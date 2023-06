L’oroscopo del 14 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Prenderete delle decisioni coraggiose di cui non vi pentirete. Farete bene a non esitare poiché otterrete grandi risultati e soddisfazioni Il vostro buonumore è contagioso e intorno a voi creerete un’atmosfera piacevole. Che si tratti di un amico, di un familiare esprimete l’affetto che provate, dimostrate quanto volete bene alla persona. Amore: in coppia, le seccature quotidiano a volte incidono sui momenti che trascorrete con il partner. Imboccate invece la strada della tenerezza e tolleranza, quella che porta a sostenere la persona amata. Soli: cercate l’anima gemella con la testa e non con il cuore. In mente avete un ideale che è ora di mollare. Accettate di correre qualche rischio…

Oroscopo 14 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Gemelli sosta nel vostro settore del denaro e potrebbe spingervi ad affinare un’abilità o portare un hobby a un livello più professionale. Qualcosa che vi piace fare potrebbe diventare un’attività secondaria o addirittura a tempo pieno. Desiderosi di mostrare in cosa siete bravi? E’ il momento di rimboccare le maniche e andare avanti. Amore: in coppia, siete irascibili, particolarmente tesi con la dolce metà, con uno spirito di contraddizione non sempre gradito. Ma il supporto di Saturno vi aiuta a mantenere il controllo. Ringraziatelo. Soli: probabilmente vi aspettate un po’ troppo dalle relazioni romantiche. Se avete un appuntamento, non è la giornata migliore. È meglio andare a prendere una boccata d’aria fresca.

Oroscopo 14 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

State in guardia dai complimenti ambigui e dalle frecciatine. La dissonanza Luna-Venere potrebbe far emergere il peggio di chi vi circonda e non dovete permettere che la loro negatività abbia un impatto su di voi. Non cadete nella trappola di chi cerca di mettere alla prova la vostra pazienza con qualche provocazione. Amore: in coppia, avete intenzione di uscire dalla routine. L’idea è buona ma è necessario che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Toverete sicuramente un modo per motivarlo/a. Soli: la solitudine inizia a pesarvi ma anziché non alzare un dito deciderete di forzare il destino. Attualmente negli affari di cuore siete fortunati perché non approfittarne? Le opportunità di incontro sono numerose.

Oroscopo 14 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se dovete prendere una decisione potreste pensare che agire in fretta vi permetterà di cogliere un’opportunità. Ma forse non è l’atteggiamento migliore. Cercate di dedicare qualche minuto della giornata per placare l’agitazione così da ascoltare l’intuito. Vi suggerirà se se vale la pena andare avanti o, per ora, rinunciare. Amore: in coppia, riuscirete a chiarire una situazione che vi sembra negativa. Mostrando comprensione e ascolto, il partner riuscirà a eliminare i vostri dubbi. Soli: meno scettici nei confronti degli altri ma soprattutto di una persona in particolare. Avete voglia di amare ed essere amati ed è di buon auspicio per il futuro della storia.

Oroscopo 14 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Venere potrebbero esserci dei problemi con persone che detengono l’autorità ma evitate che il vostro ego prenda il sopravvento. Al contempo non è escluso che la competizione con qualcuno sul posto di lavoro sia particolarmente accesa e scateni delle forti tensioni interiori. Riflettete se ne vale la pena. Amore: in coppia, l’amore che provate per il partner va oltre la paura di perderlo/a. Accontonerete la gelosia e vi godrete la pace. Soli: tanti punti in comune con una persona non garantiscono reazioni simili. Non illudetevi e rispettate le reciproche differenze.

Oroscopo 14 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Giove in Toro al vostro segno invia splendide vibrazioni: nel lavoro mostrate sicurezza, siate positivi ed evitate di comunicare i vostri dubbi. E’ così che riuscirete in ogni cosa che intraprenderete! Probabilmente sentite che è una fase vincente e fate bene: abbiate fiducia nel futuro poiché sarà estremamente luminoso. Amore: in coppia, se le vostre aspettative romantiche in questo momento sono numerose oggi potreste avere la piacevole sorpresa di vederne realizzate alcune… Pensate a coccolare la dolce metà ma non chiedete comunque troppo. Soli: se avete un appuntamento e la persona vi attrae avete tutte le possibilità di dare il via a una storia d’amore.

