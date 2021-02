Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domenica 14 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (andare oltre le apparenze) e Scorpione (mollare il passato).

Oroscopo del 14 febbraio, gli astri dicono al Cancro che nelle relazioni di lavoro deve andare oltre le apparenze e allo Scorpione di chiudere con il passato.

Oroscopo 14 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): andare oltre le apparenze

Oroscopo Cancro 14 febbraio: umore

La Luna in Ariete vi fa premere l’acceleratore e sarete più produttivi sul fronte della carriera. Al contempo, la congiunzione Mercurio-Giove in Acquario vi permette di risolvere eventuali problemi nelle relazioni di lavoro così da poter andare avanti. Probabilmente avrete voglia di andare oltre le apparenze e accettare il fatto che qualcuno sia diverso da voi, la pensi in modo differente.

E ciò vi permetterà di andare d’accordo con maggiore facilità. L’oroscopo annuncia che se nei prossimi giorni dovrete firmare qualcosa, dovrete leggere con attenzione qualsiasi scritta, soprattutto quelle in caratteri minuscoli.

Oroscopo Cancro 14 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: le parole d’amore, oggi toccheranno il cuore del partner. E se avete discusso sarete disposti a sotterrare l’ascia di guerra.

Soli: se una persona vi attrae, San Valentino è la giornata ideale per dichiarare i vostri sentimenti.

Oroscopo 14 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mollare il passato

Oroscopo Scorpione 14 febbraio: umore

E’ ora di ripristinare l’equilibrio a tutti i livelli: avete bisogno di esercizio fisico, seguire una buona alimentazione e lavorare con calma. I passaggi odierni indicano che in famiglia e in generale nella vita personale ci saranno bei cambiamenti.

Al contempo è un’opportunità di cambiamento in generale ma per trarne il massimo vantaggio dovete mollare il passato e accogliere il nuovo. L’oroscopo annuncia che sebbene una proposta sarà positiva, potreste essere bloccati da vecchi attaccamenti a meno che non decidiate di lasciarli definitivamente alle spalle con fermezza.

Oroscopo Scorpione 14 febbraio: amore

In coppia: anche se in mente avete ben altro che San Valentino, oggi cercate di rendere felice il partner. Lo sarete anche voi.

Soli: saprete utilizzare al meglio il fascino e ogni incontro oggi sarà più che promettente. Serata splendida!

Oroscopo 14 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): scoprire i vostri punti di forza

Oroscopo Pesci 14 febbraio: umore

La congiunzione Mercurio-Giove è alle spalle del vostro segno ed è un’opportunità per scoprire i vostri tesori nascosti, la vostra unicità. La persona che mostrate al mondo è solo la punta dell’iceberg. Le prossime settimane o mesi vi permetteranno di scoprire i punti di forza interiori, il talento, le idee creative che vi metteranno in grado di cambiare la vostra vita in modo positivo.

L’oroscopo consiglia di riflettere su ciò che vi permette di essere voi stessi. E’ cosi che potrete imboccare un percorso di vita e una carriera entrambi appaganti.

Oroscopo Pesci 14 febbraio: amore

In coppia: serenità, dolcezza, amore reciproco, piaceri sensuali. E’ un San Valentino su misura per voi!

Soli: con l’approccio dolce e al contempo con senso dell’umorismo, saprete affascinare le vostre conquiste.

