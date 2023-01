L’oroscopo del 13 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte in Gemelli da oggi riprende il moto diretto: un cambio di direzione che fa tornare la sicurezza in voi stessi. E’ il momento di tirare fuori dal cassetto i progetti e dare il via. Se lavoro o vita personale, avete avuto dei problemi ora si sistemeranno. Riprenderanno velocemente conversazioni importanti che eravate stati costretti a rimandare. Amore: in coppia, dimostrerete l’amore con iniziative che cattureranno l’ammirazione della dolce metà. Soli: incontro con una persona con cui l’intesa sarà immediata. Non capita tutti i giorni di conoscere l’anima gemella.

Oroscopo 13 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Da oggi e nelle prossime settimane è probabile un miglioramento nel settore delle finanze. Marte riprende il moto diretto, torna l’entusiasmo, la motivazione, sarete pronti a prendere delle decisioni e risolverete questioni di denaro che si sono trascinate, ad esempio una somma che vi devono da tempo ora entrerà nelle vostre casse. Amore: in coppia, ascoltate il partner e fate di tutto per instaurare un dialogo sereno e armonioso. E’ la giornata ideale per appianare eventuali tensioni. Soli: bella giornata negli affari di cuore: uscite o date il via a conversazioni online. Avete la possibilità di fare un incontro interessante.

Oroscopo 13 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte nel vostro segno riprende il moto diretto. Se per qualche ragione avete accantonato un’idea ora sarete spinti a metterla in atto. Le recenti sfide e frustrazioni svaniranno e potrete portare avanti i vostri piani, i progetti con maggiore sicurezza e determinazione. Non accadrà tutto in una volta: per ora prendete le cose con calma. Amore: in coppia, Venere e Marte riaccendono la fiamma della passione, avvertite il bisogno di amare ed essere amati. Bei momenti di complicità. Soli: un incontro inaspettato vi entusiasmerà! Per alcuni, sapendo che un/a ex è di nuovo solo/a, lo contatterete….

Oroscopo 13 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Marte in Gemelli che riprende il moto diretto, da oggi vi sarà più facile accelerare il ritmo così da poter fare dei progressi. Sarete più motivati e meno irrequieti mentalmente il che, anche nel lavoro, vi permetterà di dare il meglio. E se un progetto o qualsiasi altra cosa vi appassiona ora sarete pronti a prendere l’iniziativa. Amore: in coppia, se non riuscite a soddisfare i vostri desideri, occhio ai capricci, potreste sembrare bambini viziati. Evitate inoltre di dare importanza ai piccoli dettagli. Soli: per oggi, accantonerete gli affari di cuore. Le aspettative sono talmente alte che è l’atteggiamento migliore.

Oroscopo 13 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Gemelli riprende il moto diretto e accende il desiderio di entrare in nuove cerchie, esplorare opportunità di networking, soprattutto con persone che in futuro potrebbero esservi utili. E’ un buon momento inoltre per raggiungere un obbiettivo di lavoro o personale, dopo un lungo periodo in cui tutto è stato rallentato. Amore: in coppia, alcune battute umoristiche in realtà nascondono un regolamento di conti. Cambiate musica! Soli: in caso di incontro, procedete passo dopo passo. Nella fase iniziale è un errore chiedere troppo. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale.

Oroscopo 13 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Marte in Gemelli che da oggi riprende il moto diretto potrete finalmente andare avanti con un progetto importante e ottenere ottimi risultati. Tenete presente che qualsiasi conflitto o problema abbiate avuto nelle ultime settimane ora risolverete. Se ci sono stati dei ritardi, dei rallentamenti di vario tipo ora tutto si muoverà alla velocità della luce! Amore: in coppia, Venere vi rende attraenti e Marte vi dota di buon umore. Oggi coccolerete più del solito la dolce metà e trascorrerete insieme momenti romantici. Soli: sfruttate i passaggi odierni e uscite! E’ una giornata molto favorevole agli incontri d’amore.

Oroscopo 13 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Marte in moto retrogrado per circa dieci settimane, riguardo alle nuove situazioni potreste aver provato incertezza. Da oggi il pianeta riprende il moto diretto, vi sentirete meno sotto pressione, tornerà il coraggio, la chiarezza, la sicurezza e avrete voglia di provare qualcosa di inedito. Nelle relazioni personali tornerà l’armonia. Amore: in coppia, l’amore è sempre presente ma oggi cin il partner potreste dover prendere una decisione importante e non è aria di tenerezza. Soli: aspettare che l’amore bussi alla vostra porta? Non se ne parla e oggi prenderete l’iniziativa. Ma non è detto che conquisterete…

Oroscopo 13 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete avuto problemi riguardo a una vendita o a un’eredità, con Marte in Gemelli che da oggi riprende il moto diretto la situazione migliorerà e risolverete nel giro di breve tempo. Con questo transito, avrete inoltre maggiore chiarezza su quale progetto di lavoro o personale, investire il tempo, le energie e il denaro. Amore: in coppia, il quotidiano è piacevole ma poco elettrizzante. Non esitate a ravvivare la routine con piccole sorprese, un po’ di inventiva, un tocco di piccantino… Soli: volete vivere il grande amore ma non è facile da trovare. Dovete perseverare!

Oroscopo 13 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nelle ultime dieci settimane, lavoro o vita personale potreste aver avuto dei problemi con chi vi circonda ma da oggi Marte in Gemelli riprende il moto diretto e nelle relazioni tornerà la calma, riacquisteranno slancio. Potrebbero esserci ancora dei piccoli conflitti ma ora sarete disposti a trovare una soluzione e andare avanti. Amore: in coppia, ridefinirete insieme le priorità nella relazione: l’importante è parlarne con il partner e assicurarvi di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: cambiamenti negli affari di cuore: oggi potrebbe esserci un incontro promettente!

Oroscopo 13 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se nonostante l’impegno, nel lavoro avete la sensazione che la situazione proceda a passo di lumaca, non fate i progressi con Marte in Gemelli che riprende il moto diretto nel vostro settore del lavoro e del benessere le complicazioni, i ritardi e gli ostacoli si allenteranno e tornerà la vitalità, la sicurezza e la determinazione. Amore: in coppia, se non volete che la relazione affoghi nella noia, probabilmente dovrete cambiare alcune abitudini. Soli: se volete davvero incontrare l’altra metà della mela potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche. Ma questo lo sapete.

Oroscopo 13 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Gemelli riprende il moto diretto e accentua la creatività. Può essere un buon momento per attuare delle idee, dare il via a progetti che vi permetteranno di guadagnare di più. In generale, affari o lavoro, avrete la riuscita! Al contempo, con questo transito avete la possibilità di movimentare piacevolmente la vita sociale e godere di un po’ di divertimento. Amore: in coppia, una ritrovata intimità promette momenti erotici intensi, a dir poco eccezionali. Serata super bollente! Soli: negli affari di cuore in programma ci sono belle sorprese, nuovi incontri e nuove storie d’amore…

Oroscopo 13 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte in Gemelli che riprende il moto diretto, la buona notizia è che dopo un periodo stressante, in casa non regnerà più il caos. E’ un ottimo momento per aprire il dialogo con i familiari e far tornare l’armonia. Al contempo, potreste dare il via ad alcuni progetti di ristrutturazione per rendere più confortevole l’abitazione. Amore: in coppia, vi aspettano belle sorprese, la giornata è luminosa, il partner vi coccola, vi vizia. Soli: dopo giorni passati a lamentarvi del vostro destino amoroso, finalmente deciderete di uscire e stringere nuove conoscenze!