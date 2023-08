L’oroscopo del 14 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere spinti a spendere impulsivamente. Anziché prendere decisioni affrettate, l’atteggiamento più saggio sarebbe quello di rallentare. Chiedetevi se avete davvero necessità di fare un determinato acquisto. Al contempo, vedrete il lato umoristico di qualsiasi situazione in cui vi troverete nel corso della giornata. Il che sarà d’aiuto a superare eventuali intoppi e fare in modo che questa giornata sia migliore di quanto pensavate. Amore: in coppia, siete sempre innamorati ed è il momento di approfittarne come si deve. Soli: con il fascino di cui siete dotati, osate e avvicinate chi vi attrae. Bando alla timidezza.

Oroscopo 14 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Si scatenano emozioni dirompenti e a provocarle potrebbe essere piccoli problemi tra voi e le persone care, non ultimo perché alcune preoccupazioni riguardanti il lavoro sono motivo di stress. E’ la giornata giusta per calmare le acque, fare chiarezza e trovare la soluzione alle questioni lasciate in sospeso. Più in generale, è una giornata in cui sviluppare pazienza e mantenere l’equilibrio emotivo. Amore: in coppia, farete in modo di regalare gioia al partner, e i progetti a due saranno numerosi. Soli: una conversazione sarà divertente, con la persona vivrete bei momenti che non vi aspettavate.

Oroscopo 14 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vostra attenzione sarà concentrata sull’equilibrio tra lavoro e vita privata e sul vostro benessere. E’ un buon momento per ascoltare il corpo e fare il possibile per nutrirlo bene e mantenerlo forte. Potreste essere irrequieti: scaricate l’energia in eccesso praticando esercizio fisico o in una lunga passeggiata. Vi sentirete sereni, tranquilli e in pace. Amore: in coppia, l’amore è nel programma della giornata e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi. Soli: accettate gli inviti: saranno molte le persone che vi corteggeranno, vorranno conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 14 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete in ottima forma, desiderate comunicare e chi vi circonda considera eccellenti le vostre idee, è attratta dal vostro modo di fare. È importante ricordare che le vostre parole ora hanno un potente impatto! Su un altro piano: se avete lasciato in sospeso alcune questioni, il consiglio è quello di concludere: sarà d’aiuto a ridurre i livelli di stress o eventuali sensi di colpa… Amore: in coppia, con il partner c’è comprensione, il dialogo è sereno e condividerete qualche sogno a due… Soli: un incontro potrebbe illuminare questa giornata, è uno di quei casi in cui gli opposti si attraggono. E non sarete in grado di resistere.

Oroscopo 14 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Per oggi rimanete dietro le quinte, mantenete un profilo basso. Le energie non sono al massimo. E vi sentite sovraccaricati di obblighi e responsabilità ricordate che non siete SuperMan o Wonder Woman: anche voi di tanto in tanto avete bisogno di una mano! Per cui, all’occorrenza oggi chiedete aiuto senza timore di appannare la vostra immagine. Se un altro piano: se desiderate ridurre le spese domestiche, cercate nuove offerte e troverete il modo di risparmiare. Amore: in coppia, la relazione si rafforza, subentra la passione: oggi vivrete entrambi splendide emozioni. Soli: un incontro o notizie che aspettate vi faranno provare splendide emozioni. Lasciatevi andare.

Oroscopo 14 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Cambiare atteggiamento mentale vi consentirà di trascorrere un’ottima giornata. Apritevi a nuove opportunità, cercate di vedere le solite attività da una prospettiva diversa. Stare in compagnia degli amici oggi vi farà un gran bene ma in famiglia dovete tenere sotto controllo il nervosismo. E sì, perché sarete spinti a dire tutto ciò che vi frulla nella mente. A infastidirvi potrebbe essere l’atteggiamento di una persona cara o qualcosa che vi ha detto. Amore: in coppia, voglia di tranquillità ma in partner potrebbe fraintendere. Rassicuratelo/a spiegando che volete stare un po’ per conto vostro. Soli: non è una giornata facile, non sapete bene cosa volete. Capita a tutti, dunque, non entrate in ansia.

