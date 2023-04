L’oroscopo del 13 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le amicizie, i contatti anche online oggi potrebbero scatenare forti emozioni. Se avete provato rancore nei confronti di una persona o pensate che qualcuno stia tentando di controllarvi, potreste aver voglia di chiarire e, forse, in modo poco pacifico. È possibile che un amico vi abbia deluso ma non potete pretendere di decidere sempre per tutti. Amore: in coppia, l’amore non è in gran forma! A volte soddisfatti, a volte no, siete un po’ incoerenti e confusi… Non prendete tutto come una critica! Soli: avete perso fiducia nell’amore? Tiratevi su! Siate più flessibili o chi vi corteggia svanirà. La situazione non è così male, dovete solo reagire.

Oroscopo 13 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì in cui siete ottimisti e motivati a riorganizzare il programma quotidiano così da trovare una maggiore stabilità e uno stile di vita più equilibrato. Questa decisione avrà un impatto positivo e vi permetterà di stabilire intorno a voi un’atmosfera molto piacevole. Al contempo, avete la possibilità di risolvere questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, condividerete in modo sincero il bisogno di realizzare i vostri sogni e il partner vi ascolterà, anzi sarà pronto/a a sostenervi. Soli: evitate di cedere troppo in fretta all’entusiasmo e, prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione, verificate se con l’altro siete davvero compatibili.

Oroscopo 13 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui non perderete tempo: avete intenzione di progredire, concretizzare le ambizioni, trasformarle in realtà il prima possibile. Questo dinamismo ti porta passo dopo passo verso il successo, il riconoscimento del vostro impegno o semplicemente la soddisfazione di aver svolto al meglio il vostro lavoro! Amore: in coppia, cercate di trovare un accordo riguardo all’indipendenza o saranno inevitabili delle discussioni. Il partner non capirà le vostre piccole fughe. Soli: non è il momento di lanciarvi tra le braccia del primo arrivato/a. La cosa migliore è mantenere un po’ di mistero.

Oroscopo 13 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da qualunque parte provengano, cercate di essere aperti a consigli e indicazioni poiché potrebbero far emergere preziose soluzioni preziose. Un amico potrebbe incoraggiarvi e potrebbe essere la spinta di cui avete bisogno per dare il via a un’iniziativa. Se in ogni caso sapete di eccellere in qualcosa, provate e otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, per migliorare la relazione, siete pronti a fare parecchi sforzi, anche se ciò significa sacrificare alcuni dei vostri obiettivi di lavoro. Il partner apprezzerà. Soli: Prudenza. Gli eventi non stanno andando per il verso giusto e potreste provare delusione o frustrazione. Un po’ di buon senso e diplomazia dovrebbero essere d’aiuto.

Oroscopo 13 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Voglia di fare qualcosa di diverso e nei prossimi giorni vi lancerete nei spostamenti, nella vita sociale o in un viaggetto. Potreste anche desiderare di ampliare la cerchia delle conoscenze, esplorare nuovi interessi e vi farà un gran bene! Se, inoltre, alcune attività vi appesantiscono è il momento di eliminarle con determinazione. Amore: in coppia, l’atmosfera è piacevole, potrebbero esserci dei cambiamenti positivi o una bella evoluzione nella relazione se state insieme da poco tempo. Soli: coinvolti in un vortice di incontri o avventure di una notte ma per ora, a quanto pare, a voi non dispiace affatto…

Oroscopo 13 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Capricorno potreste valutare i pro e i contro di un progetto e avere la sensazione che sia fuori dalla vostra portata. Ma potrebbe essere esattamente il contrario e con il giusto approccio ottenere ottimi risultati. Se avete bisogno di un sostegno, le parole di un amico fidato saranno d’aiuto a prendere l’iniziativa! Amore: in coppia, insieme al partner deciderete di cambiare un po’ lo stile di vita, il che vi permetterà di evitare la routine. Soli: si profila un incontro e se non avete di intenzione di uscire è probabile che farete una nuova e interessante conoscenza online.

