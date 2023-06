L’oroscopo del 13 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui potreste avere dubbi sulla vostra capacità di esprimervi. Pur essendo un fatto temporaneo, se avete un appuntamento o una conversazione entrambi importanti non sarete spontanei come al solito e ciò scatenare agitazione. La soluzione? Rilassarvi, evitare di puntare alla perfezione ed essere semplicemente voi stessi. Amore: in coppia, vi porrete delle domande su alcuni problemi ricorrenti del partner e come aiutarlo a uscirne fuori. Siate abbastanza delicati da spingerlo alla consapevolezza e abbastanza sicuri da permettere di risolvere da solo. Soli: due persone vi corteggiano e se all’inizio vi sentirete lusingati cercate di capire che giocando non darete il via a nulla di serio. Fate una scelta.

Oroscopo 13 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Una persona che ammirate, di cui apprezzate l’opinione potrebbe ignorarvi. Vi chiederete se vi siete comportati in modo sbagliato ma probabilmente è così. Evitate dunque che il suo stato d’animo incida sul vostro. Avete parecchie cose fare dunque andate avanti con sicurezza. Non avete bisogno della sua approvazione. Amore: in coppia, capite al volo alcuni sguardi della dolce metà e favorirete il dialogo. Anche se alcuni dei suoi atteggiamenti vi dispiacciono, il vostro tatto farà superare tutto. Soli: non molto tempo fa eravate un po’ tristi a causa della solitudine ma ora la ruota sta girando nella giusta direzione: è in arrivo un grande incontro.

Oroscopo 13 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’umore non è al top, siete distratti e portare avanti gli impegni sarà una mission impossibile. Potrebbero esserci delle incomprensioni con chi vi circonda, né voi né gli altri riuscirete a capire le reciproche esigenze e i bisogni. Per fortuna i dubbi e le incertezze sono temporanei e dal pomeriggio sarete decisamente meno irrequieti. Amore: in coppia, siete un po’ tesi. Dovete risolvere alcune incertezze o problemi che disturbano la stabilità della relazione. Ma non è la giornata ideale per parlarne, rimandate. Soli: flirt o incontri presentano delle difficoltà. Evitate di insistere. Andrà meglio domani…

Oroscopo 13 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ la giornata giusta per esaminare le vostre finanze e capire bene le entrate e le uscite. I passaggi odierni puntano i riflettori sul flusso di cassa e potreste scoprire che state pagando più del dovuto, ad esempio, per l’assicurazione dell’auto o per le spese quotidiane. Di conseguenza avete la possibilità di correggere il tiro e risparmiare. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica dunque siate gentili, imperturbabili e imponetevi con dolcezza. E’ la sfida di questa giornata. Soli: se una situazione è ambigua, i grandi discorsi non servono a niente, dovete prendere le distanze!

Oroscopo 13 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Al vostro segno piace essere generoso, ma parecchio, tuttavia a volte non potete permettervelo, il conto in banca ne risentirebbe. In questo caso, anziché spendere per acquistare un regalo a una persona a cui volete bene, dedicate più semplicemente il vostro tempo e l’attenzione. Dimostrerete ugualmente il vostro affetto. Amore: in coppia, con il partner avete raggiunto un equilibrio e desiderate mantenerlo a tutti costi ma dimenticate che la vita è in perpetuo movimento… Soli: nel lavoro eccellete, gli amici vi considerano l’anima di qualsiasi riunione e vi chiedete perché siete ancora soli. Cos’è che non avete capito dell’amore? A questa domanda, potrebbe rispondere un/a ex (che nei vostri confronti non prova rancore).

Oroscopo 13 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per quanto abbiate voglia di ampliare il raggio d’azione, accettare inviti nella vita sociale, fare progressi nel lavoro, evitate di mettervi sotto pressione. E’ un momento in cui avete bisogno di una pausa e aggiungere altre cose da fare al già nutrito elenco, creerebbe solo stress. Rallentate il ritmo e ricaricate le batterie. Amore: in coppia, siete un po’ agitati ma evitate che questo stato d’animo abbia un impatto negativo sulla relazione. Non scaricate sul partner le tensioni interiori. Soli: notate i difetti delle persone e immediatamente prendete le distanze. E’ un peccato con un po’ di pazienza e tolleranza potreste avere belle sorprese riguardo alle loro qualità.

