L’oroscopo del 14 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Entusiasmo e irrequietezza vi spingono a cercare qualcosa che catturi la vostra attenzione. Inoltre, il buon aspetto Luna-Giove indica che potreste esaminare le finanze sotto una nuova luce. Riciclare e vendere o regalare ciò che non usate più vi consentirà di fare spazio agli oggetti di cui avete veramente bisogno. Amore: in coppia, dopo una giornata di lavoro, direte ciao ciao a tutte le questioni di tipo pratico e darete spazio alla fantasia, al romanticismo. Soli: non dovete perdere tempo in chiacchiere inutili. Con l’intuito al top, sentirete immediatamente se una persona è interessata o meno a voi.

Oroscopo 14 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La compagnia degli amici e gli hobby che praticate in questo momento potrebbero non essere sufficienti a soddisfarvi. Con Urano nel vostro segno è probabile abbiate voglia di ampliare i vostri orizzonti e trovare qualcosa in grado di migliorare il vostro stile di vita. Prestate dunque attenzione a qualsiasi idea vi venga in mente! Amore: in coppia, è un buon momento per riaccendere l’amicizia con il partner, cercare il modo per ridere e divertirvi insieme. Soli: il buon aspetto Luna-Giove fa arrivare la fortuna negli affari di cuore: è l’atmosfera perfetta per flirtare e conquistare!

Oroscopo 14 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sfruttate le belle vibrazioni che invia il buon aspetto Luna-Giove ed entrate in contatto – che siano positive o negative – con le vostre emozioni, confidate nel fatto che tutto andrà bene. Per oggi occupatevi delle priorità, evitate alcune conversazioni: discussioni e chiarimenti avverranno a tempo debito, quando sarete più rilassati. Amore: in coppia, i pianeti accentuano la sensibilità ma dovete lasciare alle spalle le preoccupazioni e i dubbi. Evitate di porvi domande inutili. Soli: se in programma c’è un appuntamento romantico, non complicate le cose. Cercate di puntare sulla leggerezza!

Oroscopo 14 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Luna-Giove oggi avrete una splendida testimonianza di amicizia, una persona vi darà l’aiuto di cui avete bisogno. Non è escluso che sarete voi a dare una mano a un amico in difficoltà e ciò farà bene anche a voi. Al contempo, per chiarire un malinteso potrebbe essere necessaria una conversazione sincera. Amore: in coppia, nella relazione circola dolcezza, calma e tranquillità. Fatto apprezzato dalla dolce metà. Gustate questi momenti di autentica complicità. Soli: uscite dalla vostra zona di comfort e flirtate! Potrebbe nascere una storia d’amore! Oroscopo 14 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Dovete guardarvi intorno poiché potrebbero arrivare delle proposte o offerte inaspettate. Tuttavia con il buon aspetto tra la Luna e Giove nel vostro settore degli obbiettivi e ambizioni, il vostro istinto potrebbe mettervi in allerta. Esaminate bene le opportunità: potrebbero esserci alcuni aspetti positivi e altri che non vi sono utili. Amore: in coppia, evitate di dare l’impressione di essere delle banderuole e cambiare idea continuamente. Mostrate al partner che avete delle convinzioni salde! Soli: l’ autostrada dell’amore è bloccata? Nessun problema: fermatevi in un’area di sosta e aspettate pazientemente. È solo una questione di tempo.

Oroscopo 14 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna sosta nel vostro segno è in buon aspetto con Giove in Toro: un avvenimento, una conversazione o un’idea vi faranno sentire felici. Al contempo, se avete in corso una trattativa, la cosa migliore è cercare un compromesso: fate il primo passo. Infine, un nuovo progetto – forse con un amico – avrà un impatto positivo sulle finanze. Amore: in coppia, alcune situazioni hanno messo alla prova la sicurezza in voi stessi, nel partner, nell’amore. Ne siete usciti alla grande e ora avete la certezza di andare verso il futuro mano nella mano. Soli: la solitudine vi pesa ma passare da un flirt all’altro non è una soluzione. Impedisce, e lo sapete, di vivere una relazione seria.

