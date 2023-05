L’oroscopo del 14 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci vi spinge a dare una mano a chi ne ha bisogno e proverà gratitudine per la gentilezza e le premure che avrete nei suoi confronti, Tuttavia troverete comunque un po’ di tempo da trascorrere per con vostro così da poter riflettere in pace, tranquilli e al contempo prendere cura di voi stessi per ricaricare le batterie. Amore: in coppia, c’è il ritorno della dolcezza e ciò vi permette di parlare con il partner di alcune questioni che vi assillano da diverse settimane. Troverete le parole giuste per provare la forza del vostri sentimenti, Soli: in programma c’è un incontro romantico, gusterete dei momenti deliziosi che non vivevate da molto tempo.

Oroscopo 14 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Anche se siete certi di avere la soluzione a un problema di un amico, prima di dare dei consigli basati su ciò che fareste voi, aspettate che si esprima liberamente. Mettetevi nei suoi panni e riuscirete ad avere una visione più ampia della sua situazione e solo a quel punto potrete intervenire per dare l’aiuto morale di cui ha bisogno. Amore: in coppia, nella relazione circola un po’ di insicurezza, avete dei dubbi poiché l’atteggiamento del partner vi destabilizza. Soli: potreste provare attrazione per una persona che fa parte della cerchia delle amicizie e non sapere come affrontare la situazione. Per ora, prenderete le distanze.

Oroscopo 14 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui rischiate di avere più che mai le mani bucate, nelle spese non vi porrete dei limiti. Lo shopping rappresenterà un’attrazione irresistibile e visto che si può acquistare online a qualsiasi ora del giorno avrete tutto il tempo per spendere in modo impulsivo. Ma probabilmente non è proprio il momento giusto. Amore: in coppia, nella relazione c’è un nuovo slancio, un rinnovato dinamismo. La comprensione reciproca è decisamente migliorata, l’amore di entrambi è sincero. Soli: in questo momento siete molto passionali ma prima di entrare in azione, privilegiate un approccio sensuali e conversazioni romantiche: accrescerete le possibilità di successo-

Oroscopo 14 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il vostro segno è noto per aver bisogno di molto affetto ma non lo ammettete mai con voi stessi e tanto meno con chi vi circonda. A volte sembra quasi che vi piaccia sentirvi affettivamente insoddisfatti. E’ la domenica perfetta per riflettere se quanto detto è vero o meno, Parlate con le persone care dei vostri bisogni emotivi? Amore: in coppia, avvertite il bisogno di uscire dal solito quotidiano ed è probabile che proporrete al partner un pranzetto in un posto romantico. Soli: quello che pensavate fosse solo un flirt passeggero potrebbe trasformarsi in una relazione seria. Sarete certi di aver fatto il grande incontro. Innamorati sì ma realistici: per ora non penserete al futuro.

Oroscopo 14 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Interiormente qualcosa vi rende insoddisfatti, potreste porvi delle domande sul lavoro che svolgete e che forse non vi piace oppure non vi dà la gratificazioni che vorreste. Potrebbero essere dei dettagli a cui voi attribuite eccessiva importanza. Mercurio domani riprende il moto diretto e la situazione cambierà in positivo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di movimento e con il partner parlerete di alcune idee per cambiare il quotidiano. Soli: oggi non vi accontentate delle parole, da chi vi corteggia vi aspettate dei fatti e lo farete capire ampiamente. Ma non dimenticate il romanticismo…

Oroscopo 14 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Luna-Marte indica che è una splendida giornata per accettare gli inviti. Che si tratti di un’uscita o una riunione, gli amici vorranno avervi accanto, saranno felici di stare in vostra compagnia. Potreste anche ricevere un invito all’ultimo minuto: siate flessibili e accettate soprattutto se vi offre la possibilità di vivere una nuova esperienza. Amore: in coppia, il vostro desiderio è quello di parlare del futuro con il partner per rafforzare la relazione. I progetti saranno al centro delle vostre conversazioni, Soli: le avventure passeggere non vi interessano, penserete a nuove soluzioni per dare slancio alla vita affettiva. Ma non ce ne sarà bisogno: oggi potreste avere un incontro molto coinvolgente.

