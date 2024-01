L’oroscopo del 13 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 5 febbraio, con la presenza di Mercurio in Capricorno nel vostro settore delle ambizioni, delle carriera e della reputazione, avete la possibilità di perfezionare le competenze, entrare in azione e appagare il desiderio di successo. Sarete pronti a stabilire degli obbiettivi ambiziosi per mostrare a voi stessi e agli altri, cosa siete in grado di fare! E potrebbe essere più di quanto pensiate. Sfruttate dunque questo transito per acquisire notorietà nel settore in cui lavorate. Amore: in coppia, per quanto riguarda i progetti a due con il partner la sintonia è perfetta. Ne parlerete molto e farete dei piani per realizzarli. Soli: con Mercurio in Capricorno non volete una relazione fugace ma un amore sincero, basato su valori comuni. E il pianeta farà arrivare un incontro promettente.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio torna in Capricorno e voi tornate a vedere il bicchiere mezzo pieno, il transito vi dota di ottimismo, sarete spinti ad andare oltre i soliti limiti e a lanciarvi in nuove situazioni, a esplorare nuovi interessi, a raggiungere nuovi obbiettivi. Se avete intenzione di fare passi avanti nella carriera o iscrivervi a un corso per perfezionare le vostre conoscenze oppure cercare un nuovo lavoro, fino al 5 febbraio ne avete ampia possibilità. Date il via alla vostra avventura! Amore: in coppia, la comunicazione, oggi, è tutt’altro che serena. Vorrete sempre avere ragione e ciò per il partner sarà motivo di rancore. Soli: rischiate di mostrare un aspetto poco invitante della personalità, un mix di gelosia e possessività! Ma in questo modo farete scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Capricorno fino al 5 febbraio sosterà in un vostro settore delle finanze: la vostra attenzione sarà focalizzata sulle questioni di denaro, sui risparmi o eventualmente la loro assenza. Potrebbero proporvi di fare un investimento ma prima di dire “sì” accertatevi dell’affidabilità di chi vi fa l’offerta e soprattutto se avrete un buon ritorno finanziario. In particolare oggi non è un buon momento per prendere decisioni legate al denaro o per lanciarvi negli acquisti. Amore: in coppia, siete mentalmente agitati, la calma oggi non è di casa. Rilassatevi! La dolce metà ha difficoltà a starvi accanto… Soli: non è una giornata in cui dare il via a una relazione impegnativa. Allora, divertitevi a flirtare!

Oroscopo 13 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Capricorno, da oggi e fino al 5 febbraio, segna un ottimo periodo nelle relazioni, farete passi avanti grazie alle conversazioni che avrete con le persone giuste. Potrebbero offrire infatti idee o informazioni preziose. In generale i rapporti di lavoro o personali saranno armoniosi e sarete eccellenti se dovrete svolgere il ruolo di pacieri o dare dei buoni consigli. In questo modo, tenete presente che all’occorrenza troverete anche voi un affettuoso e solido sostegno. Amore: in coppia, è un sabato all’insegna di conversazioni costruttive: sentite che la routine prende piede e volete trovare delle soluzioni per ravvivare la relazione. Soli: accettate, se arriva, un invito degli amici e uscite! Potreste avere un incontro sorprendente.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

È il momento di rimboccare le maniche così da progredire e raggiungere quei traguardi che di recente sembravano molto lontani. Scoprirete che facendo un passo dopo l’altro, con impegno costante e quotidiano, realizzerete più di quanto pensavate fosse possibile. Siete in grado inoltre, di esaminare i problemi sotto ogni aspetto, di risolvere questioni complicate e trovare soluzioni a problemi pratici. Fate solo attenzione al rischio di riflettere e analizzare eccessivamente. Amore: in coppia, siete poco pazienti ma non arrabbiatevi con la dolce metà se prende tempo per decidere su un progetto importante. Aspettate con calma. Soli: un appuntamento su Internet potrebbe essere rimandato a data da destinarsi o annullato del tutto. Penserete che non era la persona giusta ma comunque proverete delusione.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio rientra in Capricorno, fino al 5 febbraio, ad attendervi ci sono momenti divertenti e piacevoli. Avete voglia di uscire, partecipare a eventi culturali come mostre, concerti o spettacoli teatrali. E’ possibile che farete amicizia con una persona che ha i vostri stessi interessi. Il pianeta inoltre, accentua la vostra autostima, vi rende molto più positivi, simpatici e affettuosi del solito. Ma non solo: sarete soddisfatti per aver raggiunto un obbiettivo o realizzato un progetto. Amore: in coppia, se oggi una conversazione con il partner vi lascia una sensazione spiacevole non ponetevi troppe domande. Siete sicuri di esservi spiegati bene? Tornate sull’argomento. Soli: avete difficoltà a concedere la vostra fiducia e vi sentite dunque un po’ isolati. Cambiate atteggiamento e presto incontrerete un nuovo amore!

