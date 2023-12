L’oroscopo del 14 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Capricorno l’atmosfera può essere pesante, siete nervosi ma sebbene sia difficile rimboccate le maniche, concentratevi sulle responsabilità e mettetevi al lavoro. Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi, anche se potreste avere una forte tentazione, la produttività come sempre vi rimetterà in carreggiata. Se vi sentite agitati, ansiosi, al mattino praticate anche un po’ di esercizio fisico così da canalizzare le energie oppure fate una passeggiata all’aria aperta: entrambi contribuiranno al relax e al benessere. Amore: in coppia, fate attenzione all’impulsività, oggi vi esprimete con estrema franchezza e rischiate di offendere il partner. Soli: la diplomazia, questa sconosciuta. In caso di incontro o di un appuntamento, moderate le parole ed esprimetevi con gentilezza.

Oroscopo 14 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto tra la Luna in Capricorno e Urano nel vostro segno, vi rende ottimisti, rappresenta un’opportunità per dare una scossa benefica alla routine, fare qualcosa di diverso e praticare ampiamente l’autoindulgenza, soprattutto se non accade spesso. Non è necessario lanciarvi in situazioni rivoluzionarie, anche pranzare in un posto che non conoscete o assaggiare del cibo mai provato prima, ad esempio, vi regalerà belle sensazioni. Tenete presente che tutto ciò che non siete sicuri potrebbe piacervi, è proprio ciò che andrà a pennello! Amore: in coppia, le conversazioni con il partner sono condite da senso dell’umorismo. E in questo modo eliminerete eventuali e recenti polemiche. Soli: la Luna mette in risalto le vostre qualità: oggi non avrete problemi a conquistare un cuore.

Oroscopo 14 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno scatena un po’ di ansia, nulla di grave ma l’avvertite parecchio. Le energie non sono al top, rimuginate sulle questioni, cercate invece di dare la giusta dimensione ma soprattutto – lavoro o vita personale – di non prendere tutto alla lettera. Se, inoltre, da un po’ di tempo un amico vi tratta con indifferenza, riflettete se alla base di questo allontanamento ci sia un vostro atteggiamento sbagliato. In questo caso non potete far altro che chiedere scusa. Una volta che avrete chiarito è possibile che ricucirete la relazione d’amicizia. Amore: in coppia, è il momento di mettere basi solide per il futuro. Che si tratti di un trasloco o di concepire un bebè, vivrete una nuova avventura. Soli: a una storia seria oggi preferite un flirt. Avete via libera dai pianeti, assaporate questi momenti!

Oroscopo 14 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui le relazioni sono positive e dovete sfruttare queste belle vibrazioni! E’ un giovedì eccellente per stringere una nuova amicizia o concludere un accordo o fare passi avanti nelle conversazioni e nelle negoziazioni. Con l’altra persona, ad esempio un potenziale socio, siete in sintonia e ciò permettervi di creare una solida relazione di lavoro. Tuttavia con Mercurio retrogrado in Capricorno se volete che tutto proceda liscio come l’olio, non dovete sorvolare su alcune questioni fondamentali: nel tempo potrebbe comportare dei problemi. Amore: in coppia, guarderete i problemi con meno ansia, in ogni caso avete rinnovata fiducia nella relazione e il partner ne sarà felice! Soli: negli affari di cuore siete ottimisti, pensate al futuro romantico con fiducia ed è l’atteggiamento giusto!

Oroscopo 14 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Sarete costretti a far fronte alla disorganizzazione di chi vi circonda e dovrete fare leva sulla pazienza. Lavoro o vita personale, quando vedete qualcuno in difficoltà date una mano. E se siete voi a dover chiedere un aiuto, non esitate. E’ giornata in cui il sostegno reciproco sarà al centro della scena. In generale oggi siete spinti a prendere cura delle questioni di tipo pratico: potrebbe trattarsi di un compito di lavoro o il desiderio di risolvere definitivamente un problema, anche personale. Avete le energie giusta per sistemare la situazione. Amore: in coppia, amore oggi fa rima con per sempre! Sulla relazione soffia un vento di romanticismo ed è ideale per chiarire eventuali malintesi. Soli: un incontro inaspettato sarà pieno di promesse. Lanciatevi con curiosità e fiducia, potrebbe sorprendervi.

Oroscopo 14 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete splendide energie ma al contempo non sapete bene come impegnarle. Se non riuscite a individuare un chiaro obbiettivo, allora puntate l’attenzione su questioni che state rimandando da tempo, avete lasciato in sospeso e che devono essere risolte. Sul piano personale, cercate di godere anche delle cose belle e buone che offre la vita. Ad amici e familiari esprimete apertamente il vostro affetto, la gioia che provate ad avere accanto persone che vi vogliono bene. E’ qualcosa che dovreste fare più spesso e non soltanto questo giovedì! Amore: in coppia, le conversazioni sono all’insegna della dolcezza e comprensione. Oggi vi innamorerete nuovamente del partner, la sua tenerezza toccherà il vostro cuore. Soli: voglia di lanciarvi nell’avventura? Uscite poiché oggi avrete incontri intriganti!

