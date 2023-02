L’oroscopo del 14 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Luna-Giove è una giornata in cui siete di buonumore e ovunque trasmetterete allegria: la vostra energia positiva sarà contagiosa! Al contempo siete dinamici, intraprendenti, intenzionati a ottenere ciò che desiderate ma nel lavoro dovete comunque fare attenzione a non reagire troppo rapidamente a livello verbale. Amore: in coppia, siete disposti più del solito a impegnarvi e aprire il dialogo con la dolce metà. Siete pronti a trovare dei compromessi. Soli: a San Valentino la fortuna è al vostro fianco. Un nuovo legame sta prendendo slancio. In programma c’è complicità e seduzione.

Oroscopo 14 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Anche se potreste avere grandi responsabilità di cui occuparvi o una decisione da prendere, con gli aspetti odierni siete in grado di affrontare qualsiasi sfida. La cosa importante è credere in voi stessi, avere quella fiducia necessaria per progredire! Su un altro piano: se avete problemi con un amico li affronterete in modo più comprensivo. Amore: in coppia, circolano passione, sensualità. Niente fronzoli nel programma della festa degli innamorati. Autenticità e vero amore! Soli: siete pronti a rilanciare la vita affettiva a attraverso un nuovo incontro. E Il vostro fascino colpirà nel segno!

Oroscopo 14 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Luna-Giove vi spinge ancora di più a socializzare, conoscere nuove persone. E’ un momento eccellente per il networking, per stringere contatti preziosi e collaborare a progetti che potrebbero portare una favolosa opportunità oppure saranno d’aiuto a raggiungere gli obbiettivi professionali! Amore: in coppia, cercate di essere attenti ai desideri e alle aspettative del partner. Se prendete delle decisioni per conto vostro non è detto che sia pronto/a a seguirvi! Soli: aspettate un po’ di tempo prima di coinvolgervi velocemente in una relazione. Eviterete problemi.

Oroscopo 14 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Luna-Giove vi dota di buonumore e rappresenta anche invito a lavorare sui vostri obbiettivi personali o di lavoro, così da fare progressi e assecondare le ambizioni. Ciò che farete ora vi farà ottenere enormi vantaggi dunque assicurate di fare dei passi, grandi o piccoli non importa, verso il futuro che desiderate di più! Amore: in coppia, una giornata tutt’altro che noiosa! Vivete la vita al massimo e volete che il partner faccia lo stesso. Tutto vi interessa, tutto vi motiva: un’uscita romantica a due? Soli: è un martedì favorevole alla conquista! Lasciatevi andare con la persona che vi fa battere il cuore. Stupitela, stregatela!

Oroscopo 14 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un’opportunità per ampliare i contatti, moltiplicare le esperienze, considerare la vostra situazione in modo positivo! In questo momento puntate a garantirvi soprattutto la stabilità e la serenità! E oggi sarete più tolleranti e diplomatici: un atteggiamento che presto vi ripagherà con gli interessi. Amore: in coppia, l’amore vi sorride! In compagnia del partner siete pronti ad esplorare nuovi orizzonti, i pianeti fanno arrivare una boccata d’aria fresca. Soli: è nel settore del lavoro che una persona cercherà di conoscervi meglio. Sarete tentati ma diffidenti. Perché non lasciarvi andare? Avete tutto il tempo per vedere dove vi porterà, non c’è fretta.

Oroscopo 14 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni accentuano le vostre ambizioni, avete voglia di entrare in azione, rispettare le responsabilità e progredire. Potrebbe essere difficile impegnarvi a tutto campo nel lavoro e al contempo dedicare attenzione alla vita privata. Cercate di non stressarvi, soprattutto se le persone care sembrano non capire le vostre esigenze. Amore: in coppia, i transiti vi rendono irresistibili! Se per questa serata in programma c’è una cenetta a lume di candela, l’atmosfera sarà romantica e passionale. Soli: amore a prima vista a San Valentino? E’ del tutto possibile. Dopo un incontro meraviglioso avrete entrambi voglia di fermare il tempo…

