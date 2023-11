L’oroscopo del 13 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 13 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) La Luna Nuova in Scorpione punta i riflettori su un vostro settore delle finanze: il passaggio apre un nuovo ciclo di sei mesi e nell’arco di questo periodo sarà utile stabilire le vostre intenzioni in modo da avere meno intoppi finanziari, come spese impreviste o difficoltà a gestire le entrate. Non è escluso che potreste ricevere una somma di denaro inaspettata e ovviamente sarà la benvenuta. Il Plenilunio è in dissonanza con Urano e potreste essere impazienti di concretizzare un’idea. Potete farlo, a patto di riflettere a fondo sulla questione, pensando fuori dagli schemi: vi porterà al successo. Amore: in coppia, l’amore e il desiderio si riaccendono, nell’eros farete i fuochi d’artificio! In ogni caso cercate di tenere sotto controllo la gelosia. Soli: voglia di farvi notare a tutti i costi e farete centro. In programma incontri passionali ma forse passeggeri. Oroscopo 13 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) La Luna Nuova in Scorpione, sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: è il momento di riconoscere il ruolo fondamentale che svolgono nella vostra vita, in particolare riguardo a una dovrete parlare di questioni importanti e ciò rappresentare un punto di svolta. Tenete presente che va bene cambiare idea su determinate persone o situazioni ma con la dissonanza tra il Novilunio e Urano, se siete sotto pressione o la situazione si surriscalda, evitate di prendere decisioni importanti sull’onda dell’impulsività. Il transito parla di nuovi inizi: lavoro o vita privata, sarete pronti a voltare pagina. Amore: in coppia, siete probabilmente intenzionati a trascorrere una serata intima da sogno. Avete prenotato in un ristorantino romantico? Soli: sono possibili nuovi incontri ma dovete accettare gli inviti e uscire. La vita sociale offre parecchie possibilità! Oroscopo 13 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna Nuova in Scorpione rappresenta un invito a dare la priorità al vostro benessere. Potrebbe spingervi a fare dei grandi cambiamenti nello stile di vita. Se siete stanchi del vostro quotidiano, anche lavorativo, nei prossimi sei mesi studierete qualcosa per garantirvi una routine più appagante. Potreste ad esempio introdurre abitudini più sane e una migliore organizzazione. La sfida è trovare un buon equilibrio tra lavoro e relax ed è sicuramente a portata di mano, anche se inizialmente può sembrare scoraggiante. Ma una volta dato il via, troverete un nuovo equilibrio e sarete soddisfatti. Amore: in coppia, grazie alla capacità di mettervi in discussione, circolerà l’armonia. L’amore vi prende per mano. Soli: mettete in conto un incontro romantico e con la persona l’intesa sarà perfetta, vi capirete al volo! Nascerà una bella storia.

Oroscopo 13 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Non esiste solo il lavoro e con la Luna Nuova in Scorpione è il momento ideale per dedicare del tempo a un hobby che vi appassiona, alle amicizie, alla creatività che vi permetteranno di migliorare la vostra vita. La creatività in particolare, nei prossimi sei mesi, riguardo alla professione vi consentirà di sviluppare progetti e idee, non ultimo dare il via a un’attività in proprio. L’unico problema, tuttavia facilmente superabile, è essere aperti a correre dei rischi calcolati. Non abbiate paura di esplorare percorsi non convenzionali per far decollare il progetto che avete a cuore. Amore: in coppia, il legame che vi unisce al partner è indissolubile. I sentimenti sono forti e la passione va di pari passo! Soli: potrebbe esserci un incontro sconvolgente, determinante, per intenderci quello con l’anima gemella e cambierà la vostra vita. Oroscopo 13 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Il Novilunio in Scorpione sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e accende il desiderio di trascorrere più tempo con le persone care e, in particolare con i familiari, ciò potrebbe preparare il terreno a conversazioni e decisioni importanti. Se da tempo pensate di cambiare casa per trovarne una più accogliente o di ristrutturare quella in cui vivete, ora prenderete l’iniziativa! Tenete presente che la Luna Nuova è in dissonanza con Urano: un potenziale trasferimento in un altro luogo legato a un lavoro o a una bella opportunità di altro tipo può portare a nuovi sviluppi. Amore: in coppia, cercate di evitare critiche – probabilmente ingiuste – ma soprattutto la gelosia: il partner potrebbe ribellarsi a questo atteggiamento prepotente! Soli: rischiate di fantasticare sul ritorno di un/a ex ma non è detto che possa accadere…

Oroscopo 13 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Scorpione è ideale per stringere nuove relazioni d’amicizia che potrebbero essere utili anche nel lavoro. Grazie al fascino e al tatto, alla capacità di convincere, le vostre parole avranno un impatto notevole! Non è escluso l’arrivo di notizie entusiasmanti che vi spingeranno in una nuova direzione o a iniziare un nuovo progetto. Tuttavia, il Novilunio è in dissonanza con Urano: non tollererete condizioni e atteggiamenti restrittivi, che vi limitano: se dunque una persona ha un comportamento rigido o invadente, è probabile che chiuderete la relazione senza pensarci due volte. Amore: in coppia, il Novilunio vi vuole vuole innamorati, seducenti e felici. Lasciatevi andare a queste splendide emozioni! Soli: buttate nel cassonetto la riservatezza e osate. Nessuno potrà resistere al vostro fascino ma soprattutto alla dolcezza.

