L’oroscopo del 14 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La vita sociale brilla, c’è la possibilità di avere incontri stimolanti, divertenti, l’opportunità di stringere nuove amicizie. Con i pianeti in Acquario – a cui il 16 febbraio si aggiungerà Venere – avete nuove idee e informazioni, sarete spinti a esplorare nuovi territori. Per quanto riguarda un progetto personale o di lavoro, vi sentirete pronti a riprenderlo da dove eravate rimasti. Per oggi, se dovesse arrivare una proposta, prima di impegnarvi valutate attentamente i pro e i contro Amore: in coppia, mostrate alla dolce metà che siete in grado di discutere di argomenti spinosi senza arrabbiarvi! I partner di qualità attualmente sono merce rara. Soli: sarete voi a stabilire le regole del gioco. Siete fortunati, perché una persona che desidera flirtare, accetterà di giocare con voi.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste entrare in contatto con persone influenti, d’aiuto a concretizzare le ambizioni o a raggiungere un obiettivo personale. Anche i social media potrebbero essere un valido mezzo per promuovere le vostre abilità, il talento. Al contempo se state pensando di dare il via a una società con una persona, è la giornata ideale poiché avrà successo. Potreste inoltre sentirvi pronti a esplorare alcune idee non convenzionali che nel tempo faranno ottenere ottimi risultati. Amore: in coppia, su alcuni punti non sarete d’accordo, in particolare per quanto riguarda il quotidiano. Cercate di sdrammatizzare… Dopotutto è San Valentino. Fate un piccolo sforzo. Soli: il malumore non rende facili gli appuntamenti, le conversazioni. Potrebbero prendere una piega aspra.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’ottimismo vi spingerà a prendere in considerazione strade insolite o opportunità atipiche così da poter progredire nel lavoro. Avete idee nuove e radicali mirate a imboccare diversi percorsi più in linea con la vostra esperienza e le vostre competenze. Anche se alcune opportunità o idee inizialmente potrebbero sembrare un po’ folli, andranno seguite. In ogni caso, determinati come siete nel raggiungere i vostri obbiettivi, rischiate di pestare i piedi a qualcuno. Amore: in coppia, in programma c’è uno splendido San Valentino. È possibile che stravolgerete la routine. Non vi diremo di più…Soli: uscite, accettate gli inviti! I pianeti promettono un incontro con una persona speciale che vi sorprenderà e con cui scatterà un’attrazione irresistibile!

Oroscopo 14 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ il mercoledì ideale per esaminare quelle questioni che esauriscono le vostre risorse, anche in termini di tempo ed energia. Ciò sarà d’aiuto a individuare i vostri punti di forza e come sfruttarli. Con i pianeti in Acquario il vostro senso critico sarà inoltre accentuato, con alcune persone potreste essere un po’ aggressivi. Sarete alla ricerca della perfezione e noterete immediatamente ciò che non va. Calma, soprattutto oggi cercate di mantenere la pace, evitate discussioni. Amore: in coppia, non c’è bisogno di lunghi discorsi: capite il partner con uno sguardo. Comunicate molto senza dire una parola e nessuno può immaginare, tranne voi, cosa vi dite. Soli: nonostante qualche esitazione, potete tranquillamente imbarcarvi in una dolce avventura romantica.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui nel lavoro rischiate di innervosirvi per questioni che normalmente ignorate. E chi vi circonda potrebbe avere lo stesso stato d’animo per cui l’atmosfera potrebbe essere carica di tensione. Evitate conflitti inutili! Con l’avanzare della giornata, sarete più calmi, potrebbero arrivare delle notizie, probabilmente positive, riguardo a una proposta che risale a qualche mese fa. Che l’abbiate fatta voi o siano stati gli altri a fare un’offerta, se è rimasta lettera morta, ora avrete buone nuove. Amore: in coppia, complicità, risate, piacere, passione, romanticismo e felicità con la F maiuscola. Buon San Valentino! Soli: una persona sarà intrigata dal vostro fascino ma non vi lancerete a occhi chiusi in una storia, per ora osserverete.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere intenzione di apportare dei cambiamenti importanti nel lavoro o nella vita privata ma prima di dare il via, prendere una decisione radicale, cercate di riflettere. In seguito, infatti, potreste non avere la possibilità di tornare sui vostri passi. Se provate esitazione, chiedete un consiglio o un’opinione a una persona di cui vi fidate. In generale, per oggi fate attenzione alle lotte di potere con chi vi circonda, evitate di voler controllare ossessivamente persone e situazioni. Amore: in coppia, atmosfera armoniosa, con il partner vivrete momenti dolcissimi, avrete mille reciproche attenzioni. Soli: un grande incontro cambierà la vostra vita. Uno sguardo reciproco basterà a rivoluzionare tutto!