Oroscopo 14 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se per chiarire una situazione delicata avvertite l’esigenza di avere una conversazione sincera con un amico o un familiare, entrate in azione e risolverete. La cosa importante è che capirete quali sono i reciproci bisogni e da lì cambiare le cose, Esprimetevi apertamente senza timore poiché è il modo migliore per risolvere! Amore: in coppia, Buonumore e positività sono parte integrante di questa bella domenica. Tutto sta andando bene, siete fiduciosi, rassicurati, senza alcuna contrarietà all’orizzonte. Soli: diplomazia, fascino al top: in pochi/a vi resistono e ne siete consapevoli. In ogni caso, non esagerate e siate voi stessi.

Oroscopo 14 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni accendono il desiderio di vivere una nuova esperienza, fare qualcosa che esca dal solito quotidiano. Se amici o familiari non avranno voglia di seguirvi, non dovete necessariamente rinunciare. Andare, ad esempio, in un posto che non conoscete appagherà la vostra curiosità e avrà il potere di ricaricarvi di belle energie. Amore: in coppia, la formidabile complicità cementa la vostra relazione. Insieme siete felici e innamorati ed esprimete i sentimenti. Penserete prima di tutto alle esigenze della dolce metà. Soli: con una persona scatterà un’attrazione irresistibile. Non vi porrete troppe domande e andrete allegramente verso l’amore.

Oroscopo 14 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Solitamente siete socievoli ma con la Luna in Pesci oggi avrete voglia di trascorrere una domenica pigra in casa, dedicarvi al dolce far niente. E’ un’ottima giornata per rilassarvi, rigenerare le energie e, volendo, anche riflettere sulla vostra situazione. Potreste trovare delle soluzioni a questioni complicate. Amore: in coppia, con il partner c’è intesa e coglierete l’occasione per trascorrere insieme una giornata tranquilla che farà bene a entrambi. Soli: siete pronti a lasciarvi andare un po’ e potrebbe esserci un invito intrigante. Accettate, concedetevi bei momenti di piacere.

Oroscopo 14 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Pesci l’intuito è al top e parlando con una persona, noterete ciò che dice attraverso il linguaggio del corpo, le espressioni del viso esprimeranno più di quanto potrebbe dire nella conversazione. Ciò che istintivamente percepirete vi spingerà a continuare una relazione d’amicizia recente o a prendere le distanze. Amore: in coppia, non riuscite a capire l’atteggiamento del partner? Non è così grave. In fondo un po’ di mistero ravviva la relazione. Per cui non potete dare una spiegazione a tutto. Tanto più che insieme siete felici! Soli: oggi direte addio al vostro status. Un recente incontro prende una svolta seria, diventa ufficiale. Con l’altro/a è amore per sempre.

Oroscopo 14 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Luna-Marte rappresenta un invito a pensare al vostro benessere e riflettere se al momento state davvero prendendo cura del corpo, mantenerlo in salute. Se ultimamente vi siete trascurati non dovete dare il via a una rivoluzione. Piccoli ma progressivi miglioramenti quotidiani vi permetteranno di tornare in forma! Amore: in coppia, una questione vi assilla ma non volete parlarne con la dolce metà per timore che non capisca. Sbagliate poiché con il dialogo i problemi si risolvono più facilmente. Soli: potrebbe esserci un incontro e nascere un flirt ma evitate di premere l’acceleratore per consolidare la relazione e di avere aspettative.

Oroscopo 14 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno accentua la creatività, l’immaginazione, l’intuito ma cercate di fare leva il più possibile sulla razionalità. Il transito può spingervi a scambiare lucciole per lanterne, ovvero a commettere degli errori, cullare un’illusione oppure essere vittime dell’influenza che una persona esercita nei vostri confronti. Amore: in coppia, atmosfera romantica, siete innamorati come i primi giorni e lo dichiarate apertamente! Avrà un grande effetto sul partner. E’ una bella giornata: voi due e il vostro amore! Soli: anche se ci sono tante persone che vi corteggiano, per voi conta una soltanto, quella che fa battere forte il cuore. E arriverà il suo invito che accetterete di corsa!