Oroscopo 13 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la Luna Nuova in Scorpione nel vostro settore del denaro, potreste decidere di risparmiare, tagliare alcune spese. Potrebbe esserci, ad esempio, un abbonamento che non utilizzate o altri acquisti che potreste eliminare e a cui fino a oggi non avete posto attenzione. In ogni caso, se avete bisogno di denaro per sostenere in generale le spese o saldare qualche debituccio, sarete motivati a lavorare di più o in modo più intelligente. Potreste avere alcune ottime idee d’aiuto ad aumentare le entrate o trovare un nuovo lavoro o avviare un’attività oppure realizzare un progetto. Amore: in coppia, terrete sotto controllo eventuali sbalzi d’umore e ciò avrà un effetto positivo sulla relazione. E’ una giornata ideale per dimostrare quanto tenete l’uno all’altra e alla vostra intimità, Soli: incontri interessanti che potrebbero sfociare in una storia d’amore. Siate socievoli, mostratevi seducenti e conquisterete in un batter di ciglia.

Oroscopo 13 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova nel vostro segno è la migliore dell’anno e rappresenta un’opportunità per stabilire gli obiettivi da raggiungere nel giro dei prossimi sei mesi. Le idee che avrete in questo momento è vero che potrebbero interrompere temporaneamente i piani precedenti ma è altrettanto certo che vi spingeranno a un cambiamento positivo. E potrebbe essere proprio quello che desideravate! L’importante è non premere l’acceleratore. Per quanto siate entusiasti, procedete con calma e studiate una solida strategia. In questo modo dal transito otterrete il massimo! Amore: in coppia, capirete al volo le reciproche emozioni, la giornata è romantica e magica! I vostri cuori battono all’unisono. Soli: avete fascino da vendere, avvertite il bisogno di amare ed essere amati. Nel giro delle amicizie potrebbe esserci un incontro romantico.

Oroscopo 13 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno: sfruttate questo transito per liberarvi dalle situazioni che – e lo sapete da tempo – vi rendono infelici, rappresentano un limite o scatenano preoccupazione. Sarà un buon investimento per vivere un futuro più sereno e appagante. Cercate di seguire la voce del cuore, fidatevi di questa conoscenza interiore e andate a vedere dove potrebbe portare. Gli eventi che si verificano ora e nei prossimi sei mesi vi ricordano di rallentare il ritmo e ritagliare del tempo per rilassarvi e riflettere, in poche parole ritrovare la pace interiore. Amore: in coppia, evitate di ricoprire di attenzioni il partner solo perché volete rimediare a un errore commesso nei suoi confronti. Il perdono non si compra. Soli:, la presenza di una persona scatena tensione interiore e cercate di capire il motivo. Forse dovreste solo ascoltare il vostro cuore, che batte forte forte quando lui/lei si avvicina.

Oroscopo 13 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Nuova Nuova in Scorpione è tempo di ampliare il giro dei contatti, anche online, sia personali che professionali. Una persona potrebbe essere d’aiuto a raggiungere un obbiettivo importante oppure a concretizzare in modo positivo uno dei vostri progetti. Arriverete facilmente alla vetta del successo! Al contempo la vita sociale brillerà, nei prossimi mesi sarete più aperti al divertimento, a frequentare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. In particolare per quanto riguarda le amicizie, volterete pagina e stringerete nuove relazioni che vi soddisferanno di più. Amore: in coppia, l’amore è nel menu della giornata. Vi lasciate andare tra le braccia della dolce metà, godrete dei momenti di puro relax. Addio allo stress! Soli: affascinanti, siete sotto i riflettori e più che mai sorridenti! Sarete notati, una persona lancerà un invito. Accettate!

Oroscopo 13 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Scorpione sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. E’ un buon momento per puntare in alto, riflettere sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere e grazie a questo transito nell’arco dei prossimi sei mesi trarrete il massimo! Se individuate un’opportunità per ottenere una promozione o la possibilità di realizzare un’ambizione oppure concludere un affare, prendete l’iniziativa, seguite l’istinto senza esitare e vi garantirete grandi soddisfazioni. Amore: in coppia, la routine oggi ha impatto positivo sulla relazione, siete entrambi attaccati alle piccole abitudini. Sfruttate pienamente di ogni momento che trascorrete insieme. Soli: chi vi attrae, a sorpresa potrebbe lanciare dei segnali di interesse e deciderete di partire alla conquista!

Oroscopo 13 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Scorpione, per il vostro segno è uno splendido transito: tutto ciò che vi permette di ampliare i vostri orizzonti – inclusi lo studio e i viaggi – favorirà la crescita personale e professionale. Un viaggio o l’apprendimento di una nuova abilità, vi metteranno in grado di aggiungere una corda al vostro arco, Al contempo, potrebbero arrivare buone notizie riguardo a una promozione o a un trasferimento che desideravate! E’ probabile che imboccherete un nuovo ed entusiasmante percorso durante il quale incontrerete una persona che avrà un ruolo importante nella vostra vita. Amore: in coppia, grande amore e grande passione! E grazie alla Luna Nuova, con il partner riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi. Soli: un/a collega potrebbe mostrare interesse nei vostri confronti, proporvi un caffè e una chiacchierata ma dietro il semplice invito c’è ben altro!