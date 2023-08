L’oroscopo del 13 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste sentirvi sopraffatti dal carico di lavoro e forse dovreste rallentare il ritmo. Da un lato potreste desiderare di rilassarvi e godervi la vita ma le responsabilità e gli impegni rappresentano un impedimento. Vi è possibile, ad esempio, delegare qualcosa? Riflettete su questo perché in molti saranno pronti ad alleggerire il vostro lavoro. A meno che, ovviamente, alcune cose possiate farle soltanto voi. Amore: in coppia, qualche problema di lavoro potrebbe turbare l’armonia. Tenete sotto controllo le emozioni. Soli: voglia di farvi belli e brillare e troverete sicuramente chi resterà incantato dal vostro fascino!

Oroscopo 13 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Dovete fare appello alla pazienza poiché potrebbero esseri alcuni ostacoli o limiti, probabilmente legati alle vostre responsabilità, alla carriera o ai superiori, e apparentemente rallentarvi. Non è escluso, più semplicemente, che vi lamenterete del pesante carico di lavoro, avrete la sensazione di non farcela. In questo caso, anziché borbottare fate quanto potete e sapete fare meglio oppure parlatene apertamente con chi conta. Amore: in coppia, cercate di essere razionali, anche quando il partner potrebbe sembrarvi distaccato. Soli: del tutto a sorpresa, oggi potrebbe esserci un incontro. Flirterete con la persona e perderete la testa!

Oroscopo 13 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se volete dare una svolta concreta alla vostra vita, probabilmente dovreste staccarvi da qualcosa o da qualcuno. Avete difficoltà a fare un distinguo tra sogni e realtà. A farvi provare la sensazione di essere bloccati, potrebbero essere alcune preoccupazioni familiari. Nell’ambito familiare la frustrazione potrebbe arrivare al culmine ma fate in modo di non alzare muri. Amore: in coppia, meno disponibili e persino ostili a qualsiasi tipo di dialogo. Cercate invece di parlare, di affrontare insieme eventuali difficoltà. Soli: con una persona conosciuta di recente, avete paura di impegnarvi o sentite che qualcosa non quadra? Fate uso del discernimento.

Oroscopo 13 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel corso di una conversazione con una persona, potreste toccare con mano che riguardo a un problema ha delle opinioni inamovibili. Ciò potrebbe avere un impatto sul rapporto e in base alle vostre opinioni, decidere di stare alla larga o continuare la frequentazione. Probabile che si crei una frattura temporanea a meno che voi più semplicemente accetterete il fatto che non si può andare d’accordo su tutto. Il che sarebbe l’atteggiamento più saggio. Amore: in coppia, siete innamorati del partner ma oggi qualcosa vi turba, provate dei dubbi, senso di instabilità. Soli: bando al passato e più sicurezza in voi stessi! In caso contrario, non ci sarà alcun incontro.

Oroscopo 13 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Una persona potrebbe dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato e voi essere costretti a mordere la lingua. Potrebbe esserci un braccio di ferro: la persona vuole mantenere a tutti i costi la propria posizione, essere ostinata. Mantenere la pace potrebbe essere la soluzione più semplice. Come? Stroncare la situazione sul nascere prima che vada oltre. Siate il più possibile diplomatici ma al contempo decisi. Amore: in coppia, qualche ansia o dei dubbi sulla relazione. Anziché chiudervi parlatene con il partner. E’ più facile, in due, superare le difficoltà. Soli: siete stufi della solitudine? Tenete presente che l’amore potrebbe bussare alla vostra porta quando meno ve l’aspettate.

Oroscopo 13 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste provare rancore per una persona che vi chiederà di svolgere un lavoro, qualcosa che non vi andrebbe di fare. Accetterete comunque ma la rabbia e il nervosismo incideranno sul risultato. La cosa più giusta, dunque, sarebbe quella di parlare apertamente ancor prima di iniziare. L’altro/a capirà e voi vi sentirete più leggeri. Amore: in coppia, avrete modo di superare un problema o una difficoltà presenti nella relazione. E il partner darà prova di sincerità. Soli: potreste incontrare una persona attraverso il lavoro, o forse online: occhi aperti.

