L’oroscopo del 14 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 14 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) La creatività è accentuata e potrebbe spingervi a fare scelte diverse da quelle che fate normalmente. Chi vi circonda si aspetta che vi comportiate in un certo modo e lavoro o vita personale rimarranno sorpresi dal vostro atteggiamento originale, forse stravagante ma che in ogni caso piacerà molto! Al contempo sfruttate questa giornata per trasformare le vostre speranze in realtà, ad esempio parlando delle vostre idee con persone d’aiuto a concretizzarle e dunque a fare progressi. Amore: in coppia, gli aspetti odierni favoriscono le conversazioni e saranno molto positive. La passione, la complicità nell’eros saranno al centro dell’attenzione. Soli: è una giornata di incontri e non è escluso un colpo di fulmine. Alcuni saranno pronti a tornare con un/a ex ed eventualmente a chiedere scusa. Oroscopo 14 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Prendere cura di voi stessi oggi è importante: con il buon aspetto Mercurio-Venere probabilmente è arrivato il momento di eliminare qualche abitudine malsana e introdurne alcune salutari. Il che significa dare un’occhiata più da vicino e capire il motivo per cui è tanto difficile mollarle. Parlare con altre persone che hanno superato problemi analoghi potrebbe rendere più facile fare il grande passo. Se avvertite il bisogno di ricaricare le batterie, cercate di trascorrere una rilassante serata a casa. Amore: in coppia, è possibile che l’atmosfera sia un po’ elettrica… Sarebbe bene evitare argomenti spinosi e organizzare invece un’uscita che soddisfi entrambi. Soli: potrebbe esserci qualcosa che vi infastidisce riguardo a una persona incontrata di recente. Se è così, è meglio allontanarvi ora anziché sperare nell’impossibile. Oroscopo 14 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) E’ il martedì giusto per pensare a divertirvi, distrarvi e far emergere il vostro lato creativo, anche dedicando del tempo a un hobby (o a riprenderlo se l’avete messo da parte). Al contempo, se nel lavoro dovete rispettare una scadenza, unire le forze con un collega o un collaboratore sarà d’aiuto a raggiungere questo obbiettivo. Infine, se lavorate in team e ci sono problemi affrontateli ora, prima che prendano una piega esplosiva. Il vostro ottimismo permetterà di risolverli e risollevare il morale di tutti. Amore: in coppia, bella sintonia con il partner, che renderà ancora più appagante la relazione. Ciò vi spingerà a fare grandi progressi. Soli: incontro con una persona che vi trasporterà in un mondo da sogno. E sarete certi di aver trovato l’anima gemella.

Oroscopo 14 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’organizzazione oggi è la vostra migliore alleata: utilizzate le vibrazioni astrali per mettere ordine in casa o sul posto di lavoro. Vi permetterà di affrontare qualsiasi compito con maggiore leggerezza. Volendo è la giornata giusta per sviluppare nuove idee così da rendere più confortevole l’abitazione. In questo momento, più in generale, avete sicurezza in voi stessi, nelle vostre azioni e nelle vostre decisioni. Siete istintivi, intuitivi, saprete cosa fare in qualsiasi momento e in ogni situazione. Amore: in coppia, deciderete di prendere un po’ in considerazione ciò che chiede il partner. Non ve ne pentirete poiché si impegnerà a sua volta. Soli: il vostro status oggi non vi dispiace, anzi… Non avete intenzione di impegnarvi in relazioni problematiche. Oroscopo 14 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) I problemi di un amico oggi potrebbero appesantirvi e impedire di svolgere serenamente i vostri compiti, gli impegni di lavoro. Anche se siete sempre presenti, offrite il vostro sostegno nei momenti difficili, se la sua grana per voi è un peso eccessivo, dovete ammetterlo. Andate al nocciolo della questione e parlate con franchezza, siate diretti, così da avere un impatto. Anche se inizialmente ciò che direte potrebbe turbare ancora di più la persona in questione, alla fine vi sarà grata per la vostra sincerità. Amore: in coppia, le critiche non vi piacciono e siete capaci di evitare il partner pur di non ascoltare e non dover giustificarvi. Tuttavia, sarebbe necessaria un conversazione seria… Soli: se una persona gioca al tira e molla, chiedetevi se davvero c’è un futuro o è solo un/a rubacuori seriale.

Oroscopo 14 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se oggi dovessero presentarsi situazioni difficili la cosa migliore è fare leva sul senso dell’umorismo. In questo momento, lavoro o vita personale, ne avete ben più di chi vi circonda e dovete sfruttarlo ogni volta che ne avete la possibilità. Con una battuta detta al momento giusto – grazie all’intuito saprete quando entrare in azione – sarete in grado di spiazzare chi avete di fronte, prendere il sopravvento e ciò vi permetterà facilmente di uscire vincenti da qualsiasi conversazione spinosa. Amore: in coppia, nella relazione c’è complicità e seguirete volentieri il partner nella ricerca di qualche idea e novità frizzante. Soli: forse avete perso la fiducia nelle persone ma con i passaggi odierni, fate attenzione, potreste incontrare l’amore con la A maiuscola!

