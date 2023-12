L’oroscopo del 13 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado, fino al 23 dicembre: premere l’acceleratore nella carriera non vi farà progredire. Potreste riscontrare ritardi o confusione più del solito riguardo agli obiettivi, alle scelte di lavoro, ai progetti aziendali o alla vostra reputazione. Per cui, anche se lo detestate, prendete le cose con calma e anziché entrare in azione e correre dei rischi, cercate di risolvere le questioni lasciate in sospeso, ripensare ai vostri obbiettivi e capire cosa desiderate. Amore: in coppia, la Luna in Sagittario oggi vi permette di appianare le eventuali tensioni e fare delle concessioni. E’ un’ottima idea e oltretutto è nel vostro interesse. Soli: nel corso di un evento sociale potreste avere una bella opportunità. Un semplice sorriso aprirà la porta e un nuovo incontro.

Oroscopo 13 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado fino al 23 dicembre: potrebbe essere necessario ridimensionare un progetto eccessivamente ambizioso ma se riuscirete a procedere a un ritmo più lento, probabilmente da qui al 1 gennaio, farete un ottimo lavoro dietro le quinte. Non dovete rinunciare ai vostri piani ma solo essere preparati al fatto che le cose richiederanno più tempo del previsto. Infine, se avete programmato un viaggio organizzate attentamente anche i minimi dettagli. Amore: in coppia, cercate di riflettere sulla relazione e sugli impegni in generale, anche se oggi la vostra mente è altrove. Trovate un equilibrio. Soli: sarete esitanti, prima di dare il via a una relazione vorrete approfondire la conoscenza. Il che non esclude che potreste lasciarvi tentare da una persona intrigante.

Oroscopo 13 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Capricorno in moto retrogrado, fino al 23 dicembre, rappresenta un invito a concentrare l’attenzione sul settore delle finanze. Se al riguardo siete preoccupati, è il momento di essere pazienti, rallentare le spese e riflettere su come usare i vostri soldi, in poche parole spendere in modo diverso. In vista dello shopping natalizio, dunque evitate di aprire eccessivamente il portafoglio, tenete d’occhio gli estratti conto – per evitare grossi contrattempi – e conservate le ricevute. Amore: in coppia, l’atmosfera odierna nella relazione potrebbe essere tesa. Non è la giornata giusta per risolvere i piccoli problemi del quotidiano. Praticate invece un’attività che piaccia a entrambi. Soli: evitate conversazioni imbarazzanti, domande invadenti a chi vi corteggia poiché potreste pentirvene.

Oroscopo 13 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado nel vostro settore delle relazioni, personali o di lavoro. Fino al 23 dicembre potrebbero esplodere delle incomprensioni e dovrete armarvi di pazienza. Al contempo, prima di firmare qualsiasi tipo di contratto leggete attentamente i termini e le scritte in caratteri minuscoli: potreste scoprire qualcosa su cui non siete d’accordo. Dal 23 dicembre al 1 gennaio, Mercurio torna in Sagittario: prendete più cura di voi stessi e non puntate alla perfezione! Amore: in coppia, il partner potrebbe avervi deluso e oggi siete pronti a discutere. Ma non durerà, la dolce metà per farsi perdonare ha preparato una piccola sorpresa e funzionerà. Soli: con Mercurio retrogrado non è escluso il ritorno di un/a ex: prima di aprire la porta, anche se la tentazione sarà forte, pensateci due volte.

Oroscopo 13 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Capricorno in moto retrogrado fino al 23 dicembre, rappresenta un invito a rivedere il programma quotidiano, è un buon momento per riorganizzare la vostra vita, capire come rendere più produttive alcune abitudini e, cosa importante, pensare a prendere più cura di voi stessi! Al contempo, visto che è un periodo in cui potrebbero verificarsi problemi riguardo a documenti e file importanti, eseguite il backup. Buona notizia: potrebbero emergere soluzioni brillanti a vecchi problemi. Amore: in coppia, con la Luna in Sagittario il fascino è al top, il partner vi stima, vi ama e vi ammira! Siete molto fortunati. Soli: siete magnetici e in qualsiasi posto, di persona od online ovunque attirate l’attenzione. In programma ci sono conquiste romantiche piene di promesse.

Oroscopo 13 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in moto retrogrado – fino al 23 dicembre – ma è in Capricorno, dunque in buon aspetto con il vostro segno: il transito rende facili i rapporti con le persone care, i clienti, i contatti in generale. Probabilmente la vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Prendete nota: il pianeta dal 23 dicembre al 1 gennaio tornerà in Sagittario: in famiglia potrebbero esserci delle tensioni proprio durante le festività. Siate dunque molto pazienti con le persone care, i parenti che ospiterete in casa. Amore: in coppia, la Luna in Sagittario vi rende ipersensibili, penserete che il partner manchi di tatto. E se invece di irritarvi ritagliaste del tempo solo per voi? Soli: non è un mercoledì favorevole agli incontri, anche on line ma se volete comunque lanciarvi, mantenete un po’ di mistero.