Oroscopo 13 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È un giovedì in cui potreste intavolare conversazioni importanti che potrebbero concludersi con buone notizie e la sensazione di aver realizzato parecchio. Anche se all’inizio vi sembrerà di non ottenere nulla, andate avanti: alla fine delle chiacchierate vi accorgerete di aver ricevuto esattamente ciò che desideravate! Amore: in coppia, gesti affettuosi, parole accattivanti, sguardi intriganti, buon cibo, oggi dimostrerete il vostro amore in molti modi. Per introdurre qualcosa di inaspettato studierete uno scenario decisamente piccantino. Soli: che si tratti di un’uscita con gli amici o di una festa, passerete la serata a chiacchierare con una persona. Domani mattina manderete un sms per fissare un appuntamento.

Oroscopo 13 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una splendida giornata in cui potrebbe arrivare una buona notizia che scaccerà una preoccupazione. A parte questo, oggi avete un incredibile senso dell’osservazione. Attenzione in alcuni casi anziché essere un pregio può diventare un difetto. Se, infine, le persone care hanno bisogno della vostra opinione, fate leva sulla diplomazia. Amore: in coppia, nella relazione c’è armonia ma vorreste un pizzico in più di passione. È solo un fatto temporaneo e non dovete trasformarlo in un problema. Soli: giornata favorevole agli incontri inaspettati. Telefonate agli amici e uscite: potreste avere una sorpresa d’amore.

Oroscopo 13 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Capricorno sarete spinti a riflettere che nel settore finanze dovreste avere un atteggiamento più responsabile. Al contempo se volete cogliere un’opportunità e fare una buona impressione, penserete sia bene spendere per migliorare il look. Sicuri non sia meglio essere totalmente voi stessi? Amore: in coppia, per alcuni c’è il desiderio di impegnarsi in modo più ufficiale mentre per altri di concretizzare progetti importanti. In entrambi i casi c’è complicità e ciò rafforza la relazione. Soli: guardate al futuro con più calma e con più ottimismo. Le decisioni prese questo giovedì vi porteranno verso un grande cambiamento.

Oroscopo 13 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza della Luna nel vostro segno con Giove indica che sul fronte domestico sta per accadere qualcosa di positivo. Se dopo tanto impegno avete realizzato un progetto riguardante la casa è un buon momento per festeggiare. Se avete invece bisogno di fare un passo avanti per portarlo a termine, è tempo di entrare in azione! Amore: in coppia, la relazione va bene, anche se vi vedete poco a causa dei rispettivi orari di lavoro. Ma voi fate comunque del vostro meglio affinché tutto funzioni, raddoppiate le piccole attenzioni. Soli: vivaci, sicuri di voi stessi, qualità che vi rendono attraenti e oggi conquisterete!

Oroscopo 13 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui qualsiasi conversazione sarà positiva. Nel lavoro come nella vita privata troverete chi sarà pronto ad ascoltare i vostri problemi, le preoccupazioni e all’occorrenza, in modo del tutto inaspettato, dare una mano concreta. Non è escluso che l’aiuto riguardi il settore delle finanze. Amore: in coppia, atmosfera da fiaba: tra le braccia della dolce metà vivrete momenti teneri e sensuali. Potete credere nei vostri sogni e, soprattutto, di viverli. Soli: attraverso il lavoro, un hobby, un amico incontrerete una persona molto affascinante. Grazie all’esperienza e al modo di fare, abbatterete qualsiasi sua reticenza.

Oroscopo 13 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Pur sapendo di avere talento riguardo a qualcosa, è possibile che vi siate bloccati. E’ il momento di entrare in azione e mostrare la vostra abilità. Prendere questa decisione e agire di conseguenza non potrà, in generale, che essere positivo e potrebbe far arrivare anche un’opportunità per aumentare le vostre entrate. Amore: in coppia, splendida intesa con il partner, siete affascinanti e la serata sarà molto promettente. Dichiarate il vostro amore! Soli: in caso d’incontro, siate il più possibile voi stessi. Nella conversazione non dovete assecondare ciò che dice l’altro/a solo per compiacerlo. Ne avete tutto da guadagnare.