L’oroscopo del 14 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Una richiesta di aiuto potrebbe mettervi in difficoltà. Vorreste evitare ma poi vi sentireste in colpa: in questo caso, forse la persona vi sta manipolando. Se ha l’abitudine di fare delle richieste potrebbe essere necessario stabilire dei limiti. Non dovete dispiacervi poiché forse è già da tempo dovevate fare questa conversazione. Amore: in coppia, apprezzate il presente, la felicità che c’è nella relazione ed evitate di prendervela per delle sciocchezze! Organizzate una serata romantica. Soli: con la dissonanza Venere-Saturno una persona potrebbe rimandare un appuntamento. Anche se sarete delusi, pensate positivo!

Oroscopo 14 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Una persona che ammirate e di cui rispettate le opinioni, nei vostri confronti potrebbe improvvisamente avere un atteggiamento distaccato. Vi chiederete cosa potreste aver fatto di sbagliato, forse proprio niente! Evitate che lo stato d’animo di una persona incida sul vostro. Avete tante cose da fare dunque andate avanti con sicurezza! Amore: in coppia, migliorare la relazione è importante ma lo è altrettanto non chiuderla alzando dei muri all’esterno. In questo modo rischiate di rimanere intrappolati nella routine. Soli: le emozioni sono molto forti e cattive consigliere. Prima di dare il via a una storia riflettete: le apparenze ingannano.

Oroscopo 14 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se non andate d’accordo con una persona nei prossimi giorni la relazione potrebbe arrivare a un punto di rottura. Ma potete evitarlo mettendovi nei panni dell’altro oppure trovare un compromesso. Se nulla sembra funzionare, esponete i fatti con sincerità. Potrebbe non piacere ma al contempo essere una svolta. Amore: in coppia, momenti molto dolci e particolarmente sensuali. La serata potrebbe essere molto romantica con reciproche dichiarazioni d’amore! Soli: non cercherete di capire, indovinerete. Una persona sarà conquistata dal lato luminoso e misterioso della vostra personalità.

Oroscopo 14 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Riguardo a una situazione difficile sapete bene cosa fare, ma semplicemente non volete prendere l’iniziativa. Probabilmente perché pensate che non funzionerà. Siate sinceri con voi stessi: cosa vi impedisce di intraprendere la linea d’azione che sapete essere la migliore? Un coraggioso passo in avanti potrebbe essere sufficiente! Amore: in coppia, difficoltà a trovare un terreno d’intesa con il partner. Alcuni scontri rischiano di rovinare l’atmosfera. Cercate entrambi di fare delle concessioni. Soli: eccessivamente emotivi, il che non vi rende particolarmente attraenti. Siete in grado di fare un piccolo sforzo?

Oroscopo 14 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete discusso con una persona e attualmente tra di voi c’è molta tensione potreste voler ritrovare l’armonia. Qualunque sia il motivo che ha scatenato il problema la cosa migliore è quella di prendere l’iniziativa e, andando oltre l’orgoglio, siate voi a chiedere scusa. Ciò vi permetterà di migliorare notevolmente il rapporto. Amore: in coppia, la dissonanza Venere-Saturno non è una passeggiata di piacere, potreste scatenare dei litigi: cercate di evitare, potete farcela… Soli: l’umore è mutevole, anche i desideri. L’amore non vi attrae più di tanto e questa indecisione vi stressa. Per oggi, dedicatevi ad altro.

Oroscopo 14 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Venere-Saturno evitate che il pessimismo prenda il sopravvento! E’ una giornata in cui potreste sentirvi privati di qualcosa o qualcuno, poco in forma e un po’ tristi. Non drammatizzate anche perché non è da voi, solitamente siete razionali, e oltretutto si tratta di un passaggio astrale veloce. Amore: in coppia, evitate di isolarvi dal mondo. In questo modo non proteggete la relazione anzi, correte il rischio che diventi soffocante! Soli: l’attrazione che ancora provate per un/a ex indica che per voi la storia ancora non è chiusa. Cercate di voltare pagina!

