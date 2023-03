L’oroscopo del 14 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se avete la sensazione che il vostro impegno, i vostri sforzi non portino a nulla potreste sentirvi frustrati o chiedervi cosa state facendo e dove state andando. Non è la giornata in cui iniziare qualcosa che coinvolga molti dettagli o il denaro, poiché il potenziale di errori è alto. La meditazione e lo yoga saranno d’aiuto ad allentare le tensioni. Amore: in coppia, evitate di essere testardi o controllare tutto, creereste delle complicazioni inutili. Siate consapevoli delle vostre azioni e del loro impatto sul partner. Soli: dubbi, insicurezze, scoraggiamento… Allora, fate il punto sulla vostra vita sentimentale!

Oroscopo 14 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui delle persone vedrete solo il meglio anche se le loro intenzioni non sono così positive come pensate. Con i passaggi odierni non noterete alcun difetto anche se per gli altri non è così. Prima di iniziare a fare progetti o concludere affari è meglio aspettare qualche giorno: vi risparmierete qualche problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è passione, i sentimenti sono forti e reciproci. Nel dolce nido vi sentite al riparo da situazioni indesiderate. Soli: grande fiducia nelle persone ma fate attenzione a cacciarvi in situazioni complicate. Fate funzionare le vostre antenne!

Oroscopo 14 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui circola stress, siete un po’ insicuri e chi vi circonda potrebbe spingere ad adottare un atteggiamento di difesa. Se speravate in qualcosa che invece non si sta concretizzando, fate del vostro meglio per adeguarvi e adattarvi alla nuova situazione, poiché alla fine potrebbe essere migliore. Amore: in coppia, il partner potrebbe vendicarsi di qualcosa. In che modo? Con la freddezza: non vi darà attenzioni ed eluderà i vostri tentativi di conversazione. Soli: potreste provare frustrazione e insoddisfazione. Ripenserete alle brutte esperienze e ciò bloccare la ricerca di una relazione romantica appagante.

Oroscopo 14 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni creano confusione e anche l’impossibile potrebbe sembrare altamente possibile! Troverete buone ragioni per fare qualcosa che gli altri potrebbero considerare una follia. Se state fantasticando su un progetto molto impegnativo concedetevi qualche giorno e in seguito esaminatelo. A quel punto deciderete. Amore: in coppia, con il partner è probabile una discussione accesa e ciascuno vorrà imporre il proprio punto di vista. Soli: sognate un nuovo inizio sentimentale ma per oggi sul fronte incontri non concluderete. Se state vivendo un flirt, accampandovi sulle vostre posizioni scatenerete una lite.

Oroscopo 14 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete solitamente estroversi, nella vita sociale brillate ma oggi non avrete voglia di uscire con gli amici. Il bisogno di stare per conto vostro e riflettere su una questione complicata così da trovare una soluzione, potrebbero prendere il sopravvento. E in effetti è il momento giusto. Sul fronte finanze, infine, siate formiche e non cicale. Amore: in coppia, è la giornata è ideale per correggere il tiro, prendervi cura della relazione. Non dovete cercare assolutamente la perfezione. Soli: prima di amare un’altra persona iniziate ad amare voi stessi! E’ così che incontrerete l’altra metà della mela.

Oroscopo 14 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Circola confusione e gli impegni, le responsabilità di lavoro aggiungono stress a una giornata un po’ difficile, in cui tutto si muove con estrema lentezza. Potrebbero sembrare complicate anche le cose più semplici. Fate inoltre attenzione a chi vi circonda: potreste aver a che fare con persone che hanno un forte potere di persuasione. Amore: in coppia, forse il lavoro vi mette sotto pressione e con il partner sarete poco pazienti. Fate attenzione, evitate di scatenare discussioni. Soli: fate leva sulla lucidità poiché una persona potrebbe essere diversa da come sembra e rivelarsi una delusione.

