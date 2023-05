L’oroscopo del 13 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se state pensando di rendere più confortevole la vostra casa è il momento ideale per dare il via. Prendete qualche idea da siti online o giornali specializzati e mettetevi al lavoro. Nelle prossime settimane, inoltre, trascorrere un po’ di tempo per conto vostro vi permetterà di trovare delle brillanti soluzioni a problemi importanti. Amore: in coppia, ciò che oggi conterà di più per voi sarà trascorrere una giornata serena in compagnia della dolce metà. E poco importa se dovrete fare qualche rinuncia. Soli: una persona che vi corteggia lancerà un invito e coglierete la palla al balzo. Non scatterà la passione folle ma nasceranno dolci sentimenti.

Oroscopo 13 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Le prossime settimane possono essere eccellenti per tutto ciò che riguarda le negoziazioni, il networking e i contatti di tipo professionale. Potresti trovarvi coinvolti in un progetto di squadra che vi permetterà di ottenere l’esperienza di cui in futuro avrete bisogno. Più in generale, nel lavoro, è un buon momento per concretizzare un’idea. Amore: in coppia, la comunicazione non è al top, avete la sensazione che con il partner abbiate desideri diversi. E’ ora di affrontare la situazione. Soli: i pianeti scuotono tutte le vostre certezze, la vita sentimentale rallenta e l’autoanalisi è d’obbligo. Dovete ricaricare le batterie.

Oroscopo 13 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui penserete al vostro futuro, sapete perfettamente che è una priorità e non vi dispiacerà rimandare eventuali incontri divertenti con gli amici. La presenza di Venere e Marte nel vostro settore delle finanze, potrebbe farvi sviluppare idee e progetti che vi permetteranno di guadagnare del denaro extra. Amore: in coppia, approfittate dell’amore della dolce metà per trascorrere bei momenti insieme, chiede solo di sussurrare dolci paroline. Lasciatevi andare. Soli: oscillate tra il buon umore e pensieri un po’ cupi. Ma poi penserete che è sabato e va bene di tutto! Soprattutto le serate con gli amici dove, chissà, l’amore potrebbe sorprendervi.

Oroscopo 13 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Venere nel vostro segno, potreste aver voglia di cambiare look, migliorare la vostra immagine, soprattutto se ad esempio volete fare una buona impressione in un colloquio di lavoro per essere assunti o avere un incontro con il boss per ottenere una eventuale promozione o, infine, se dovete negoziare un affare. Amore: in coppia, vi sveglierete avendo in mente tante idee e di sicuro oggi non vi annoierete. Anche perché nella relazione impegnerete parecchie energie: volete vivere bei momenti! Soli: difficile fare una scelta tra diverse persone che vi corteggiano on line, dietro una tastiera vi sembreranno tutti/e affascinanti. Alla fine sceglierete chi vive vicino a voi e fisserete un appuntamento.

Oroscopo 13 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo alle vostre ambizioni, il desiderio di fare passi avanti nella carriera, sono in arrivo delle opportunità che vi permetteranno di mostrare le vostre competenze, il talento. Con il buon aspetto Venere-Saturno avete inoltre la possibilità di sistemare alcuni problemi presenti nelle relazioni personali o di lavoro. Amore: in coppia, è il momento di mollare le fantasie e decidere come, nella relazione, garantirvi la realizzazione! Non abbiate paura di pensare fuori dagli schemi, usate il vostro intuito! Soli: la felicità in amore dipende dalle vostre scelte. Non sono certo le occasioni sentimentali a mancare. Chi vi corteggia è pronto a impegnarsi e se vi mettete in gioco vivrete una bella storia.

Oroscopo 13 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se oggi o nei prossimi giorni, in programma c’è un incontro di lavoro, con il buon aspetto Venere-Saturno andrà alla grande! Direte le parole giuste al momento giusto e sarà un successo. Al contempo, la presenza di Venere nel vostro settore della vita sociale, indica che è il momento ideale per uscire e divertirvi in buona compagnia. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della fantasia e dell’eros! Con il partner c’è un bel dialogo e decidete di voltare le spalle alle abitudini. Soli: l’amore fa tornare il sorriso. Oggi ci sono buone probabilità di incontrare l’anima gemella, vi lascerete andare alle emozioni!