Oroscopo 14 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete ottimisti, fiduciosi, estroversi, più coraggiosi e meno inibiti. E proprio per questo chi vi circonda avrà la tendenza a controllare ciò che fate. Un atteggiamento dovuto, ad esempio, alla paura che possiate superarli. Andate oltre e rilassatevi, sfuggite alle banalità del quotidiano e godetevi la magia della vostra vita. Amore: in coppia, la passione è al top, San Valentino fa rima con piacere. Oggi non vi negate niente… . Soli: il desiderio di amare è più presente che mai nella vostra mente. Niente più indecisioni e paure della routine, siete pronti a vivere una relazione importante!

Oroscopo 14 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Da una situazione di lavoro o personale, cercate di andare incontro agli altri. E’ meglio un atteggiamento comprensivo che uno scontro verbale, trovare un accordo anziché sfidare le persone a duello! In ogni caso, evitate la soluzione peggiore, ovvero la fuga. Il lato positivo: avrete la possibilità di estinguere un eventuale debito. Amore: in coppia, grande passione, bei momenti di intimità! In ogni caso continuate a dialogare, ad ascoltare il tuo partner, l’amore richiede il vostro investimento! Soli: con una nuova persona potrebbe scattare un’irresistibile attrazione. Non appena vi vedrete il cuore di entrambi batterà forte!

Oroscopo 14 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in splendido aspetto con Giove: il transito vi dota di grande sicurezza in voi stessi e vi rende molto richiesti nella vita sociale! E il momento perfetto per salire alla ribalta. Al contempo vi sentirete pronti a dare il massimo per concretizzare un’idea che potrebbe aumentare le entrate in modo molto consistente. Amore: in coppia, la vita a due, secondo i pianeti, dovrebbe essere perfetta. San Valentino promette colpi di scena positivi. Il partner vi sta preparando una bella sorpresa. Soli: è una giornata in cui c’è la grande opportunità di incontrare l’anima gemella. Un bellissimo incontro potrebbe trasformarsi in una storia d’amore che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 14 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prenderete nuove iniziative per quanto riguarda l’andamento familiare. In casa proporrete delle regole per spendere meno energie, ovvero suddividere i compiti e le responsabilità in modo equo o per risparmiare un po’ di soldi. Le persone care saranno d’accordo, intenzionate a collaborare e il fatto vi rassicurerà. Amore: in coppia, dedicherete del tempo a rafforzare la relazione: piccole attenzioni romantiche, gesti affettuosi e teneri. Dimostrerete tutto il vostro amore! Soli: potreste incontrare una persona pronta a vivere una storia impegnativa. Ma voi lo siete? Non perdete l’occasione, sarebbe un peccato…

Oroscopo 14 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Luna-Giove siete ottimisti, ambiziosi, avete belle energie e tanta voglia di intraprendere velocemente ma accompagnati dalla precisione. Pensando al successo, non vi tirerete indietro di fronte alle responsabilità anche se potreste provare un po’ di ansia. Mantenete la calma, ce la farete! Amore: in coppia, bellissime dichiarazioni d’amore, conversazioni tenere. Avrete voglia di tubare ed è probabile che con il partner trascorrerete gran parte della serata sotto il piumone… Soli: quello che consideravate un semplice flirt si trasforma in una vera storia d’amore. E’ un bel regalo di San Valentino!

Oroscopo 14 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sul fronte finanze è un martedì in cui non vi porrete domande di alcun tipo e vi lancerete negli acquisti. Ma attenzione, rischiate un atteggiamento eccessivamente autoindulgente. Il vostro segno tende spesso a sottovalutare le conseguenze di un conto in rosso, ma sapete che vi crea puntualmente dei problemi. Siate ragionevoli. Amore: in coppia, funzionate entrambi a meraviglia a tutti i livelli: cuore, corpo e mente! Agli occhi degli altri, siete una coppia realizzata e felice! Soli: decidete voi chi conquistare tenendo presente che siete irresistibili. E forse questa volta farete la scelta giusta!