Oroscopo 13 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una persona che pensavate fosse un vero amico oggi potrebbe avere un atteggiamento distaccato, persino gelido. Naturalmente sarete sconcertati ma prima di offendervi, tenete presente che l’altro potrebbe avere ben altro per la testa e per questo sembrare che abbia poca considerazione. Non saltate a conclusioni sbagliate. Amore: in coppia, costretti a fare lo slalom tra i vostri desideri e quelli del partner, se riuscirete a dialogare con calma e a trovare un compromesso, ne uscirete entrambi vincenti. Soli: conquisterete un cuore con fascino ed eleganza. Darete il via a una storia romantica e sincera.

Oroscopo 13 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Pur ricevendo dei complimenti per l’ottimo lavoro che svolgete potreste chiedervi se vi trovate nel posto giusto. Forse non capite quanti progressi vi permetterà di fare oppure non vi consente maggiore autonomia. Potreste sfruttare altrove le vostre notevoli capacità ma non è il momento di chiudere. Presto si presenteranno nuove opportunità. Amore: in coppia, con il partner l’atmosfera è serena, c’è complicità e tanto amore. La relazione è più forte di quanto lo sia stata in passato. Soli: con una persona conosciuta di recente c’è grande sintonia e non è escluso che nasca una bella storia d’amore.

Oroscopo 13 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete difficoltà ad andare d’accordo con una persona e di solito non avete problemi, è una giornata in cui riguardo a una questione non troverete un terreno d’intesa. Abbiate pazienza, anche perché entrambi potreste essere testardi e non cederete di un millimetro. Varrebbe la pena, invece, essere più elastici così da mettere fine all’impasse. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio al desiderio, il partner avrà idee piccantine e voi sarete molto ricettivi. Serata bollente! Soli: flirtate, corteggiate con spontaneità e nessuno potrà fraintendere le vostre intenzioni. Conquisterete un cuore e il vostro batterà forte forte.

Oroscopo 13 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avvertire il bisogno di rilassarvi e al contempo pensare di non meritare una pausa. E’ un errore: concedetevi del tempo solo per voi, staccate la spina così da ricaricare le batterie. Vi sentirete meglio, pronti a lavorare con entusiasmo sugli impegni, sarete più produttivi e dunque anche più veloci a portare a termine quando dovete. Amore: in coppia, potreste sentirvi trascurati dal partner, avete la sensazione che pensi un po’ troppo a se stesso? Fate un rapido esame di coscienza e vi renderete conto che a volte capita di essere egoisti, è umano… Soli: negli affari di cuore il pessimismo non incoraggia l’amore. L’umore non è al top, per oggi evitate incontri e appuntamenti.

Oroscopo 13 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In alcune circostanze è bene avere atteggiamento flessibile. Oggi potreste avere difficoltà a prendere una decisione che sarebbe nel vostro interesse. Rimanere bloccati sarà più stressante che decidere e poi andare avanti. La vita vi spinge in una nuova direzione e mollare il controllo vi farà progredire. E’ in arrivo qualcosa di meglio. Amore: in coppia, il partner vi coinvolgerà in qualche gioco piccantino, tenerezza ed eros sono al centro di una serata piena di passione. E sarete insaziabili… Soli: con Mercurio in Gemelli dovete mettervi in gioco! Negli affari di cuore c’è fortuna, potreste incontrare nuove persone anche attraverso le app di incontri o i social media.

Oroscopo 13 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete discusso con una persona e vi siete allontanati oggi vi mancherà parecchio e avvertirete il bisogno di fare pace. Qualunque sia il problema prendere l’iniziativa ed essere voi per primi a chiedere scusa, aprirà la porta a un miglioramento. Potrebbe volerci un po’ prima che le cose tornino alla normalità ma sarà un buon inizio. Amore: in coppia, per evitare i rimproveri del partner per oggi mettete da parte l’indipendenza e tutto andrà alla grande. Le piccole attenzioni faranno il resto. Soli: bisogno di uscire? Chiamate gli amici. Avrete la possibilità di incontrare una persona speciale con cui vi capirete al volo. In vista c’è una storia d’amore!