Oroscopo 13 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Capricorno, fino al 5 febbraio, punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. metterete le persone care e il comfort al primo posto. Non è escluso che sarete ansiosi per alcune questioni di tipo domestico ma è il segnale che vecchie routine vanno eliminate! Il lavoro chiederà molto, sarete impegnati ma chiedere o accettare un sostegno morale dalle persone care potrebbe fare la differenza, soprattutto se sul posto di lavoro è stata una giornata difficile. Amore: in coppia, rispetto ai giorni scorsi oggi con il partner c’è una bella sintonia, darete il via al dialogo per trovare dei compromessi su una questione spinosa. Soli: è possibile l’incontro con una persona con cui avrete molte affinità e punti in comune. Sarà in grado di soddisfare le vostre aspettative.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste capire chiaramente che cambiare il modo di pensare comporterà un cambiamento positivo. Se una questione personale o di lavoro scatena ansia, inquietudine, parlare con qualcuno che siete certi vi offrirà dei buoni consigli vi permetterà di risolvere. Al contempo potreste avvertire il bisogno di condividere le idee, esprimervi ed entrare in contatto con chi vi circonda: è un atteggiamento giusto poiché avrete la possibilità di cogliere alcune significative opportunità di lavoro. Amore: in coppia, avete forse preso una decisione riguardo alla relazione e siete determinati a mantenerla. Ma avete deciso come affrontare la questione con il partner? Pensateci. Soli: nonostante alcune delusioni, immaginate il futuro romantico in modo positivo. Sapete bene cosa volete e ciò vi permetterà di fare la scelta giusta.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio esce dal vostro segno e fino al 5 febbraio sosterà in Capricorno, nel vostro settore delle finanze. E’ il transito ideale per esaminare il budget con attenzione e rigore – all’occorrenza eliminare spese superflue – sistemare le questioni di denaro: risolverete tutto più facilmente. Nel lavoro, sarete inoltre spinti a stabilire e a mantenere con fermezza dei solidi confini così da garantirvi un equilibrio. Amore: in coppia, troverete le parole giuste per risolvere eventuali divergenze con il partner. Soli: sono possibili incontri interessanti e grazie a questi si riaccenderà la speranza in una storia d’amore!

Oroscopo 13 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio entra nel vostro segno, fino al 5 febbraio, la vostra naturale capacità di elaborare strategie sarà accentuata e punterete in alto! E fate bene, meritate di ottenere il meglio. Durante questo periodo, sarete in grado di esprimere più facilmente i vostri pensieri, le emozioni, i desideri ed è dunque un ottimo momento per parlare di un’idea, di un progetto a persone che contano o chiedere ciò che volete. Convincenti come siete, riuscirete a ottenere quanto avete in mente! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, distesa e allegra. E un po’ di leggerezza ogni tanto fa bene a voi e alla dolce metà. Soli: in programma non c’è una storia d’amore importante ma flirt e avventure frizzanti che vi metteranno allegria.

Oroscopo 13 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 5 febbraio, Mercurio in Capricorno sosterà alle spalle del vostro segno: è un buon momento per accettare il fatto che alcune situazioni non possono essere cambiate e concentravi su ciò che potete fare per migliorare la vostra vita. Con questo transito avrete bisogno di stare per conto vostro, riflettere con attenzione sugli obbiettivi che volete raggiungere o per prendere decisioni importanti. In questo modo, inoltre, avrete ottime idee che in seguito potrete concretizzare. Amore: in coppia, la Luna nel vostro segno annuncia una bella giornata, le conversazioni con il partner sono all’insegna dell’umorismo e leggerezza. E ciò vi permette di non pensare a eventuali preoccupazioni. Soli: un bel programma: nuove conoscenze, conversazioni in cui avrete modo di mostrare le vostre qualità. Non avrete problemi a conquistare!

Oroscopo 13 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 5 febbraio, Mercurio in Capricorno sosterà nel vostro settore della vita sociale: le prossime due settimane sono ideali per entrare in contatto, anche online, con persone d’aiuto a raggiungere i vostri obiettivi. Sarete comunque molto impegnati con progetti, piani di lavoro così da poter appagare alcune ambizioni riguardanti la carriera. In generale, cercate di ampliare la cerchia delle relazioni, pensare anche a divertirvi, tuttavia il consiglio astrale è quello di essere un po’ selettivi. Amore: in coppia, evitate di imporre al partner il vostro ritmo, le idee e i giudizi. Cercate di correggere il tiro! Soli: oggi siete troppo pignoli ed ermetici, rischiate di perdervi la possibilità di conquistare. Non dovete chiudere le porte ma aprirle!