorprendete il partner, cambiate qualcosa: renderà felici entrambi. Soli: cercate di stringere nuove conoscenze, di uscire dalla zona di comfort o navigare in Internet. L’amore vi sta aspettando!

Oroscopo 12 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, prima di parlare cercate di riflettere. Con la dissonanza Marte-Nettuno potrebbero emergere alcuni problemi o frustrazioni che scateneranno agitazione e voi partire in quarta. Esprimete pure il vostro dissenso ma siate consapevoli di come parlerete. Cercate di avere un atteggiamento tranquillo anziché aggressivo! Amore: in coppia, a prendere le decisioni spesso siete voi e il partner vorrebbe che le cose cambino. E oggi lascerete che a decidere sia lui/lei. Soli: una persona vi corteggerà in modo romantico e tra voi scatteranno belle emozioni. Nei prossimi giorni non penserete ad altro.

Oroscopo 12 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Urano in Toro risveglia il ribelle che è in voi, soprattutto perché qualcuno tenterà di imporvi qualcosa. Tuttavia non è escluso che sarete voi a imporvi qualcosa, fatto che vi capita spesso, ma oggi vi chiederete perché lo fate! Al contempo, con la dissonanza Marte-Nettuno prima di firmare un documento che coinvolge il denaro leggete tutto attentamente. Amore: in coppia, rifiuterete di fare delle concessioni e la relazione probabilmente ne risentirà. Più dolcezza! Soli: avete voglia di testare il vostro potere di seduzione e funzionerà! In programma c’è una forte attrazione.

Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Urano in Toro vi rende super affascinanti, ovunque stabilirete un’intesa con chi vi circonda, le vostre idee e opinioni saranno apprezzate. E’ la giornata ideale inoltre, per cambiare ambiente, qualche abitudine: se lavorate anziché pranzare come al solito con i colleghi, uscite e fate una passeggiata! Amore: in coppia, circola un’atmosfera sensuale ricca di emozioni, la relazione sta per avere una svolta epocale. Soli: se negli affari di cuore non vi aspettate più nulla, il destino potrebbe sorprendervi. L’amore spesso arriva quando meno ce l’aspettiamo.