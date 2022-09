Oroscopo 12 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 12 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Pronti a svolgere il lavoro con il solito dinamismo ma per fare in fretta, rischiate di sorvolare su un dettaglio importante o qualcosa di fondamentale. Il Sole in buon aspetto con Saturno, indica che siete inoltre impazienti di dare il via a un nuovo progetto che, seppure lento a decollare, potrebbe progredire e rivelarsi utile. A suon di perseveranza ce la farete. Amore: in coppia, ci sono delle tensioni: rimandate conversazioni importanti riguardanti il denaro o la condivisione di compiti. Soli: nell’attesa dell’amore, anche se non lo volete la solitudine può essere utile: riflettete sugli errori del passato.

Oroscopo 12 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete irrequieti, avete voglia di scappare dalla routine, dal solito quotidiano. Volete trovare un modo per sfogarvi? Fate una corsa, un giro in bicicletta o una passeggiata così da scaricare l’energia in eccesso. Vi sarà utile anche a mollare la rabbia e la frustrazione riguardanti il lavoro e avere un approccio più tranquillo. Amore: in coppia, soffia un vento di rinnovamento, lasciate il trito quotidiano alle spalle. Circola una grande passione! Soli: avete bisogno di un po’ di affetto, di amore! Perché non organizzate un’uscita così da fare nuovi incontri?

Oroscopo 12 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere la strana sensazione che qualcosa non va, forse riguardo a un amico o un familiare e il fatto infastidirvi tutto il giorno. La cosa migliore è parlare con la persona in questione oppure esaminare quello che a voi sembra un problema. In entrambi i casi scoprirete che il suo comportamento non riguarda voi ma una sua questione personale. Amore: in coppia o soli, ad attendervi ci sono avvenimenti piacevoli. Potreste essere sorpresi dalla svolta che prenderà la giornata. Qualcosa che stavate aspettando con ansia può finalmente accadere…

Oroscopo 12 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il perfezionismo potrebbe spingervi a essere eccessivamente critici nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda. Evitate dunque di essere pignoli: rilassatevi e siate più spontanei! Al contempo, oggi capirete molto sul comportamento umano, le sue stranezze. Lavoro o vita personale potreste scoprire chi non si comporta bene o è poco sincero. Amore: in coppia, concentratevi su ciò che funziona nella relazione e non sul contrario! Soli: se avete capito che la persona che vi attrae potrebbe avere un posto importante nella vostra vita, non esitate a mostrare il vostro interesse!

Oroscopo 12 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro presto potrebbero esserci dei cambiamenti per voi inaspettati ma che invece sono stati tenuti nascosti. Potrebbero comportare una riorganizzazione o un cambio di proprietà e ciò cambiare il vostro atteggiamento. Potreste pensare di mollare ma non è il momento di prendere una decisione. Valutate prima le opzioni a vostra disposizione. Amore: in coppia, il partner avrà difficoltà a capirvi. Metterete in discussione le decisioni prese insieme senza veri argomenti. Soli: non sapete bene cosa volete. Cercate di essere positivi!

Oroscopo 12 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con l’opposizione Sole-Nettuno che scatena confusione, la settimana riguardo alle scelte, alle decisioni e forse la vita sociale, potrebbe potrebbe essere un po’ caotica, portare scompiglio. Nel lavoro, o se avete in corso una trattativa, potreste avere la sensazione che le cose non stiano andando avanti e siano sempre più difficili da controllare. Amore: in coppia, avete la stessa visione del futuro e troverete una soluzione a qualsiasi divergenza. Soli: perché continuare a sognare? Se una persona vi attrae è il momento di lanciare dei segnali! Oltretutto oggi siete particolarmente affascinanti.

Oroscopo 12 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le sensazioni e l’istinto sono ottimi, potete dunque seguirli, ma nel caso arrivi una proposta, se c’è da firmare un accordo siate comunque cauti. Le persone con cui avrete a che fare potrebbero non essere degne della vostra fiducia. Non stiamo dicendo che vogliano imbrogliare ma potrebbero tener nascosta qualcosa e voi non sapere cosa fare. Amore: in coppia, saprete come creare un’atmosfera romantica, il partner sarà travolto dalla vostra sensibilità. Soli: gusterete intense gioie amorose ma cercate comunque di essere obbiettivi e lucidi!

Oroscopo 12 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le richieste da parte dei colleghi di lavoro potrebbero scatenare stress, forse penserete che approfittino della vostra disponibilità e gentilezza. La verità è che avrete una gran voglia di dare il via a una vostra attività o con un socio. Potrebbe essere un’ottima idea, ma non è la giornata ideale per prendere una decisione così importante. Aspettate qualche giorno. Amore: in coppia, avrete l’opportunità di parlare con il partner di un argomento che vi sta a cuore e la risposta sarà positiva! Soli: una conversazione, anche online, con una persona conosciuta qualche mese fa, sarà molto intrigante.

Oroscopo 12 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, lo stress e qualche frustrazione potrebbero spingervi ad aprire la porta e recarvi altrove. Potreste inoltre pensare di riprendere gli studi così nel prossimo futuro da poter imboccare un altro percorso di lavoro, in un settore diverso. E’ un’idea eccellente aspirare a un cambiamento mirato a migliorare la vostra vita ma per oggi non prendete decisioni. Amore: in coppia, siete particolarmente emotivi e rischiate di interpretare male ciò che dirà il partner. Soli: prestate attenzione alle conversazioni. Rischiate di scambiare fischi per fiaschi.

Oroscopo 12 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete in grado di fare grandi cose, lo sapete, ma a bloccarvi potrebbe essere l’insicurezza. Anche se in passato qualcosa è andato storto avete pur sempre acquisito esperienza. Non dovete arrendervi! Il vostro segno solitamente è noto per la tenacia, la perseveranza, il coraggio ma a volte anche voi potete cedere alla paura. Amore: in coppia, se sarete disposti a fare i compromessi necessari, passerete una giornata fantastica, ricca di sorprese! Soli: forse vi aspettate più attenzioni da parte di chi vi corteggia ma almeno oggi cercate di essere flessibili.

Oroscopo 12 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Sole-Nettuno potrebbe avere un impatto sul vostro settore delle finanze: forse dovrete sborsare un po’ di denaro… Se aspettate un rimborso o più in generale una somma armatevi di coraggio e pazienza: sembra che i diretti interessati non abbiano fretta. Per il momento insistere per smuovere le acque non vi farebbe ottenere dei risultati. Amore: in coppia, cercate di dimostrare l’amore per il partner, anche con un’iniziativa originale! Sarete ripagati con gli interessi. Soli: se ne avete abbastanza di avventure passionali ma fugaci, è la giornata giusta per cambiare rotta!

Oroscopo 12 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)