Oroscopo 13 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Capricorno fino al 23 dicembre è in moto retrogrado: sarete molto concentrati sulla vita personale, ma in famiglia l’atmosfera non sarà delle migliori. Tuttavia evitate di cadere nella trappola delle provocazioni, anche se per alcune persone care non andrà mai bene niente di ciò che farete o direte. Proteggetevi dalle emozioni negative, soprattutto dai sensi di colpa se direte qualcosa che ritenete sia sbagliata: probabilmente era il momento di tirare fuori il rospo! Amore: in coppia, se con la dolce metà state pianificando una spesa importante, per il momento non comprate nulla, sarebbe saggio dare un’occhiata in giro. Soli: la possibilità di un incontro c’è tutta ma siate cauti, tenete i piedi per terra! Ascoltate la voce del cuore tanto quanto quella della ragione.

Oroscopo 13 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio retrogrado in Capricorno, fino al 23 dicembre avete due possibilità: armarvi di pazienza con chi vi circonda o partire per prendere le distanze da tutto e tutti. Il pianeta sosta nel vostro settore della comunicazione, dunque siete pregati di evitare commenti velenosetti, battute sarcastiche poiché potreste scatenare seri problemi nelle relazioni. Dal 23 dicembre al 1 gennaio, il pianeta tornerà in Sagittario: durante le festività, fate attenzione alle spese, soprattutto in vista del Capodanno. Amore: in coppia, l’amore è sempre forte ma alcune incomprensioni creano dei problemi. Non mettete in discussione la relazione ogni volta che non siete in sintonia con la dolce metà… Soli: esprimete i sentimenti a chi vi attrae, non dovete rinunciare a una persona che vi piace. Provateci!

Oroscopo 13 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado, fino al 23 dicembre sosterà nel vostro settore delle finanze: è un periodo in cui riflettere sul modo in cui avete gestito il denaro così da non ripetere gli stessi errori. In vista delle festività è probabile che acquisterete dei regali: conservate le ricevute, soprattutto di acquisti costosi. Dal 23 dicembre al 1 gennaio il pianeta tornerà nel vostro segno: prima di dire sì a ogni richiesta, ricordate che il vostro tempo è prezioso! Amore: in coppia, c’è il risveglio dei sensi, il desiderio oggi è al top! Ma non solo, avrete voglia di cambiare qualche abitudine. Soli: siete più intraprendenti e fate bene, è meglio che aspettare che l’amore bussi alla vostra porta! Oggi potrebbe scattare una passione irresistibile e con l’altro/a trascorrerete ore indimenticabili!

Oroscopo 13 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio nel vostro segno entra in moto retrogrado: fino al 23 dicembre a causa di circostanze impreviste potrebbe essere necessario rimandare qualcosa oppure avrete dei ripensamenti, forti dubbi su una situazione che inizialmente vi era sembrata promettente. In questo caso, non dovete rinunciare ma sfruttare questo periodo per esaminare, trovare informazioni importanti così da prendere una decisione ragionata. Attenzione infine ai malintesi di persona e sui social media. Amore: in coppia, eventuali piccoli disaccordi svaniranno come per magia, vi renderete che non erano davvero importanti. Ed entrambi ripartirete su basi migliori. Soli: vedete la vostra situazione affettiva in modo più positivo ed è un bene: è l’unico modo per dire addio alla solitudine!

Oroscopo 13 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado, alle spalle del vostro segno: fino al 23 dicembre il bisogno di pace e tranquillità sarà accentuato, potreste non sentire lo spirito natalizio. Allora, concedetevi una pausa, fate riposare la mente e pensate positivo! E’ un buon momento per perdonare chi vi ha ferito emotivamente. Dal 23 dicembre al 1 gennaio, il pianeta tornerà in Sagittario: accettate inviti, godetevi alcune riunioni allegre e divertenti ma state alla larga da persone pessimiste. Amore: in coppia, la Luna in Sagittario favorisce conversazioni sincere con la dolce metà. Tuttavia fate attenzione: un eccesso di franchezza potrebbe scatenare delle discussioni. Parlate liberamente ma con gentilezza. Soli: incontri e conversazioni intriganti che avranno un seguito. Unica accortezza: solleciterete l’interesse di una persona ma in caso di conquista, non dovete avere fretta, procedete passo dopo passo.

Oroscopo 13 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Capricorno in moto retrogrado nel vostro settore della vita sociale, potrebbero esserci dei problemi di comunicazione riguardo alle relazioni: mantenete un profilo basso, anche sui social, ed evitate di scatenare discussioni. Godetevi le uscite e le riunioni all’insegna della leggerezza e all’occorrenza iniziate a fare una selezione nei profili online. Non è escluso che incontrerete dei vecchi amici che non vedete da tempo: renderanno gioiosa la fine di questo anno. Amore: in coppia, potreste avere punti di vista diversi per cui è il momento di dialogare e comprendere i bisogni dell’altro/a. Eviterete grane e vi garantirete l’armonia. Soli: potreste essere attratti da una persona con valori diversi dai vostri. Fate attenzione alle illusioni e vivrete una splendida avventura.