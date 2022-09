Oroscopo 13 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 13 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, alcune relazioni di lavoro o personali potrebbero non essere al top. Vi accorgerete che qualcuno vi parla in modo poco rispettoso oppure sarete voi a esserlo… A parte questo, tenete presente che qualsiasi nuova collaborazione inizierete oggi sarà promettente, otterrete quanto sperate. Amore: in coppia, siete affascinanti, sexy, il partner non potrà resistervi. Il vostro ego sarà lusingato! Soli: non lasciatevi ingannare dai complimenti… E’ già accaduto troppe volte in passato. Fate una rigorosa selezione tra chi vi corteggia!

Oroscopo 13 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se chi vi circonda si comporta in modo strano, è scostante, può essere che non volendo abbiate fatto qualcosa che ha dato loro fastidio. Forse il tono della voce era autoritario oppure siete stati troppo invadenti anche se volevate solo dare una mano. Anziché reagire inviate un sms amichevole o fate una telefonata. Fate sapere che tenete alla relazione. Amore: in coppia, alcuni di voi sentiranno imprigionati nella relazione. E’ un fatto passeggero… Soli: potreste aver voglia di contattare una persona con cui avete avuto una grande storia. Ma è una buona idea?

Oroscopo 13 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste riflettere sul vostro lavoro, il denaro e la stabilità e sentirvi poco sicuri. Evitate di alimentare questo stato d’animo e cercate invece di essere ottimisti. Per sentirvi sicuri di voi stessi concentratevi positivamente su ciò che avete e non su ciò che potrebbe mancarvi! E’ una buona giornata, infine, per dare il via ad abitudini alimentari più sane. Amore: in coppia, grande immaginazione, anche nell’eros e il partner sarà pronto/a a seguirvi, anche in capo al mondo! Soli: fascino, potere di seduzione e qualcuno cadrà nella vostra rete. E’ il momento di dare il via a una storia!

Oroscopo 13 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Mercurio-Giove potrebbe scatenare insoddisfazione. Potreste volere l’opposto di ciò che avete poiché in questo momento il bisogno è quello di varietà e stimoli. Se è così, provateci! Riflettete su come rendere la giornata diversa così da sentirvi vitali e motivati. Iniziate con un po’ di esercizio fisico e proseguite da lì. Amore: un nulla oggi vi farà uscire dai gangheri. La cosa migliore oggi, è dire al partner che non siete dell’umore giusto per parlare… Soli: un po’ eccessivi, potreste pretendere un po’ troppo da una persona che vi corteggia. Ma nulla di grave.

Oroscopo 13 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste ricevere una buona notizia che vi permetterà di guadagnare di più o potrebbe trattarsi di una nuova opportunità di lavoro. E’ una giornata in cui avrete conversazioni positive e rifletterete su un progetto che vi sta a cuore. Su un altro piano: se avete intenzione di acquistare qualcosa cercate prima di valutare i pro e i contro. Amore: in coppia. emozioni forti anche sul fronte eros! Le conversazioni sono positive, farete nuovi progetti. Soli: la serata potrebbe essere un po’ difficile, vorreste avere accanto un/a partner e non dormire da soli.

Oroscopo 13 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il percorso di lavoro è più chiaro di quanto possiate pensare. Potreste anche impegnarvi in un nuovo studio o fare un viaggio che determinerà il futuro professionale. Dovete solo procedere con grande perseveranza. E se dovesse arrivare una nuova opportunità, cosa molto possibile, bando all’esitazione e fatela vostra! Amore: butterete nel cassonetto i rancori, il passato e le critiche. Deciderete di ripartire su basi nuove e solide. Soli: Un bellissimo incontro romantico quanto inaspettato potrebbe sorprendervi, ma riuscirà a mantenere le promesse?

Oroscopo 13 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

All’apparenza sembrate calmi, con il pieno controllo delle emozioni ma interiormente non è così e dovreste prendere seriamente una questione. Ammetterlo a voi stessi può essere un inizio. Non dovete necessariamente parlarne con altre persone ma essere sinceri con voi stessi e accettare la verità. Amore: in coppia, qualche disaccordo non così grave da causare una separazione ma contribuirà a turbare la relazione. I vostri sentimenti oscillano. Soli: potrebbe nascere un’attrazione ma prima di lanciarvi, verificate l’affidabilità dell’altro/a.

Oroscopo 13 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale ce l’avrete con qualcuno ed è noto che il vostro segno prova rancore per molto tempo. Ma evitate di accusare l’altro/a senza avere in mano delle prove. A volte possiamo sbagliare, interpretare in modo errato una parola o un gesto. E con la dissonanza Sole-Nettuno è proprio quanto potrebbe accadere in questi giorni. Amore: in coppia, dolce complicità con il partner, nella relazione introdurrete fantasia e buonumore. Soli: della solitudine ne avete abbastanza ma siete anche stufi delle avventure fugaci. Volete incontrare una persona affidabile.

Oroscopo 13 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una persona che ha viaggiato e molta esperienza di vita, potrebbe sollecitare la vostra curiosità. Qualcosa che dirà scatenerà la voglia di avventura, di ampliare i vostri orizzonti. Rappresenterà un invito a uscire dalla vostra zona di comfort e provare qualcosa di diverso. Approfondire la conoscenza potrebbe essere molto stimolante. Amore: in coppia, alcune difficoltà di comunicazione. Dovrete riuscire a farvi capire dal partner adottando il suo modo di parlare oppure tacere… Soli: non è la giornata ideale per conquistare una persona. Rischiate di perdervi in un bicchiere d’acqua.

Oroscopo 13 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Di buonumore, estroversi, con il desiderio di coltivare i vostri interessi o approfondire lo studio di un argomento oppure dedicarvi a un progetto di lavoro che vi appassiona. I passaggi odierni vi spingono a entrare in contatto con le persone a cui volete bene ed è un buon momento per pianificare un’uscita con gli amici più cari. Amore: in coppia, grandi progetti: cambiamento di casa, un bebè o un progetto di lavoro insieme? La relazione ha una svolta positiva! Soli: volterete pagina sulle storie passate, non guarderete indietro. Addio a tutti/e gli e le ex!

Oroscopo 13 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni, riguardo al denaro potreste avere due atteggiamenti: spendere un po’ eccessivamente o, al contrario, stringere troppo i cordoni della borsa così da risparmiare. Trovate una giusta via di mezzo! Sul posto di lavoro potrebbero esserci delle discussioni: reagite giocando la carta dell’umorismo. Anche se non è facile… Amore: in coppia, giornata all’insegna della passione, eros e tenerezza. Lasciatevi andare! Un mazzo di fiori o una cenetta a lume di candela? Soli: un incontro vi regalerà splendide emozioni, si accenderà la fiamma dell’amore!

Oroscopo 13 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La chiave per sfruttare al meglio i prossimi giorni è in una buona comunicazione. L’aspetto Sole-Urano indica che qualcosa che dovete dire a una persona, scatena nervosismo. Ma potreste scoprire che prendere l’iniziativa vi permetterà di avere una conversazione che non solo riporta la pace ma migliora la relazione! Amore: in coppia, incomprensioni e malintesi, rischiate di dire inoltre cose che nemmeno pensate! Soli: non è giornata di incontri, le cose non andranno per il verso giusto. Fate qualcosa che vi piace per conto vostro o uscite con gli amici.