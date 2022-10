Oroscopo 14 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 14 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Venere-Saturno potrebbero arrivare ottime opportunità di lavoro, anche attraverso i social media, annodare nuove relazioni e portarle avanti nel tempo. Riguardo a una proposta, prima di prendere una decisione esaminate i pro e i contro ma sarete sorpresi di quanto potrebbe cambiare in meglio il percorso professionale! Amore: in coppia, potreste avere voglia di occhieggiare altrove ma visto che amate la dolce metà, sapete che vi offre la stabilità che desiderate, cambierete idea… Soli: giornata ideale per lanciare inviti, proporre uscite alle nuove conoscenze. E potrebbe arrivare l’amore!

Oroscopo 14 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Venere-Saturno oggi è d’aiuto a evitare di rimanere intrappolati nelle emozioni e ad adottare un approccio più razionale agli eventi. Probabilmente non sarà facile, tuttavia farà la differenza tra prendere una decisione saggia o agire sull’onda dell’impulsività. E in questo momento per il vostro segno è l’atteggiamento migliore. Amore: in coppia, la relazione con la dolce metà non è mai stata così sincera, siete innamorati come il primo giorno! Soli: se provate dei sentimenti teneri per un/a collega, è arrivato il momento di lanciare segnali (discreti).

Oroscopo 14 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete probabilmente atteso con impazienza il momento di lanciarvi in nuove avventure di lavoro e finalmente è quasi arrivato. A vostra disposizione avete la strategia, l’obbiettivo e i mezzi per ottenere il successo! Rimane soltanto ancora un po’ di lavoro da fare: Ricaricate le energie e preparatevi ad agire con rinnovato vigore! Amore: in coppia, la relazione gode di grande stabilità. Insieme fate una lista dei progetti che vorreste realizzare. Soli: l’atteggiamento di una persona che vi attrae vi lascia perplessi. Ma siete sicuri che capisca il vostro? Un chiarimento eliminerà i dubbi!

Oroscopo 14 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste provare stanchezza. sentirvi irritabili ma visto che da alcune settimane vi state mettendo sotto pressione, è inevitabile. Volete continuare su questa strada? Pensate alla salute: staccate la spina e prendete cura dei vostri bisogni. Se occorre, concedetevi un po’ di tempo per conto vostro così da mettere ordine nel cuore, nella mente. Amore: in coppia, trascorrete un po’ più di tempo con il partner, offritevi amore e attenzioni reciproche. Durante una cenetta romantica parlate dei vostri progetti. Soli: è un’ottima giornata per avere una conversazione tranquilla sui vostri bisogni emotivi con una persona che vi corteggia.

Oroscopo 14 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

È la giornata giusta per far capire a determinate persone che con voi non si scherza, anche se ciò comporterà dover mostrare il lato severo. Otterrete un risultato: qualcuno vi ascolterà come non ha mai fatto in passato. Con il buon aspetto Venere-Saturno, lavoro o vita personale, è il momento di mettere da parte i sentimenti! Amore: in coppia, con il partner riuscirete a coniugare perfettamente ragione e sentimenti, il che sarà d’aiuto a sviluppare dei progetti solidi. Soli: vi renderete conto che qualcosa non va nel vostro approccio agli affari di cuore e cambierete qualcosa. Sarete meno impazienti!

Oroscopo 14 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I pianeti in Bilancia formano ottimi aspetti, indicano che dovete concedervi un po’ di piacere personale, dedicare del tempo a voi stessi. Non dovrete sentirvi in colpa se toglierete qualche ora al lavoro poiché non ne risentirà. Svolgete sempre tutto al meglio e spesso fate anche più di quanto dovreste. Meritate di rilassarvi e godere di qualche gratificazione! Amore: in coppia, forse non sarete particolarmente romantici ma avrete tante piccole attenzioni che riscalderanno il cuore della dolce metà. Soli: flirt e avventure amorose, di sicuro non vi annoierete ma dovrete scegliere tra due persone…