Oroscopo 14 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbe scatenarsi un conflitto con una persona e non sarà facile trovare una soluzione o un compromesso. Più in generale, prima di intraprendere azioni concrete, cercate di capire chiaramente cos’è che volete. Oggi circola infatti un po’ di confusione… Il consiglio è quello di uscire, socializzare, trascorrere del tempo con gli amici. La loro presenza può essere una preziosa fonte di supporto. Amore: in coppia, la routine vi ha stancato e oggi farete qualcosa per movimentarla. Il partner sarà pronto/a ad assecondarvi. Soli: non perdete il vostro prezioso tempo dietro a persone che sapete bene sono senza spessore.

Oroscopo 14 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui provate il bisogno di regalare a voi stessi maggiori attenzioni, di volervi bene. Per questo motivo, se una persona cara invaderà il vostro spazio personale, non è escluso che in famiglia si scateneranno delle tensioni. State alla larga dalle discussioni, non mischiatevi nei conflitti di chi vi circonda. Per oggi rallentate, non prendete nessuna decisione, per un po’ perdetevi in un mondo immaginario: sognare vi farà un gran bene. Amore: in coppia, farete in modo di scacciare i pensieri cupi e se non riuscirete ne parlerete con il partner. Soli: siete irresistibili ma con un eccesso di sensibilità. Tenendo sotto controllo le emozioni, vi garantirete una conquista.

Oroscopo 14 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il divario tra desideri e realtà potrebbe scoraggiarvi, potreste pensare di non avere molte possibilità di raggiungere un obiettivo o di riuscire in qualcosa e sicuramente sbagliate. Potrebbe arrivare un aiuto inatteso. Potrebbe non essere eclatante per cui dovrete stare attenti e cogliere al volo l’opportunità. E riuscirete a realizzare ciò che avete a cuore. Potreste avere più responsabilità di cui farvi carico ma in senso positivo. Amore: in coppia, potreste averne abbastanza della calma piatta e mettere in discussione qualcosa. Ma non date tutta la colpa al partner. Soli: è un po’ lo stesso discorso: siate più tolleranti con chi vi circonda o vi corteggia.

Oroscopo 14 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui siete irrequieti, dunque cercate di capire dove canalizzare al meglio le energie, anziché premere l’acceleratore per qualcosa che non è ancora matura. Potreste fissarvi e poi scoprire successivamente che non è la risposta ai vostri problemi. Più in generale è una buona giornata per rivedere i vostri piani futuri per investire o mettere in equilibrio il budget. E inoltre prendete in considerazione l’idea di chiedere un aumento o ottenere una promozione. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ trascurati dal partner. Ma lo siete davvero o è una vostra impressione? Soli: non chiudetevi nella malinconia, uscite, frequentate posti diversi. Sì, lo sappiamo: è più facile da dire che da fare…

Oroscopo 14 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una decisione potrebbe coincidere con grandi cambiamenti. Ma potreste essere indecisi se andare o meno avanti. Questo oscillare tra il sì e il no durerà per un po’ di tempo e potrebbe rappresentare un problema non da poco. In questo caso, fidatevi dell’istinto: sarà d’aiuto a fare la scelta più saggia. Mollare il passato, così da non commettere gli stessi errori, aprirà inoltre la strada ad alcuni interessanti sviluppi. Se infine le energie non sono al massimo, forse è arrivato il momento di concedervi una pausa. Amore: in coppia, in cerca di rassicurazioni, rischiate di essere un po’ troppo possessivi e lamentosi. Il che non è da voi. Soli: se avete iniziato una storia di recente, non bruciate le tappe. Procedete passo dopo passo.

Oroscopo 14 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potrebbero arrivare eventi piacevoli e la splendida sensazione che la fortuna sia dalla vostre parte. Fai attenzione alle coincidenze che indicano una direzione o vi spingono a chiamare una persona. Seguendo questi segnali potrebbe accadere qualcosa di interessante. Le conversazioni, inoltre, saranno piacevolmente animate e una particolare potrebbe rivelarsi molto fruttuosa. Amore: in coppia, piacevole giornata in compagnia della persona amata. Insieme vi divertirete, in modo semplice ma gioioso. Soli: è la giornata ideale per partire alla ricerca dell’anima gemella. Ma per conquistare dovrete osare!