Oroscopo 14 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Il buon aspetto tra Venere nel vostro segno con Mercurio in Sagittario accentua il vostro fascino ed è perfetto per conquistare gli altri attraverso il modo di parlare. Ma non solo: è utile a mantenere i contatti con chi vi circonda, avere conversazioni sincere, appianare eventuali problemi e coinvolgere le persone nei vostri piani. È inoltre più facile stringere nuove e durature relazioni e qualcuno in particolare potrebbe essere fondamentale per dare un sostegno e mettere in moto alcune importanti idee. Amore: in coppia, con il partner state costruendo la vostra oasi di benessere e felicità. L’amore prevale su tutto. Soli: non perdete l’occasione per farvi notare da chi vi circonda e in particolare da chi vi attrae. La vostra tecnica di conquista è raffinata e direte addio alla solitudine!

Oroscopo 14 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste avere difficoltà a concentrarvi sul lavoro ma le scadenze urgenti non aspettano nessuno il che significa che dovete fare tutto il necessario per raggiungere in tempo il traguardo. Evitate i social media, le distrazioni, nonché le telefonate degli amici che vogliono parlare dei loro problemi. La minima distrazione potrebbe rovinare l’intera giornata. Tra i lati positivi degli aspetti odierni è che una persona influente potrebbe essere pronta dare un concreto aiuto così da fare passi avanti in un progetto. Amore: in coppia, è una giornata che dovrebbe facilitare la comprensione e la complicità e ristabilire dunque un buon equilibrio nel dialogo. Soli: contatti gratificanti e belle conquiste: conversazioni non appariscenti ma importanti portano a relazioni più autentiche.

Oroscopo 14 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il lavoro vi impegna parecchio ma il buon aspetto odierno tra Venere in Bilancia e Mercurio nel vostro segno rappresenta anche un invito a uscire, movimentare piacevolmente la vita sociale. Le prossime settimane vi offriranno l’opportunità di incontri ed eventi interessanti. Su un altro piano: mollate tutto ciò per cui non potete fare nulla, non riuscite a trovare una soluzione. Se avete provato varie alternative e opzioni senza successo, potrebbe essere il momento di lasciar perdere e andare avanti. Amore: in coppia, parole o gesti, evitate di essere confusionari. Esprimete le vostre idee al partner ma con calma così da lasciare spazio alla chiarezza. Soli: è una fase in cui forse siete un po’ disorientati o insicuri ma oggi dovreste ritrovare un po’ di brio!

Oroscopo 14 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il sacrificio è un gesto lodevole ma non deve andare costantemente a scapito dei vostri bisogni. E se genera risentimento, è ancora peggio. Una persona, infatti, oggi potrebbe tentare di approfittare della vostra generosità. Prima di correre in suo soccorso, chiedetevi se potrebbe risolvere il problema da solo e suggerite gli strumenti di cui ha bisogno per sistemare la questione. Potrebbe offendersi perché avete messo un limite ma non dovete cedere ai sensi di colpa. Meritate di soddisfare le vostre esigenze! Amore: in coppia, il buon aspetto Venere-Mercurio è un meraviglioso stimolo per la relazione! Sia nel dialogo che nell’eros è una giornata top! Siete pregati, dunque, di non cercare problemi dove non ce ne sono. Soli: non ci crederete ma il colpo di fulmine esiste e vi sta aspettando! Potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Oroscopo 14 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro settore dei progetti e delle speranze riceve splendide vibrazioni e concretizzerete ciò che avete a cuore. Mantenete alta la fiducia poiché siete in piena ascesa e ciò a cui mirate accadrà nel giro di poco tempo, ovvero a partire da venerdì, meglio ancora quando, il 22 novembre, il Sole entrerà nel segno amico del Sagittario. Il buon aspetto Mercurio-Venere sbloccherà inoltre alcune situazioni di lavoro o d’affari che ristagnano da tempo e al riguardo tutto ciò che desiderate sarà finalmente realizzabile. Amore: in coppia, l’armonia tra Venere e Mercurio vi spinge a dare una scossa positiva alla relazione e avrete parecchie idee per rendere la serata piccantina. Soli: è una giornata piena di belle sorprese, potrebbe arrivare un sms inatteso dalla persona che vi attrae

Oroscopo 14 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una persona potrebbe essere in grado di dare una mano riguardo alla carriera o agli affari e sarà felice di essere d’aiuto. Ciò che per voi sembra una mission impossible per l’altro, grazie ai contatti giusti, sarà un gioco da ragazzi. Tenete inoltre presente che con il buon aspetto Mercurio-Venere, negoziare sarà più facile del solito e qualsiasi accordo concluderete si rivelerà redditizio. Inoltre, una conversazione potrebbe essere illuminante, vi permetterà di vedere il potenziale in un’idea o progetto a cui darete seguito. Amore: in coppia, ai vostri occhi il partner è sempre molto attraente e ciò vi mette in grado di riaccendere la fiamma della passione. Soli: l’amore arriva quando meno ve lo aspettate! In ogni caso, procedete passo dopo passo, non premete l’acceleratore.