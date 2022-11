L’oroscopo del 13 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni, avete la possibilità di capire cosa sta realmente accadendo in una relazione. Vi sarà facile decodificare le parole di una persona, comprendere ciò che sta davvero provando o pensando. E potrebbe esserci una bella differenza! E’ probabile che a quel punto parlerete in modo schietto ed è un bene che finalmente emerga la verità. Amore: in coppia, l’amore è al primo posto! Siete felici, innamorati, avete voglia di coccolarvi tutto il giorno soprattutto sotto il piumone… Soli: torna la sicurezza in voi stessi e siete pronti a lanciarvi in qualche sfida: nuove conoscenze o contattare un/a ex, oggi andrà tutto bene!

Oroscopo 13 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro annuncia una domenica in cui rilassarvi in casa, in compagnia di amici a cui siete legati. Oggi siete molto generosi, pronti a prendere cura delle persone care e preparare un buon pranzo, ad esempio, vi metterà in grado di trasmettere l’affetto che provate. I gesti spesso dicono molto di più delle parole… Amore: in coppia, l’accordo con il partner è perfetto, comprensivi e gentili oggi siete disposti a fare delle concessioni. Soli: alcune conversazioni promettenti vi fanno pensare che nell’aria c’è un cambiamento. In effetti, potete conquistare chi volete…

Oroscopo 13 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sfruttate questa domenica per coccolarvi, pensare solo a voi! Non dovrete sentirvi in colpa se eviterete qualcosa o qualcuno che aumenta i già alti livelli di stress. In questo modo ricaricherete le batterie e inizierete la settimana lavorativa pieni di belle energie! Su un altro piano: occhio alla tendenza all’eccesso, anche sul fronte cibo. Amore: in coppia, la fusione con il partner è totale e magica. Comunicate in modo meraviglioso! Soli: se sentite di non avere fiducia in una persona, evitate di dare il via a un flirt. In caso contrario, provateci!

Oroscopo 13 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se l’istinto suggerisce di fidarvi di una persona, dovete seguirlo! Potrebbe trattarsi di una collaborazione di lavoro, della realizzazione di un progetto e in questo caso sentirete che il successo è a portata di mano! In questo caso, evitate dunque di mettere le cose in discussione. Insieme a questa persona raggiungerete un obbiettivo. Amore: in coppia, di buonumore, con il partner sarete ancora più premurosi! Piccole sorprese, gesti teneri saranno all’ordine del giorno. Soli: siete particolarmente attraenti. Se avete intenzione di dichiararvi o portare avanti una relazione è la giornata giusta!

Oroscopo 13 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Approfittate di questa domenica per rallentare il ritmo e riflettere sulla vostra situazione lavorativa. È possibile che avvertiate un desiderio di cambiamento, di novità. Ma oggi potreste sviluppare splendide idee per migliorare nel lavoro o cambiarlo oppure per portare avanti un progetto. La routine vi appesantisce e non ne potete più! Amore: in coppia, volete novità, originalità, la routine non ha posto. L’accordo è sincero, profondo e l’eros appassionato! Soli: brillate e sarebbe un peccato restare a casa o non esprimere i vostri sentimenti alla persona che vi attrae. Fatelo!

Oroscopo 13 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Marte-Nettuno sicuramente ha scatenato qualche problema nell’ambito lavorativo o personale. Ma oggi, la presenza degli amici e dei familiari, risolleverà l’umore, vi metterà in grado di lasciare alle spalle tutto ciò che vi ha appesantito. Uscite, dunque, e se dovessero dare un buon consiglio cercate di ascoltare! Amore: in coppia, unite desiderio e amore, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. La relazione si rafforza, trovate uno splendido equilibrio. Soli: gli affari di cuore sono al centro della scena! Venere vi offre l’opportunità di fare un incontro significativo.

Oroscopo 13 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui finalmente deciderete di prendere meno cura di chi vi circonda e dedicare più attenzioni a voi stessi. E la situazione migliorerà ancora di più quando Venere e Mercurio entreranno in Sagittario (rispettivamente il 16 e 17 novembre). Lavoro o vita personale arriveranno delle belle gratificazioni, la comunicazione sarà al top! Amore: in coppia, una parola di troppo potrebbe scatenare la rabbia del partner e dovrete rimediare. Meglio se non direte altro, rischiate di aggiungere benzina sul fuoco! Soli: voglia di rallentare il ritmo, andare in un posto tranquillo così da sentirvi in pace con il mondo…

Oroscopo 13 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui vi sentite più sostenuti e apprezzati dagli amici, dai familiari e avete la possibilità di migliorare una relazione. Ampliare inoltre i contatti e rafforzarli vi sarà d’aiuto nel lavoro e nella vita personale. Potreste inoltre esaminare un problema che va avanti da tempo e studiare una nuova strategia così da risolverlo. Amore: in coppia, è una splendida giornata! Insieme al partner fate delle scelte importanti riguardo alla casa, c’è amore e fiducia totale e reciproca. Soli: sfruttate il fascino e accettate gli inviti. Avete la possibilità di fare un grande incontro!

Oroscopo 13 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Alcune conversazioni interessanti con gli amici o i familiari, oggi apriranno la strada a nuove idee. Avete l’energia fisica e il potere interiore per concretizzarle! Dovete solo esaminare attentamente le vostre esigenze, le aspirazioni e in seguito sviluppare un piano d’azione. I risultati potrebbero essere sorprendenti. Amore: in coppia, il partner vi guarda con amore, ha occhi solo per voi, fa dichiarazioni travolgenti! E’ una gran bella giornata. Soli: il vostro status oggi non è un problema eppure potrebbe presentarsi una persona che vi ama in segreto.

Oroscopo 13 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per qualche motivo, da qualche tempo trascurate la forma fisica: lo sapete bene ma al momento è assente la voglia di prendere cura di voi stessi. Sembra che abbiate sempre qualcos’altro da fare… E se invece metteste la salute e non il lavoro come accade di solito, in cima alle vostre priorità? Ne avete tutto da guadagnare. Amore: in coppia, siete molto più aperti del solito, la relazione sarà più distesa e le conversazioni con il partner saranno costruttive. Soli: pronti a rivedere la vostra posizione riguardo all’amore e a essere meno esigenti. Il che vi permetterà di voltare pagina.

Oroscopo 13 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Scorpione sosta nel vostro settore della carriera, del successo e delle ambizioni e in buon aspetto con Nettuno annuncia finalmente l’arrivo di un riconoscimento finanziario. Avete vissuto parecchie battute d’arresto che risalgono non a oggi ma almeno a due anni fa, se non di più. Ma in questo momento godrete di una meritata rivincita! Amore: in coppia, siete innamorati e felici di esserlo! Insieme al partner cercherete quel qualcosa in più che vivacizzi la giornata e lo troverete….Soli: un’uscita con gli amici potrebbe riservare una dolce sorpresa: l’incontro con l’anima gemella!

Oroscopo 13 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Motivati, pieni di belle energie! Le vostre armi migliori sono l’efficienza, la determinazione e la diplomazia: grazie a queste potrete convincere e conquistare la fiducia delle persone. Le conversazioni, di qualsiasi tipo, oggi saranno molto positive: non esitate a condividere le vostre idee! Troverete il sostegno per concretizzarle! Amore: in coppia, il partner capirà il vostro bisogno di tenerezza. In programma una dichiarazione d’amore e dolci abbracci! Soli: potreste incontrare per caso un/a ex. Attenti alle emozioni, possono ingannare. Potrebbe trattarsi di un’illusione…