Oroscopo 14 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Non è una buona giornata per le attività di gruppo né quella per fare cose per conto vostro. Molta energia positiva sarà invece generata dalla collaborazione a due. Vi permetterà di mantenere le vostre idee e al contempo l’altro vi darà il supporto di cui potreste aver bisogno. Tenete presente che sarà anche molto divertente! Amore: in coppia, avete la possibilità di impegnarvi in alcune conversazioni costruttive, che faciliteranno la comprensione reciproca e miglioreranno la qualità della relazione. Soli: nella scelta della potenziale dolce metà, dite no ai pregiudizi e ignorate le opinioni degli altri. Valutate per conto vostro.

Oroscopo 14 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Vergine punta i riflettori sull’amicizia e la solidarietà. Siete pronti a donare il vostro tempo, l’intuito e buoni consigli a chi vi circonda. E se anche voi avete bisogno di una mano, dovrete solo chiedere: ci sarà chi sarà pronto a sostenervi. Soprattutto se avete un progetto o un piano ed è necessario aprire alcune porte. Amore: in coppia, offrite maggiori attenzioni al partner in modo che si senta meno solo/a e rassicuratelo sul vostro amore. Ciò rafforzerà la relazione, più di quanto possiate immaginare. Soli: smettete di giocare al gatto e al topo, dite cos’è che non desiderate in una relazione e imboccherete la strada giusta.

Oroscopo 14 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Semplificate il più possibile il programma quotidiano. Un approccio rilassato e flessibile potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per gestire un intoppo imprevisto. Il lato positivo della giornata è che potreste trovare nuovi modi per raggiungere i vostri obbiettivi. Un po’ di esercizio fisico, infine, potrebbe farvi un gran bene. Amore: in coppia, il partner si farà in quattro per accontentarvi ma ai vostri occhi non sarà sufficiente. Ma quanto siete esigenti…Soli: un/a ex potrebbe contattarvi ma visto che la storia si è conclusa male, non vi “incanterà” più di tanto. In ogni caso, non saprete come reagire.

Oroscopo 14 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Vergine annuncia una giornata molto positiva ma è indispensabile che abbiate sicurezza, dovete credere nelle vostre capacità. nelle vostre competenze e nel vostro talento! Ciò avrà un impatto notevole su chi vi circonda e otterrete dei vantaggi. Cercate dunque di essere più estroversi, il più socievoli possibile! Amore: in coppia, vi piace nascondere qualche piccolo segreto. E’ legittimo, ma poi non lamentatevi se il partner fa altrettanto. Soli: accetterete l’invito degli amici e potreste incontrare una persona totalmente diversa da voi. E sarà questo a scatenare l’attrazione. Ma sarete comunque prudenti.

Oroscopo 14 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La buona notizia di questo giovedì è che finalmente lascerete alle spalle i problemi di lavoro o personali. Tornerà la tranquillità e sarete liberi di fare qualche cambiamento, concentrarvi su obiettivi più produttivi e redditizi. Avete fatto tesoro di alcune lezioni del passato e ora la situazione sarà sotto controllo. Amore: in coppia, le conversazioni sono in primo piano e anche se i punti di vista a volte divergono, troverete dei buoni compromessi che soddisferanno entrambi. Soli: in caso di incontro, scatterà l’attrazione e partirete in quarta. Tuttavia, non abbiate fretta di concludere: l’altro/a è interessato e vi aspetterà. Agite senza fretta.

Oroscopo 14 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Evitate di censurare le vostre parole o azioni, non dovete preoccuparvi del giudizio degli altri. Ciò vi permetterà di sentirvi più liberi e indipendenti. Anche se pensate che qualcosa sia assurdo da dire, comunque esprimetevi. La cosa peggiore che potrebbe accadere è che una o due persone non capiranno. Ma non è un problema. Amore: in coppia, meglio di chiunque altro sapete dire le parole giuste alla dolce metà e più lo fate e tanto più vi ama! Soli: l’amore potrebbe essere ovunque, trovarsi dietro l’angolo e arrivare senza preavviso. Aprite gli occhi e siate ricettivi/e al destino!