Oroscopo 14 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con gli aspetti odierni potrebbero arrivare buone notizie, un progetto sembrare promettente e avrete ragioni fondate per sperare in un risultato positivo. Su un altro piano: con la Luna in Capricorno oggi vi sarà difficile fare leva sulla diplomazia. Se una persona, vita personale o lavoro, vi provocherà in modo irritante e senza un valida ragione sarete pronti a dire ciò che pensate senza girarci intorno. E fate bene: dovete esprimere il vostro disappunto e senza sentirvi in colpa, come spesso accade. Al contempo, fate attenzione allo shopping sfrenato… Amore: in coppia, stuzzicherete il partner e darete il via a un gioco di seduzione. Niente male, vi permetterà di dare una scossa alla routine. Soli: affascinanti, farete perdere la testa a parecchie persone. Cercate di fare la scelta giusta.

Oroscopo 13 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Urano: è il giovedì ideale sul fronte della comunicazione. Ritagliate dunque del tempo da dedicare alle relazioni con persone che contano, possono dare una mano nel lavoro o un’opinione, un consiglio che sarà utile. Se avete bisogno di una consulenza, anziché fare una ricerca su Internet, contattate un amico poiché potrebbe conoscere la persona giusta. Se avete un’attività commerciale è un’eccellente giornata per ampliare la clientela e, di conseguenza, avere la possibilità di aumentare il fatturato. Amore: in coppia, il dialogo è favorito e vi permetterà di ri-scoprirvi reciprocamente. La serata si prospetta romantica. Soli: nuovi incontri restituiscono fiducia nel vostro fascino. In vista una storia che nascerà, forse, da un’amicizia.

Oroscopo 14 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà con rinnovata determinazione e la certezza di uscirne vincenti! Il Sole e Marte nel vostro segno vi dotano delle energie giusta per portare a termine tutto ciò che avete rimandato. E’ il momento giusto per concentrarvi su altro, ad esempio raggiungere un obbiettivo! Non è escluso che potreste dover sistemare una questione di tipo amministrativo: è un fatto irritante ma tranquilli andrà a vostro favore. Oltretutto avrà il potere di farvi sentire sollevati e andare avanti con maggiore leggerezza. Amore: in coppia, il dialogo è piacevole, potete parlare di qualsiasi argomento e se volete far passare un messaggio, è il giovedì giusto! Soli: vi lancerete nella conquista con entusiasmo. Avete le carte in regola per dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 14 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o vita personale, con la Luna nel vostro segno evitate che le emozioni prendano il sopravvento, cercate di gestirle! E se doveste commettere un errore in qualche compito, ricordate che siete esseri umani dunque è perfettamente normale: cercate di non essere eccessivamente duri con voi stessi. Fortunatamente in serata avrete la possibilità di sciogliere le tensioni. La Luna è in buon aspetto con Urano, belle vibrazioni che potete sfruttare per fare qualche progetto con gli amici o dedicarvi a un’attività creativa, a un hobby che vi appassiona. Amore: in coppia, non dovete temere di affrontare argomenti delicati, saprete scegliere le parole giuste. Esprimete le vostre ambizioni con sincerità e coraggio. Soli: incontro con una persona attraente, interessante. E trascorrerete bei momenti…

Oroscopo 14 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’aspetto Luna-Urano scatena forti emozioni, cercate di tenerle sotto controllo. Con Mercurio in Capricorno vi è difficile, riguardo a una decisione o a una questione fidarvi dell’istinto. Qualunque cosa stiate pianificando in questo momento la cosa migliore è procedere passo dopo passo. Usate la razionalità, cercate varie strade ma fidatevi, al contrario di quanto pensate, anche dell’istinto. Questo approccio è quello che vi consentirà di ottenere un buon esito. Infine, ricordate che sfogarvi con un amico sempre disposto ad ascoltare potrebbe risollevare l’umore. Amore: in coppia, se doveste discutere, alzare reciprocamente il tono della voce non servirà a niente. Per allentare la tensione, uscite e fate una passeggiata da soli. Soli: alla larga da chi è di malumore, evitate i contatti di qualsiasi tipo.

Oroscopo 14 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Luna-Urano, se di recente avete perso un po’ i contatti, frequentate di meno, è il momento di tornare in pista e ampliare la cerchia delle conoscenze. Non potete sapere dove vi porterà una conversazione o incontro, anche riguardo al lavoro. Al contempo, Marte in Sagittario vi dota di un surplus di energie e avrete la sensazione che tutto sia possibile! Queste belle emozioni andranno avanti per cui scegliete saggiamente gli obbiettivi che volete raggiungere e a suon di impegno realizzerete qualcosa di importante, di cui essere orgogliosi. Amore: in coppia, se volete dare nuovo slancio alla relazione, cambiate qualche abitudine. Un’uscita o una cenetta romantica a sorpresa, entusiasmeranno la dolce metà. Soli: un incontro inaspettato con gli amici vi farà sentire al top!