Oroscopo 14 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro siete molto motivati e in grado di svolgere più compiti contemporaneamente, la vostra determinazione nonché la forza di volontà sono al top!. Il vostro futuro professionale è al sicuro e arriveranno buone notizie. Tenete presente che qualsiasi accordo o contratto andrà avanti nel tempo, vi garantirà la stabilità. Amore: in coppia, sfruttate appieno la buona intesa che regna nella relazione. L’eros è al top e aggiunge miele e peperoncino! Soli: splendida giornate per osare, dichiarare il vostro amore alla persona che vi fa battere forte il cuore.

Oroscopo 14 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete impazienti di apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita? Il buon aspetto della Luna con Venere e Saturno prima di tutto a voi chiede di essere obbiettivi su ciò che non funziona così da stabilire dei limiti e andare oltre determinate situazioni. Dopo aver preso le decisioni sentirete più ottimisti ein pace con voi stessi. Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia evitate che il disaccordo diventi una costante. Sta a voi aumentare il livello di pazienza e ridurre quello del vostro ego. Soli: un/a ex potrebbe tornare ma prima di dire sì, dovete parlare delle reciproche esigenze e della vostra visione per il futuro.

Oroscopo 14 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Gli aspetti astrali odierni sono positivi, accendono il desiderio di scappare dalla routine, dal trito quotidiano. Avvertite il bisogno di nuove conoscenze, nuovi posti, nuove emozioni ma al contempo siete ben consapevoli che dovete destreggiarvi tra i vostri desideri e gli impegni di lavoro e familiari. Non è facile ma troverete il modo! Amore: in coppia, è il momento ideale per impegnarvi o fare promesse importanti al partner. Potreste decidere di cambiare casa o sposarvi. Soli: una persona vi piacerà, vi farà ridere e proverete dei sentimenti strani, diversi dai soliti. Ma qualcuno o qualcosa potrebbe creare qualche ostacolo…

Oroscopo 14 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Al contrario del Sagittario, attenervi a una routine rigorosa sarà d’aiuto a provare stabilità e con il pieno controllo sulle situazioni. Al contempo con il buon aspetto Venere-Saturno è possibile che arrivi una somma di denaro per un lavoro svolto qualche tempo fa oppure che firmiate un accordo nell’ambito privato o professionale. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna dell’armonia. Siete innamorati e fate di tutto per mostrarlo alla dolce metà. Non preoccupatevi, se ne rende conto! Soli: sapete sfruttate molto bene il vostro fascino e conquisterete chi vi attrae. Aggiungete un po’ di dolcezza e sarete irresistibili!

Oroscopo 14 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Venere-Saturno vi fa sentire motivati e troverete delle soluzioni sagge ad alcune questioni che vi preoccupano. Esaminerete i problemi da una nuova prospettiva e riuscirete a capire quali aspetti fino a oggi vi hanno limitato o bloccato. Proverete un piacevole senso di libertà! Se avete in corso una trattativa concluderete velocemente e con soddisfazione. Amore: in coppia, sfruttate i passaggi astrali per rafforzare la relazione, fate progetti per il futuro! Soli: al centro della scena, affascinanti! E’ una giornata magnifica negli affari di cuore, favorevole a un incontro o a un primo appuntamento.

Oroscopo 14 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni vi rendono ipersensibili, assorbite le emozioni di chi vi circonda e la cosa migliore è proteggervi così da non farvi condizionare quando gli altri vi parlano dei loro problemi. Il punto infatti che sembrano pronti a parlare unicamente delle loro “disgrazie” anziché di ciò che va bene! Non dovete farvi carico delle emozioni negative! Amore: in coppia, la relazione migliora, c’è stabilità. Parlerete di progetti futuri o dei prossimi passi da fare per rendere ufficiale il legame. Soli: potrebbe esserci un incontro con una persona più grande di voi oppure più affermata. Non è escluso si tratti dell’anima gemella.