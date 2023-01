L’oroscopo del 14 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti del lavoro o di un’attività extra oggi potrebbe esserci l’entrata di una somma di denaro che vi regalerà buonumore. Potrebbe riguardare un bonus, un progetto al di fuori del lavoro o della vostra impresa. Sarete entusiasti e pronti ad affrontare qualsiasi cosa! Le finanze sono stabili e le relazioni con gli altri positive e solidali. Amore: in coppia, siete più sensibili e sensuali del solito, entrambi sempre innamorati! Nella relazione circola la felicità! Soli: flirtate a tutto campo, fate solo ciò che piace a voi salvo non avete pianificato che oggi vi innamorerete…

Oroscopo 14 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste riflettere sull’idea di concretizzare un progetto o aprire un’attività con un caro amico. Se la cosa vi interessa davvero è una buona giornata per mettere le basi. Qualsiasi società a cui darete il via in questo momento avrà successo e sarà vantaggiosa per entrambi. E’ una buona giornata per mettere a punto i termini di un accordo. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, siete entrambi più ricettivi ai reciproci bisogni. Soli: una conversazione cambierà tutto. Una persona vi piaceva ma non eravate convinti, parlando andrete avanti per ore e vi accorgerete di avere tanto in comune.

Oroscopo 14 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vita sociale è piacevolmente movimentata, uscire con le persone giuste vi consentirà avere uno stato d’animo positivo, di pensare fuori dagli schemi e sviluppare nuove idee, soprattutto se di recente vi siete trovati in una sorta di vicolo cieco. I passaggi odierni vi permetteranno di smuovere le acque e risolvere qualsiasi situazione. Amore: in coppia, siete pienamente realizzati, felici! La sensazione di benessere è totale. Soli: c’è la possibilità di flirtare, di divertirvi con una persona ma niente di troppo serio. Anche se la storia andrà avanti per un po’ di tempo…

Oroscopo 14 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste provare emozioni poco positive e per arginarle essere tentati di lanciarvi nello shopping, uscire con gli amici o fare altre cose per distrarvi. La cosa migliore sarebbe quella di accettare una questione che non avete la possibilità di cambiare. Il consiglio di una persona fidata, potrebbe essere di grande aiuto. Amore: in coppia, è una buona giornata per tracciare un percorso ricco di progetti a due, da realizzare subito o successivamente. Soli: se di recente tra voi e una persona è scattata un’attrazione, contattatela senza esitare. Gli aspetti odierni sono a vostro favore.

Oroscopo 14 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavorare sodo e al contempo dedicarvi al divertimento? Per oggi prendete in considerazione l’idea di concedervi una pausa da entrambi e dedicare il tempo libero alla cura di voi stessi. Ciò soprattutto se di recente il lavoro è stato frenetico e stressante. Stabilite dei sani confini per ritrovare l’equilibrio psicofisico. Amore: in coppia, con il partner parlerete di un progetto di viaggio e/o del concepimento di un bebè. Circola romanticismo! Soli: se deciderete di uscire, c’è la possibilità di fare un incontro shock… Questo sabato si concluderà con una nota positiva.

Oroscopo 14 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’intuito oggi è al top, dunque sfruttatelo nel modo migliore! Nel lavoro o negli affari potrebbero arrivare delle opportunità dunque avete la possibilità di sentire quali potrebbero offrire il successo. Fate qualcosa, infine, che vi faccia uscire dalla routine, dalla vostra zona di comfort: provate un’esperienza inedita! Avrà un effetto entusiasmante. Amore: in coppia, è una giornata movimentata in cui parlerete per chiarire, vi amerete, litigherete… Soli: in arrivo una bella sorpresa: lasciatevi andare alle emozioni, cercate di vivere il presente senza chiedervi cosa riserva il futuro.

Oroscopo 14 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Aprirete la giornata con ottimismo ed entusiasmo e senza che ci sarà un motivo preciso. Eppure, col passare delle ore potrebbero effettivamente arrivare alcune buone notizie, riguardanti forse il lavoro, gli affari e il denaro. Istintivamente dunque fin dal mattino avevate percepito che stava accadendo qualcosa di positivo! Amore: in coppia, la priorità oggi è la dolce metà! Avete intenzione di ri-conquistarlo/a. Sarete più creativi e introdurrete nella relazione miele e peperoncino. Soli: un colpo di fulmine vi trasporterà su una nuvoletta rosa! Con questa persona non parlerete molto, lo farà il vostro cuore.

Oroscopo 14 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete rimandato la soluzione di una questione, probabilmente riguardante la casa, ora è il momento di prendere in mano il timone e andare avanti! Ma non solo riflettere su progetti futuri vi doterà di entusiasmo. Ed è fondato, poiché otterrete ottimi risultati. Al contempo, mostrare il vostro affetto agli amici e familiari vi regalerà serenità. Amore: in coppia, con il partner affronterete una serie di argomenti, in particolare quelli che riguardano i futuri progetti a due. Soli: chi vi corteggia tanto per riempire la solitudine che vada per la sua strada! Ora volete essere trattati come re e regine. E avete ragione.

Oroscopo 14 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il vostro è un segno di Fuoco molto diretto, parlate sempre con franchezza ma oggi rischiate di esagerare. Se una persona da tempo ha un atteggiamento che non vi piace, la reazione sarà eccessiva. Tuttavia, l’altro potrebbe ammettere che avete ragione e sarà pronto a discuterne. Sarete soddisfatti che finalmente vi ascolti… Amore: in coppia, delicate attenzioni per la dolce metà che ve le restituirà centuplicate! Circola grande passione, l’atmosfera è complice! Soli: non esitate a uscire e a lanciarvi nella ricerca della persona giusta. Se c’è già qualcuno che vi attrae, datevi una mossa…

Oroscopo 14 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno avete la possibilità di andare al cuore di qualsiasi problema, di tipo amministrativo o riguardante la famiglia. Sarete in grado di condividere i vostri pensieri con gli amici cari e trovare una soluzione che metterete in atto dal 18, quando Mercurio nel vostro segno entrerà in moto diretto. Amore: in coppia, siete pronti a fare di tutto per appagare i desideri del partner. Sintonia perfetta anche sul fronte erotico. Soli: siete più ottimisti, di buon umore. Oggi siete pronti a chiudere le relazioni con persone negative e aprirvi a quelle positive!

Oroscopo 14 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata gratificante: un successo nel lavoro o negli affari farà una differenza positiva nella vostra situazione finanziaria. Ciò vi permetterà di guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo! Tuttavia fate attenzione a sognare in grande: Saturno nel vostro segno rappresenta un invito a rimanere con i piedi per terra. Amore: in coppia, grande voglia di avventura! Sfruttate queste energie per ravvivare la relazione, proporre qualcosa di inedito che diverta entrambi. Soli: non cercate il grande amore e gli astri vi accontentano. Un flirt potrebbe essere di breve durata ma comunque piacevole.

Oroscopo 14 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Evitate di dire tutto ciò che vi frulla nella mente: le vostro parole potrebbero non avere l’effetto sperato. Le persone non capiranno se parlate sul serio o state scherzando. Prima di esprimervi, riflettete. Al contempo è un fine settimana di nuove possibilità e cambiamenti, siate dunque aperti a entusiasmanti opportunità. Amore: in coppia, romanticismo e buon umore vanno di pari passo, ma dovete calmare l’impazienza. Sarebbe un peccato rovinare questa bella giornata. Soli: voglia di amare ed essere amati ma non volete attaccarvi a nessuno. Questa contraddizione vi spinge a rinunciare. Uscite con gli amici…