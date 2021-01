Oroscopo 14 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 14 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (mollare un aspetto del passato) e Scorpione (fare chiarezza nelle relazioni) e Pesci (un’ondata di nuova energia).

Oroscopo del 14 gennaio, gli astri dicono al Cancro di mollare un aspetto del passato e allo Scorpione di fare chiarezza nelle relazioni personali o di lavoro.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 14 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mollare un aspetto del passato

Oroscopo Cancro 14 gennaio: umore

Con la congiunzione Sole-Plutone in Capricorno nel vostro settore delle relazioni, i prossimi giorni potrebbero spingervi a mollare un aspetto del passato e lanciarvi in un futuro migliore. Ciò potrebbe significare rivedere alcuni aspetti di una relazione importante di lavoro o personale in un modo che vi faccia sentire più forti.

C’è inoltre il potenziale per ulteriori cambiamenti che vi consentiranno di portare avanti un’idea audace e innovativa e finalmente ritrovare un equilibrio. In questo momento siete molto sensibili al clima di crisi che regna e che destabilizza.

Oroscopo Cancro 14 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: avete la sensazione che nella relazione manchi qualcosa. Fate uno sforzo per andare incontro al partner.

Soli: senso di solitudine, frustrazione e la voglia di arrendervi… Coraggio, la ruota gira e tornerà il sole anche per voi.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fare chiarezza nelle relazioni

Oroscopo Scorpione 14 gennaio: umore

A partire da oggi e nelle prossime settimane potreste fare il punto su ciò che possedete e prendere al riguardo delle decisioni. Potrebbe non essere facile soprattutto se siete attaccati a determinati oggetti, anche a quelli che non avete mai usato o indossato.

Ma ora sarete decisi, quasi spietati, probabilmente poiché alcuni li venderete a un buon prezzo e recupererete i soldi. Al contempo, annuncia l’oroscopo, Urano in Toro riprende il moto retrogrado e vi spingerà a fare chiarezza nelle relazioni di lavoro o personali.

Oroscopo Scorpione 14 gennaio: amore

In coppia: alcuni problemi vanno sistemati, non dovete rimandare. Trovare un punto d’intesa vi permetterà di ripartire su basi nuove.

Soli: non sono previsti incontri ma d’altra parte sembra che oggi abbiate ben altro per la testa.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensate prima a voi e poi agli altri

Oroscopo Pesci 14 gennaio: umore

Potreste preoccuparvi, prendere a cuore la difficile situazione di una persona e sarete pronti a fare qualcosa. Tuttavia, visto che Urano in Toro oggi riprende il moto diretto, potrebbe essere la spinta di cui avete bisogno per districarvi e utilizzare il vostro tempo prezioso dedicandovi a idee e obiettivi per voi importanti, aprirvi a nuove opportunità, eliminando i progetti poco significativi.

L’oroscopo annuncia che è tempo di prendervi cura di voi stessi e dopo degli altri.

Oroscopo Pesci 14 gennaio: amore

In coppia: piccole, reciproche attenzioni potrebbero ravvivare la fiamma, farvi ritrovare la complicità.

Soli: smettete di essere diffidenti nei confronti di chi vi corteggia. C’è chi merita la vostra fiducia.

Per tutti gli altri segni clicca qui.