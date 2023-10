L’oroscopo del 13 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non dovete ripensare a eventuali errori commessi, ad avvenimenti che potrebbero scatenare emozioni forti e spiacevoli. Il futuro vi chiama e avete buoni motivi per essere ottimisti, nonostante il passato. Avete bisogno di una distrazione dall’eccessiva autoanalisi? Trascorrere del tempo con amici e familiari vi farà un gran bene. Amore: in coppia, grande intesa, vi capirete con un solo sguardo. Sfruttate questa giornata per vivere insieme momenti di relax. Soli: una persona potrebbe affascinarvi al primo sguardo e vorrete approfondire la conoscenza. Grande incontro…

Oroscopo 13 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Marte-Saturno siete più determinati e concentrati che mai, vi piacerà impegnare le energie in qualcosa di produttivo ed è un momento eccellente per lavorare con gli altri verso un obiettivo comune. Volete vedere i risultati del vostro impegno. Al contempo, con la Luna della Bilancia pensate anche al vostro benessere. Amore: in coppia, a unirvi è la forza dell’amore! Con il partner c’è rispetto e lealtà. I non detti svaniranno per far posto al romanticismo e attenzioni amorevoli. Soli: più aperti e disponibili, pronti a fare una dichiarazione appassionata a chi conquisterete!

Oroscopo 13 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

È un’ ottima giornata per portare avanti un progetto: ci sono meno possibilità di sbagliare e, nonostante alcuni eventuali ostacoli, più determinazione a progredire. Su qualunque cosa stiate lavorando ha un grande potenziale e i risultati parleranno da soli. E se avete un’idea imprenditoriale o un obiettivo professionale, date il via ora! Amore: in coppia, potreste avere la tentazione di curiosare nella vita del partner. È gelosia, solo curiosità o bisogno di essere rassicurati? Non è meglio parlarne? Soli: anche se la situazione non vi soddisfa totalmente, per il momento accontentatevi… Le cose cambieranno al momento giusto.

Oroscopo 13 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La creatività al top può aprire la strada a sviluppi entusiasmanti! Con il buon aspetto Marte-Saturno avete la possibilità di gettare solide basi affinché un progetto di collaborazione o imprenditoriale possa iniziare nel migliore dei modi. Potreste anche entrare in contatto con qualcuno d’aiuto a realizzare qualcosa che avete a cuore! Amore: in coppia, per riaccendere l’eros che al momento è addormentato, basta un attimo di dolcezza e di ritrovata complicità. Soli: se avete dei dubbi su una persona, chiedete consiglio a un caro amico. Chiarirà le idee un po’ confuse. Oroscopo 13 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Il buon aspetto Marte-Saturno rappresenta un’opportunità per risolvere una questione, probabilmente riguardante la famiglia, che avanti da tempo. Impegnarvi in modo propositivo e costruttivo vi permetterà di venire a capo una volta per tutte! Se deriva da anni precedenti, ora arriverete al nocciolo della questione e andrete oltre! Amore: in coppia. una decisione improvvisa ma in realtà ponderata a lungo potrebbe essere in programma. Il partner potrebbe rimproverarvi per non averne parlato prima. Dovrete convincerlo/a… Soli: occhio ai pettegolezzi: potrebbero riferirvi cose che non sono state dette. Parlate con il diretto interessato, soprattutto se è una persona che vi attrae.

Oroscopo 13 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui avete ben chiare quali sono le priorità, siete più sicuri di ciò che volete ottenere! Sarete molto produttivi: dedicarvi al lavoro, ai progetti professionali o personali oppure ai vostri interessi vi permetterà di fare dei progressi e provare una grande soddisfazione. Se inoltre, avete in corso una trattativa andrà a buon fine. Amore: in coppia, il legame si rafforza e siete sul punto di scrivere un nuovo capitolo. Bei momenti pieni di dolcezza e tenerezza! Soli: siete richiestissimi, arrivano inviti a pioggia! All’orizzonte si profila una bellissima storia d’amore.