Oroscopo 14 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Venere oggi siete in grado di mettere a tacere immediatamente battibecchi o discussioni accese, anche se per imporvi potrebbe essere necessario puntare i piedi. Nel corso della giornata fate attenzione a come vi esprimete: le vostre parole potrebbero essere più aggressive di quanto vorreste. Amore: in coppia, volete godervi i piaceri della vita con il partner, il vostro ottimismo oggi lo incanterà! Soli: in programma c’è una storia d’amore! Un profumo di passione e un vento di forti sentimenti saranno al centro delle conversazioni con l’altro/a.

Oroscopo 14 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non importa quanta pressione state affrontando in questo momento, con i passaggi attuali avete la forza di portare avanti e a termine qualsiasi cosa e ad affrontare delle sfide. Anche se le ultime settimane sono state indubbiamente frenetiche, tenete presente che nei prossimi giorni farete passi da gigante. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di rinnovamento, i pianeti allontanano problemi e dubbi. Se avevate la sensazione di essere bloccati, svanirà! Soli: il desiderio di moltiplicare i flirt accende il vostro entusiasmo. E’ la giornata ideale per vivere l’amore con leggerezza.

Oroscopo 14 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quando oggi entrerete in una stanza, vi renderete conto che le energie cambieranno improvvisamente. La vostra presenza avrà un forte impatto sulle altre persone dunque non prendete questa cosa alla leggera Gli altri penderanno dalle vostre labbra. Assicuratevi di dare la giusta importanza alle vostre parole. Amore: in coppia, non forzate niente, privilegiate il compromesso. Gli astri vi invitano ad appianare e non a litigare. In questo modo non ci saranno problemi. Soli: i passaggi odierni vi spingono a non avere vie di mezzo, tutto bianco o tutto nero. Potreste correre dietro una persona o fuggire gambe in spalla…

Oroscopo 14 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, tenete presente che non vale la pena farvi in quattro, svolgere più del dovuto per fare bella figura con i colleghi, il boss o i clienti. Chi vi circonda vi apprezza per come siete. Cercate di avere soltanto un po’ più di sicurezza in voi stessi! Sul fronte finanze, fate attenzione alle spese, è necessario ristabilire un equilibrio. Amore: in coppia, è un mercoledì molto piacevole, nella relazione potreste voler introdurre un pizzico di follia e alla persona amata piacerà. Soli: siete affascinanti, sexy, attirate gli sguardi e l’amore oggi arriverà senza che alziate un dito!

Oroscopo 14 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nuovi contatti vi faranno intravedere nuove prospettive finanziarie e/o professionali. La vostra socievolezza è al top così come la capacità di negoziare. Potreste firmare un contratto importante che accenderà il vostro ottimismo, oggi raccogliete i frutti del vostro impegno e sarete motivati a lanciarvi in nuovi progetti. Su un altro piano: potreste ricevere un gradito regalo a sorpresa. Amore: in coppia, la semplice presenza del partner vi fa sentire amati e protetti. Forse sarete un po’ troppo possessivi… Soli: Soli: belle e sincere conversazioni. Con chi?! Ma con chi volete, compresa la persona che attualmente vi attrae.

Oroscopo 14 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di semplificare il più possibile il programma della giornata. Inserendo troppi impegni vi sarà difficile andare avanti e le cose non andare nel verso da voi desiderato. Prima di mettervi sotto pressione per fare dei progressi, riflettete dunque sulle vostre priorità, cercate di capire chiaramente se al riguardo siete realistici. Amore: in coppia, buona intesa e complicità, insieme al partner prendete decisioni cruciali. Parlate di argomenti importanti riguardo al futuro a due. È ora di provarci. Soli: sul fronte incontri è una giornata tranquilla in termini. Al momento non volete una storia impegnativa e sfruttate il momento per dedicarvi nelle vostre attività personali o professionali.