Oroscopo 13 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In famiglia, sarete spinti a parlarne con eccessiva franchezza, tirare fuori il rospo così da sentirvi meglio ma rischiando di ferire un familiare. Esprimervi con gentilezza vi farà invece ottenere un buon risultato e mantenere armonia nel rapporto. Se non altro, avrete comunque portato la questione allo scoperto. Amore: in coppia, parlare con il cuore in mano, non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà. Soli: con una persona riuscirete a esprimere i vostri sentimenti. Il risultato sarà all’altezza delle aspettative.

Oroscopo 13 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il percorso da seguire oggi potrebbe essere poco chiaro. Vi sentirete frustrati, bloccati soprattutto quando si tratterà di andare avanti per raggiungere i vostri obbiettivi. Anziché dannarvi nel tentativo di trovare delle risposte o impegnare inutilmente le energie, rallentate il ritmo e cercate di capire se avete commesso degli errori e dove, eventualmente, potreste apportare qualche modifica. Amore: in coppia, piccole critiche, commenti poco piacevoli e il partner a un certo punto potrebbe averne abbastanza. Soli: ci sarà qualcuno che oggi si salverà dalle vostre critiche? Sorridete, anche se non ne avete voglia.

Oroscopo 13 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sareste irrequieti ma tenendo questo stato d’animo sotto controllo sarete più produttivi. Cercate inoltre di capire cos’è che deve cambiare nel modo di comunicare. La buona notizia è che potrete sfogarvi con gli amici e saranno pronti a supportarvi. Dovete aver cura del vostro corpo e tenerlo in movimento: può trattarsi di una passeggiata tranquilla o di praticare sport. Sarete più concentrati, pieni di energie. Amore: in coppia, di buonumore, nulla dovrebbe turbare questa giornata. E col partner non esiterete a sfoderare il fascino. Soli: voglia di conquistare e oggi fare di tutto per fare vostro il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 13 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solitamente prendete qualsiasi decisione con sicurezza ma oggi nel settore della carriera sarete un po’ esitanti, un po’ frustrati. Per capire qual è la prossima mossa da fare, per fortuna siete in grado di usate testa e cuore. Esaminate i prossimi passi e all’occorrenza fate affidamento su alcune persone che sapete saranno d’aiuto. Amore: in coppia, con il partner affronterete alcune questioni rimaste in sospeso e la situazione evolverà positivamente. Soli: potreste incontrare una persona attraverso il lavoro, o forse online: occhi aperti.

Oroscopo 13 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste avere alcune situazioni stressanti sul fronte familiare, per cui cercate di essere pazienti. Anche quando gli altri vi sembreranno invadenti o intenzionati a mettervi dei limiti. Dovete trovare un equilibrio tra i vostri bisogni personali e quelli delle persone care. Nel corso della giornata tornerà l’ottimismo. Amore: in coppia, desiderio, passione… e il partner sarà particolarmente ricettivo/a. Che serata! Soli: se siete intenzionati a dichiarare il vostro amore o a lanciare segnali significativi, state pur certi che farete centro!

Oroscopo 13 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro oggi siete inarrestabili, rimboccate le maniche senza esitare. Colleghi, clienti e superiori noteranno il vostro entusiasmo. Lavorerete instancabilmente, senza alcuno sforzo così da avere risultati sorprendenti. E come frutto del vostro duro impegno, potrebbe arrivare l’opportunità di collaborare insieme a un’altra persona su un nuovo e stimolante progetto. Amore: in coppia, l’amore è vissuto intensamente, con il partner è fusione totale. Anche se interiormente le emozioni sono instabili. Soli: con un/a perfetto/a sconosciuto/a scatterà un’attrazione immediata, avrete la sensazione di conoscerlo/a da sempre!