Oroscopo 13 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Di buonumore e anche se la settimana lavorativa sta per concludersi oggi sarete impegnati a raggiungere concretamente i vostri obbiettivi più ambiziosi. Con il buon aspetto Marte-Saturno, un’idea potrebbe trasformarsi da impossibile a totalmente realizzabile! Ma non solo: se avete avuto dei problemi, il transito porterà ordine nel caos. Amore: in coppia, è una giornata molto speciale in cui vi sentite sicuri e affascinanti. Sfruttate questa occasione sensuale… Soli: grande possibilità di trovare l’amore, con uno sguardo conquistate chi volete! Un incontro sarà perfetto.

Oroscopo 13 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il futuro è motivo dl preoccupazione? Con Marte nel vostro segno avete coraggio, siete pronti ad affrontare a testa alta le questioni importanti. E’ possibile che intravediate lo scenario peggiore ma presto la situazione cambierà. Una volta che avrete mosso i primi passi verso il vostro obiettivo con perseveranza tutto diventerà più facile. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste avere punti di vista diversi e la conversazione si trasformerà in un dialogo tra sordi. Evitate di voler avere l’ultima parola. Soli: nuove attività vi permetteranno di avere un bellissimo incontro romantico. Ma forse prima di dare il via a una storia prenderete un po’ di tempo…

Oroscopo 13 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui metterete la parola fine a eventuali frustrazioni e arriverete alla decisione che questa volta le cose andranno diversamente. E lo direte sul serio. Ed essere così determinati vi metterà in grado di ottenere ottimi risultati! Nella vita sociale, l’odierna Luna in Bilancia è eccellente per entrare in contatto con persone sulla vostra lunghezza d’onda. Amore: in coppia, desiderate più libertà e indipendenza ma fate attenzione a ciò che direte. Esprimendo i vostri desideri segreti in modo troppo diretto potreste ferire il partner… Soli: oggi apprezzerete il vostro status, ne vedrete il lato positivo: ovvero, fare come meglio credete.

Oroscopo 13 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se per tutta la settimana siete stati super impegnati nel lavoro, con il buon aspetto Marte-Saturno oggi vi concederete un po’ di divertimento, movimenterete piacevolmente la vita sociale. Potrebbero nascere relazioni che andranno avanti nel tempo: rapporti d’affari o nuove amicizie stimolanti, siete una calamita che attira le persone giuste! Amore: in coppia, rischiate di prendere tutto alla lettera e, credete, non è una buona idea. Prima di ribattere dopo una parola o un’osservazione chiedetevi se non state reagendo in modo esagerato. Soli: vale lo stesso discorso di cui sopra…

Oroscopo 13 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete sul punto di concludere un affare o una trattativa? Il buon aspetto Marte-Saturno indica che tutto andrà a buon fine e il vostro impegno sarà ricompensato. Non è escluso che dovrete affrontare alcuni ostacoli ma non vi tirerete indietro. Mettete in mostra il vostro talento di negoziatori e avrete facilmente il successo! Amore: in coppia, la routine vi pesa parecchio e penserete a un programma insolito, un po’ originale. I pianeti vi offrono la possibilità di realizzare insieme al partner qualche desiderio. Soli: anche se lavorate parecchio, lascerete un posto all’amore. Tanto più che potrebbe arrivare senza preavviso…

Oroscopo 13 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete dei problemi a parlare di ciò che provate riguardo a una relazione che attraversa un momento difficile ma se non volete che la situazione peggiori dovreste parlarne. Esprimere ciò che pensate sarà un sollievo e al contempo, l’unico modo per trovare una soluzione! Su un altro piano: nel lavoro, l’istinto sarà d’aiuto a fare una mossa saggia. Amore: in coppia, evitate conversazioni legate al denaro e godetevi i dolci momenti, i caldi abbracci! Soli: prudenza, non fatevi incantare dalle belle parole. Mettetevi al riparo da una delusione, evitate di lanciarvi a occhi chiusi in una storia.