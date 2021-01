Oroscopo 13 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (lasciate alle spalle un problema) e Pesci (un’ondata di nuova energia).

Oroscopo del 13 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione che finalmente lascerà alle spalle un problema e al Pesci che grazie alle amicizie arriverà un’ondata di nuova energia.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una relazione arriva a un punto critico

Oroscopo Cancro 13 gennaio: umore

La Luna Nuova in Capricorno è congiunta a Plutone, aspetto che può essere motivo di agitazione e la ragione per cui una relazione arriverà a un punto critico. Tuttavia, con altri aspetti astrali più positivi, qualunque decisione prenderete potrebbe funzionare bene.

Che stiate affrontando una sfida o voltando pagina emergerà una rinnovata sicurezza e un nuovo senso di libertà. Più in generale, annuncia l’oroscopo, potrebbe arrivare una buona quanto inattesa notizia! Se, infine, siete sul punto di prendere una decisione, non parlatene a nessuno così da non entrare in confusione.

Oroscopo Cancro 13 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: tante piccole e delicate attenzioni per il partner. La relazione vi appaga e insieme siete felici.

Soli: una persona sarà attratta da voi e ricambierete, sarete affascinati. Potete dire addio alla solitudine.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): lascerete alle spalle un problema

Oroscopo Scorpione 13 gennaio: umore

Il Novilunio in Capricorno al vostro segno potrebbe far arrivare informazioni o notizie positive che vi spingeranno a essere ottimisti e a preoccuparvi meno. Al contempo, potreste stringere un’amicizia con una persona che vi darà consigli e suggerimenti da utilizzare a vostro vantaggio.

L’oroscopo annuncia che una relazione personale o di lavoro potrebbe raggiungere un nuovo livello oppure una conversazione mettervi in grado di lasciare alle spalle un problema. Più in generale, se c’è un dissidio con una persona e non è intenzionata a trovare un compromesso, non insistete e aspettate il momento giusto.

Oroscopo Scorpione 13 gennaio: amore

In coppia: qualche malinteso, delle incomprensioni ma restate ottimisti e positivi. E’ una tappa che vi permetterà di rafforzare il legame.

Soli: non è la giornata ideale per dare il via a una nuova relazione. Aspettate con pazienza.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’ondata di nuova energia

Oroscopo Pesci 13 gennaio: umore

Il Novilunio in Capricorno sosta nel vostro settore delle amicizie. Al riguardo, potreste dare e ricevere molto. Se avete bisogno di una mano non esitate a chiedere. Ma non solo unendovi a persone che hanno i vostri interessi, nella vostra vita entrerà un’ondata di nuova energia e cambieranno parecchie cose.

L’oroscopo annuncia inoltre che è probabile un cambiamento anche in altri settori della vostra vita: potrete infatti realizzare alcuni sogni nel cassetto. Allora: guardate agli obbiettivi da raggiungere e non desistete!

Oroscopo Pesci 13 gennaio: amore

In coppia: la relazione progredisce, l’atmosfera è serena e sensuale. E lo dimostrerete con i fatti.

Soli: direte no a storie passeggere, a flirt senza futuro e vi sentirete liberi da un peso. Avete bisogno di sincerità e affidabilità.

