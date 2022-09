L’oroscopo del 14 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Luna-Venere, nel lavoro vi faranno dei complimenti o vi diranno quanto siete stimati e apprezzati. In generale, tenete presente che il vostro impegno, le competenze, non passeranno inosservati. E la congiunzione Luna-Urano in Toro potrebbe far arrivare anche un inaspettato bonus o un aumento di stipendio. Amore: in coppia, evitate di incolpare il partner per quelli che sono vostri errori. Se volete mantenere l’armonia è necessaria una messa a punto. Soli: da un’attrazione potrebbe nascere una relazione ma pur essendo appassionata probabile che sia passeggera…

Oroscopo 14 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I pianeti vi dotano di energia e sicurezza, avete intenzione di progredire e puntare in alto. Avete la splendida sensazione che tutto sia possibile e che potete finalmente trasformare un sogno in realtà. Dovrete impegnarvi parecchio, rimboccare le maniche ma sapere cosa volete e dare il via. significa aver fatto già un bel tratto del percorso. Amore: bisogno di stabilità, comfort e sicurezza emotiva ma la congiunzione Luna-Urano crea un’atmosfera instabile. Soli: negli affari di cuore oggi siete sulla difensiva. Nessun complimento potrà scalfire la vostra armatura!

Oroscopo 14 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste pensare che il programma quotidiano abbia bisogno di alcuni cambiamenti. Non esiste solo il lavoro ed è indispensabile infatti avere del tempo libero, dedicare attenzioni alla casa, a voi stessi. E’ importante stabilire dei confini ben precisi tra lavoro e vita privata e dunque riorganizzare il programma è fondamentale! Amore: in sintonia con il partner, siete felici! Nella relazione c’è il gran ritorno della passione e della tenerezza. Soli: atmosfera favorevole alle relazioni d’amore. Potete fidarvi di una persona, non correte il rischio di rimanere delusioni.

Oroscopo 14 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se dovesse arrivare improvvisamente un’offerta promettente non dovrete rifiutare. Anche se arriva tramite una conoscenza o da un amico non significa che la facciano per gentilezza ma pensano che siate la persona giusta per quel lavoro. Perché avete tanti dubbi? Non dovete essere così duri con voi stessi: avete più talento di quanto immaginiate. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, darà una ventata di freschezza alla relazione. Con il partner sarete attenti e romantici. Soli: grande fascino, avete l’effetto calamita! Un incontro sarà speciale e darete il via a una storia.

Oroscopo 14 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Saturno potreste notare che alcuni accordi professionali vanno rivisti. Riflettere sulle priorità, il valore, le esigenze è importante dunque sfruttate il transito per modificare gli impegni così da ottenere il successo. Annotate ciò che desiderate modificare, cambiare o aggiustare e in seguito parlatene con il boss! Amore: in coppia, punti di vista diversi ma gestirete la situazione con tenerezza e passione. Tra voi è magia d’amore! Soli: una dolce avventura vi dà la speranza di un rinnovamento. È una giorno in cui torna la sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 14 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Saturno indica che per prendere in considerazione nuovi percorsi di lavoro, sperimentare nuove esperienze, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche alla routine o alle abitudini di lavoro quotidiane. Il transito rappresenta un’opportunità per ristrutturare la vostra vita in base a ciò che volete vivere o provare. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a perdonare qualche errore del partner. Mettete da parte il rancore e andate avanti. Soli: un incontro importante potrebbe stravolgere la vostra vita. Passione e romanticismo in programma!

Oroscopo 14 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali odierni indicano che oggi potreste ricevere una piccola sorpresa. Ad esempio una somma di denaro inaspettata oppure un’offerta di lavoro che nel giro di breve tempo vi permetterà di aumentare le entrate. In entrambi i casi sarete molto soddisfatti! Nel pomeriggio, occhio a scatenare discussioni nella cerchia delle amicizie. Amore: in coppia, avete voglia di organizzare una serata romantica? Se non ci avevate pensato, è un consiglio degli astri. Soli: rischiate di dare il via a una relazione piccante ma clandestina. Evitate di cacciarvi nei guai…

Oroscopo 14 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se pensate che gli altri abbiano più talento di voi, ovviamente siete in errore. Ne avete parecchio al punto che spesso siete oggetto di invidia da parte di chi vi circonda. Il problema è che la vostra tendenza è quella di dubitare di voi stessi anziché valorizzarvi. Ora avete la possibilità di fare un’ottima impressione, ma la motivazione e la determinazione devono partire da voi. Amore: non c’è bisogno della festa di San Valentino per dimostrare quanto tenete al partner, baciarlo/a teneramente per ringraziarlo dell’amore e di tutta la gioia che vi regala! Soli: un amico o un familiare potrebbero presentarvi una persona. La felicità è a portata di mano.

Oroscopo 14 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un imprevisto inatteso potrebbe scombussolare il programma della giornata ma qualunque cosa accada, saprete far fronte! Anche perché dovrete cavarvela da soli senza l’aiuto di nessuno. La congiunzione Luna-Urano in Toro indica che si tratta di un fatto comunque temporaneo e le cose torneranno presto alla normalità. Amore: in coppia, vi punzecchiate a vicenda ma prima di dichiarare guerra pensate di cambiare strategia! Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone: una nuova e un/a ex. Un consiglio esterno sarà d’aiuto a chiarire le idee. Per oggi, evitate di impegnarvi.

Oroscopo 14 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Urano in Toro stimola questo mercoledì in modo positivo, potrebbero esserci degli eventi piacevoli ma che vi coglieranno di sorpresa. Il transito è nel vostro settore del divertimento, dello svago: accoglierete ben volentieri qualsiasi evento diverso dal solito, originale, e sarete determinati a trarne il massimo! Amore: i pianeti accendono il vostro desiderio e saprete come coinvolgere il partner in un vortice di passione! Soli: una persona che avete incontrato di recente potrebbe ampliare i vostri orizzonti. Evitate di essere oppressivi.

Oroscopo 14 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete la possibilità di vivere una giornata piacevole, ricca di contatti positivi. Il problema sono le vostre emozioni, potreste avere la sensazione che qualcuno vi metta i bastoni tra le ruote, remi contro. Potreste avere ragione, certo, ma questo stato d’animo nasce più dall’insicurezza che da un vero complotto di qualcuno nei vostri confronti. Rilassatevi! Amore: in coppia, passione al top: sfruttate al meglio questa serata che si annuncia bollente! Soli: ci sarà chi vi ricoprirà di tenerezza e attenzioni, sarà il primo passo verso una splendida storia d’amore!

Oroscopo 14 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se capite di aver bisogno di un aiuto, chiedete! Il vostro segno è sempre pronto a dare una mano ma per mantenere questo tipo di energia dovete prendere cura anche di voi stessi. Nel lavoro va bene l’impegno, da parte vostra è lodevole, è lodevole ma evitate di accollarvi compiti eccessivi e all’occorrenza delegate qualcosa ai colleghi. Amore: in coppia, siete più comprensivo nei confronti del partner. Esprimerete i sentimenti, il che lo/a rassicurerà. Soli: sfruttate questa giornata per ampliare i contatti, le conoscenze. Volendo anche attraverso un sito o un’app.