Oroscopo 14 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro, avete intenzione di ampliare il raggio d’azione, esplorare nuove opportunità ma rischiate di mettervi sotto pressione. Avete già tante cose da fare e sovraccaricarvi di altri impegni sarebbe un errore! Evitate di scombussolare l’equilibrio tra lavoro e vita privata poiché potreste pentirvene. Amore: in coppia, evitate di esaminare tutti i problemi nello stesso momento, vi sembreranno insormontabili! Affrontate invece una piccola preoccupazione con senso dell’umorismo. Riuscirete a far ridere il partner e allenterete le tensioni! Soli: c’è chi vi corteggia ma voi siete impassibili. In questo modo anziché suscitare simpatia, voglia di conoscersi meglio, creerete un muro impenetrabile!

Oroscopo 14 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste esaminare con attenzione una nuova amicizia e scoprire che di questa persona ci sono alcuni lati che non vi piacciono. Vedrete i pro, ma sarai anche consapevoli dei contro. Se l’istinto vi dice che la relazione non funzionerà, non esitate e andate per la vostra strada. Sul fronte finanze è il momento di stabilire delle priorità. Amore: in coppia, avete dei dubbi, delle insicurezze, dal partner vorreste più attenzioni e tenerezza! Soli: potreste chiudere una potenziale storia d’amore. Quando sentite che la relazione diventa impegnativa, vi spaventate e non esitate a darvela a gambe levate!

Oroscopo 14 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In famiglia potrebbe esserci una discussione, avete idee e opinioni diverse. Il che rende la situazione un po’ complicata a meno che voi non troverete un modo per risolvere. Qualunque siano i vostri piani, metteteli in attesa per un giorno o due. I familiari potrebbero cambiare idea e ciò che ora sembra impossibile potrebbe funzionare. Amore: in coppia, con la dissonanza Venere-Saturno, probabilmente vi ponete troppe domande e spesso vi date le risposta sbagliate. E’ come se vi sentiste delusi da tutto e non è da voi Mantenete l’ottimismo. Soli: siete incerti se andare o no a un appuntamento. Da un lato pensate perché no? ma dall’altro è come se non volete niente! Fate un tentativo, vale comunque la pena di provare!

Oroscopo 14 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In una relazione di lavoro o personale, potrebbe essere difficile capirvi con l’altro anche se solitamente non avete problemi. La situazione potrebbe andare avanti ancora per qualche giorno e la cosa migliore sarebbe essere più flessibili. Ovvero, se sarete disposti a scendere a qualche compromesso risolverete in un batter d’occhio. Amore: in coppia, un po’ sovraeccitati siete stufi della solita routine, vorreste introdurre un pizzico di follia nella relazione. Ne parlerete con il partner ma lo farete in modo sbagliato. Soli: è un po’ la stessa musica. Siete annoiati e vorreste movimentare la situazione sentimentale. Ma oggi non è così scontato.

Oroscopo 14 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro desiderio è quello di godere dei piaceri della vita, essere generosi con amici e familiari ma con la dissonanza Venere-Saturno la cosa migliore sarebbe quella di rinunciare e chiudere in un cassetto il portafoglio. E’ una giornata in cui anziché spendere e spandere fareste bene a stringere la cinghia così da non avere problemi. Amore: in coppia, è una bella giornata, c’è sincerità, amore e tenerezza. Insieme al partner vi trovate su una nuvoletta rosa. Soli: se avete intenzione di dichiararvi, riuscirete ad esprimere i sentimenti in modo convincente e brillante!

Oroscopo 14 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Venere-Saturno potreste aver voglia di gettare la spugna e rifiutare di prendere una decisione che a conti fatti sarebbe la scelta più saggia. A volte è più stressante resistere che seguire la corrente. Mollare il controllo invece vi sarà utile. Se nelle finanze avete dei problemi un amico sarà d’aiuto a trovare soluzioni concrete. Amore: in coppia, punti di vista diversi, incomprensioni e ciao ciao a un dialogo sereno. Potreste inoltre annullare un progetto a a cui avevate dato particolare importanza. Soli: sarà difficile dare il via a una nuova storia d’amore se lascerete che la diversità di vedute vi allontanino dalla persona che fa battere il vostro cuore.