Oroscopo 13 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I pianeti vi dotano di fascino e sicuramente lo sfrutterete a vostro vantaggio, così che alcune questioni – di lavoro o personali – vadano avanti senza intoppi. . E se avete voglia di socializzare per ampliare il giro delle conoscenze che potrebbero esservi utili o contattare chi ha gli stessi vostri obbiettivi, entrate pure in azione. Amore: in coppia, cos’è che vi pesa? La routine o la mancanza di tenerezza della dolce metà nei vostri confronti? È il momento di una piccola spiegazione. Troverete le parole giuste. Soli: oggi vi lancerete nella conquista, siete decisi a incontrare persone molto diverse da voi. E perché no?

Oroscopo 13 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Venere-Saturno nel fine settimana eliminate il forte senso critico e siate elastici! Cercate di avere fiducia in voi stessi e visto che le relazioni sono solide, anche in chi vi circonda. Con questo aspetto se dovete viaggiare per motivi di lavoro o di affari, andrà tutto a buon fine e farete bei progressi. Amore: in coppia, userete tutto il vostro fascino per convincere il partner a provare una nuova attività da praticare insieme. Non sarà molto entusiasta della vostra idea, ma vi seguirà con più amore di sempre. Soli: se gli amici non sono d’accordo sulle vostre scelte sentimentali, lasciateli parlare, fingete di ascoltare e poi fate ciò che ritenete giusto. Siete voi a dover decidere con chi avere una storia.

Oroscopo 13 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Cancro nel vostro settore della trasformazione, rappresenta un’opportunità per appianare qualsiasi problema presente nelle relazioni, soprattutto se richiede una conversazione profonda. Il buon aspetto con Saturno indica che potreste valutare un modo per ottenere il denaro necessario per dare il via a un progetto domestico. Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, il che vi permetterà di affrontare con calma alcune questioni lasciate in sospeso. Soli: la persona che sognate da tempo finalmente soddisferà le vostre aspettative. Farete fatica a crederci, ma il vostro naturale ottimismo prenderà il sopravvento, vivrete questa storia che quasi certamente avrà un futuro.

Oroscopo 13 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni mostrerete apertamente il vostro affetto agli amici e ai familiari, non ultimo per migliorare eventualmente i rapporti. Non è escluso che incontrerete persone del passato e trascorrere bei momenti. Anche se non le vedete spesso le relazioni sono solide e continueranno ad andare avanti nel tempo. Amore: in coppia, volete dimostrare il vostro attaccamento al partner, oggi darete a piene mani senza aspettarvi un ritorno. Ma gli astri vi ricordano il dare/avere. Soli: sul fronte incontri e conversazioni è una giornata senza grandi novità. Se aspettate con ansia un messaggio o una telefonata sarà un’attesa vana. Uscite con gli amici,

Oroscopo 13 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Saturno, potreste avere una conversazione riguardo un progetto che vi permetterà di aumentare le entrate. La persona sarà pronta a dare il sostegno di cui avete bisogno, che tuttavia arriverà dopo il 15 maggio quando Mercurio entrerà in moto diretto. Se desiderate guadagnare di più non dovete sprecare questa occasione! Amore: in coppia, Venere vi spinge all’ armonia, dolcezza e un tocco di romanticismo. Ma Saturno vi rende distaccati e il partner ha difficoltà a capirvi. Quale pianeta seguirete? Soli: un po’ insoddisfatti ma la serata andrà benissimo se riuscirete a rilassarvi e avrete come unico obbiettivo quello di regalarvi piacere!

Oroscopo 13 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il desiderio odierno è quello di prendere le distanze dalla routine e pensare al divertimento. Meritate ampiamente la possibilità di mettere da parte le responsabilità e introdurre un po’ di distrazione, dedicarvi ad attività che accendono il vostro entusiasmo. Seguite la voce del cuore e il fine settimana sarà molto piacevole. Amore: in coppia, parlerete con il partner di una vostra preoccupazione e la sua opinione razionale vi farà sentire sollevati. Lo/a prenderete teneramente tra le vostre braccia e sarete entrambi innamorati e in sintonia. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto vi è concesso! Se il vostro cuore batte forte quando incontrate la persona che vi attrae, ditelo con parole romantiche e sincere.