Oroscopo 14 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui per il vostro segno è importante trovare l’armonia tra quelle che sono le vostre speranze e la realtà poiché i passaggi odierni potrebbero farvi sentire poco motivati o incerti su come raggiungere i vostri obbiettivi. Nel lavoro, se volete dare il via a una conversazione importante prima di parlare riflettete! Amore: in coppia, piccoli disaccordi saranno il riflesso di tutta la relazione. Ascolterete la spiegazione del partner ma sarete scettici. Temete che questi argomenti a lungo andare vi allontaneranno. Soli: vi sembrerà necessaria una piccola pausa dagli affari di cuore. Uscirete con gli amici così da non sentirvi soli.

Oroscopo 14 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro desiderio è quello di garantirvi maggiore stabilità e la sicurezza finanziaria, anche cercando nuove opportunità. Ma con la dissonanza odierna Marte-Nettuno potreste provare insicurezza, soprattutto se volete concretizzare un progetto o un’idea. Prima di prendere una decisione fate qualche ricerca, chiedete un consiglio. Amore: in coppia, le piccole difficoltà rafforzano il legame con la dolce metà. Affrontate insieme qualsiasi problema, la relazione è salda! Soli: non è una giornata favorevole ai nuovi incontri. Rischiate di conoscere persone poco affidabili, forse già impegnate. Meglio leggere un libro e andare a dormire presto…

Oroscopo 14 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere meno socievoli del solito, aver voglia di stare per conto vostro fare qualcosa che vi permette di allontanarvi dal solito quotidiano. Visto che le energie non sono al top anche una semplice passeggiata tra la natura vi farà sentire bene. Se l’istinto oggi suggerisce di rilassarvi, ascoltatelo senza esitare. Amore: in coppia, organizzate una serata intima, romantica che vi faccia sentire bene. L’amore oggi fa miracoli sullo stato d’animo! Soli: l’amore vi apre le braccia! Con una persona si profila una bella storia romantica, fatta su misura per voi.

Oroscopo 14 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste provare stanchezza, avere meno energie del solito: la cosa migliore nel corso della giornata è concedervi delle piccole pause. Non dovete permettere che i piccoli problemi e i commenti sul posto di lavoro vi facciano sentire frustrati. Andate oltre, mantenete un atteggiamento positivo! Amore: in coppia, l’atmosfera non è molto piacevole, circola incertezza. Vi ponete tante domande, probabilmente inutili. Evitate quest’aria severa che la dolce metà detesta. Soli: l’amore non è la vostra priorità. Se avete un appuntamento, rimandate, non è la giornata giusta.

Oroscopo 14 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Marte-Nettuno provoca confusione, rallentamenti e non è una giornata in cui prendere decisioni o entrare in azione anche sul fronte finanze. Occhio dunque alle spese: potrebbero esserci alcuni oggetti che attirano la vostra attenzione, avrete voglia di acquistarli ma in seguito pentirvi. Fate del vostro meglio per rimanere con i piedi per terra. Amore: in coppia, con Nettuno nei paraggi, chiarite il più velocemente possibile qualsiasi malinteso: eviterete che prenda una piega pericolosa. Soli: entusiasti per un nuovo incontro non prenderete in considerazione alcuni campanelli d’allarme che vi suggerisce l’istinto. Ma qualcosa che farà o dirà la persona, sarà la conferma che manca di correttezza.

Oroscopo 14 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra naturale empatia è accentuata, siete pronti a dare una mano a chi vi circonda ma rischiate che una persona si approfitti di voi. Prima di dire un “sì”, accettare qualcosa, cercate di capire bene con chi avete a che fare. Più in generale, per oggi è meglio evitare di prendere decisioni importanti. Rimandate a quando sarete più lucidi. Amore: in coppia, stroncherete sul nascere qualsiasi discussione. Il partner sarà costretto a rinunciare. Penserete che litigare è una perdita di tempo… Soli: avete bisogno di tranquillità, per cui stasera leggerete un libro o guarderete un film. Per oggi, starete alla larga dagli affari di cuore e non sbagliate.