Oroscopo 14 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Grazie ai pianeti in Acquario, in questo periodo siete più vivaci del solito, fiduciosi ma per oggi fate attenzione a pensare eccessivamente ad alcune situazioni poiché rischiate di stressarvi inutilmente. Tanto più che nel corso della giornata, nel lavoro otterrete ottimi risultati. Ma non solo: i complimenti che riceverete non riguarderanno solo la professione ma al contempo la vostra immagine, il fascino. Avete la possibilità di provare opportunità e interessi – anche di tipo personale – di buon auspicio per il futuro. Amore: in coppia, atmosfera molto romantica e non dimenticherete questo San Valentino di fare un regalo al partner. Vi supererete! Soli: potreste anche essere poco motivati a cercare l’amore ma un invito cambierà in modo delizioso la serata.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fate attenzione: una decisione potrebbe avvantaggiarvi o rivelarsi sbagliata e voi scoprirlo solo in seguito. Con i passaggi odierni rischiate di prendere impulsivamente una decisione e non cambiare idea anche se sotto sotto sentite che potrebbe non funzionare. Prima di andare avanti, riflettete dunque attentamente sulle conseguenze future. Più in generale, lavoro o vita privata oggi prenderete di traverso qualsiasi commento, anche il più innocente. Siete nervosi ed esagerate tutto! Amore: in coppia, la passione è al top, i sentimenti sono intensi. Altro che solita routine, in programma c’è ben altro… Soli: voglia di amare ed essere amati e Venere appaga il vostro desiderio. Tuttavia cercate di vivere gli incontri romantici senza pensare al domani.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere spinti a polemizzare con una persona per vedere l’effetto che fa ma con i passaggi odierni quello che è un piccolo battibecco potrebbe degenerare in una grossa lite che, lavoro o vita personale, avrà un impatto negativo sulla relazione. Nella foga del momento potreste infatti dire cose di cui in seguito vi pentirete ma a quel punto sarà troppo tardi per rimangiarle. Tenete presente che voce dal sen fuggita più richiamar non vale… Se possibile, questo mercoledì evitate di parlare di questioni delicate. Amore: in coppia, agirete per migliorare la relazione, abbattere quei muri che impediscono di far evolvere l’unione. Soli: sarete molto corteggiati/e e l’intuito vi aiuterà a fare la scelta giusta che vi appagherà totalmente.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se desiderate lanciarvi in un acquisto importante, potrebbe trattarsi di un investimento di denaro notevole. Potreste esitare ma è la giornata giusta per farlo, anche se è impegnativo dal punto di vista finanziario. Se i vostri calcoli sono corretti, sentirete che ne è valsa la pena. Non dovete scegliere qualcosa che vi accontenti così da spendere di meno: se è un acquisto che potrebbe cambiare la vostra esistenza, dovete provare soddisfazione. Ricordate che la vita è breve. Amore: in coppia, il barometro dell’amore è sul bello/stabile. Esprimete le emozioni che provate, la relazione si sta muovendo nella giusta direzione. Soli: Venere nel vostro segno offre la possibilità di fare un incontro memorabile. Siete pronti a dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti nel vostro segno vi dotano di notevoli energie utili a prendere l’iniziativa per realizzare le vostre ambizioni ma al contempo siete aggressivi, impazienti e rischiate di entrare in rotta di collisione con un familiare, in particolare con una donna. Tenete presente che in questo momento a dirigere le situazioni siete voi, il che significa che avete la possibilità di allentare le tensioni o meglio ancora evitare del tutto le discussioni. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni e la giornata si snoderà al meglio. Amore: in coppia, la comunicazione non è il punto forte della giornata, l’orgoglio potrebbe giocare un brutto scherzo. Cambiate atteggiamento. Soli: molto pretenziosi, mancate di tatto e diplomazia. Occhio, in questo modo oggi fate scappare chi vorrebbe conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 14 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste riflettere in modo esagerato su alcuni errori commessi in passato. Evitate: in questo modo, ovvero rimuginando, non fate altro che accumulare ulteriori frustrazioni e risentimenti. E’ il momento di andare oltre, fare pace con quanto è accaduto in passato così da fare passi avanti e migliorare la vostra vita. Impegnate invece le vostre preziose energie nelle questioni di denaro, è una buona giornata per pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni e idee creative. Amore: in coppia, esprimerete generosamente i vostri sentimenti e lo farete in modo dolcissimo. Giustamente, visto che è San Valentino… Soli: negli affari di cuore, siete sicuri di voi stessi e farete il primo passo, soprattutto se deciderete di navigare su un sito di incontri.