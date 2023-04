L’oroscopo del 15 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Luna-Giove è ottimo per la vita sociale. Solitamente siete simpatici e con questo transito potreste trovarvi al centro della scena. In ogni caso, fate attenzione a ciò che direte. Qualcuno che non vi conosce bene potrebbe non cogliere il vostro senso dell’umorismo e prendere una battuta nel verso sbagliato. Amore: in coppia, se anche il partner beneficia di questi aspetti astrali favorevoli, trascorrerete senza dubbio una giornata e una serata indimenticabili. Soli: pronti a fare di tutto per trovare la persona giusta. Non dovresti avere problemi a incontrarla!

Oroscopo 15 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui tutto vi sembrerà che si snodi velocemente, di dover portare a termine gli impegni con una certa urgenza. Tuttavia evitate di cedere a tutte le richieste di chi vi circonda: rischiate di aggiungere altro stress e alla fine discutere. In ogni caso è favorito tutto ciò che riguarda le procedure legali, amministrative: è il momento di agire! Amore: in coppia, rispettate il bisogno del partner di stare per conto proprio, un po’ di solitudine farà bene anche a voi. Allontanarvi permette di riavvicinarvi. Soli: se nascondete la vostra sensibilità e all’esterno mostrate grande sicurezza in voi stessi, come potete pensare di attirare una persona che vi capisca?

Oroscopo 15 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Di buon umore, incontri e conversazioni andranno bene e intorno a voi crea un’atmosfera piacevole: chi vi circonda apprezza la vostra presenza. Nel lavoro e negli affari siete più motivati del solito: niente e nessuno oggi può fermarvi e svolgete tutto con grande efficienza. Vivrete una giornata top e sarete soddisfatti dei risultati ottenuti. Amore: in coppia, di sicuro nella relazione non circola la noia! Il partner vi stimola, siete sempre affascinati e tra voi c’è passione! Soli: è una giornata romantica, in programma ci sono uscite e incontri. Tenete inoltre presente che le nuove conoscenze su Internet potrebbero essere molto interessanti.

Oroscopo 15 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni siete più sensibili del solito e un po’ volubili. Un minuto potreste considerare una relazione d’amicizia molto positiva e quello successivo ritenere che la persona sia negativa. La verità, come sempre, sta probabilmente nel mezzo. Ciò che dovete decidere è solo se la relazione è giusta per voi! Amore: in coppia, idee e desideri si concretizzano, i reciproci sentimenti si rafforzano. Grazie alla motivazione, siete pronti a spostare le montagne. Soli: è vero che a volte è bello vivere senza porsi problemi ma se avete incontri improbabili, prima di lanciarvi, osservate. Agirete in un secondo momento.

Oroscopo 15 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete voglia di vivere nuove esperienze, con i passaggi odierni potreste conoscere persone e posti nuovi. Un incontro o un viaggio potrebbe stimolare la vostra curiosità! Al contempo lasciare alle spalle un vecchio problema o questione può aprire la porta a nuove avventure: se ha consumato le energie non vi mancherà. Amore: in coppia, mollate il timore che la relazione possa finire. Guardate la situazione con serenità. Il partner vi aiuta ad avere fiducia, la vostra coppia è solida. Soli: avete delle opportunità di un incontro: non ponetevi mille domande inutili.

Oroscopo 15 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere intenzione di mostrare quanto valete e potrete farlo grazie a un’idea brillante. Certo, per realizzarla dovrete rimboccare le maniche e lavorare sodo ma voi quando si tratta di impegnarvi non vi tirate indietro. In ogni caso, evitate di ascoltare chi dice che l’idea non è realizzabile. Dimostrate loro che sbagliano. Amore: in coppia, qualsiasi cosa oggi vi fa innervosire per cui fate e dite il meno possibile. Stare un po’ per conto vostro è la soluzione migliore. Soli: per oggi, sospendete l’operazione conquista. Non è una giornata favorevole agli incontri d’amore.

Oroscopo 15 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fare una buona impressione vi permetterà di progredire e oggi ci riuscirete: grazie al fascino le relazioni di lavoro o personali importanti procederanno senza intoppi. E se avete voglia di lanciarvi nella vita sociali, accomodatevi: di sicuro non vi annoierete! Non è escluso, infine, che vi lascerete tentare da qualche acquisto. Amore: in coppia, al partner dimostrerete il vostro amore in mille modi, non è escluso farete un regalo o ne riceverete uno. Soli: per conquistare sfrutterete il vostro fascino e al contempo anche l’astuzia sarà una grande alleata.

Oroscopo 15 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con gli aspetti astrali odierni potrebbe arrivare un’opportunità decisamente interessante. Un’idea o un’offerta molto positiva, per voi potrebbe funzionare alla grande! I transiti sono veloci ma il vostro entusiasmo vi spingerà a entrare in azione velocemente, ben prima che altri possano cogliere questa occasione fortunata. Amore: in coppia, grande complicità, è il periodo ideale per realizzare nuovi progetti di vita con la dolce metà. Oggi i pianeti vi permettono di esaudire un desiderio che avete a cuore. Soli: incontro con una persona che vi intriga fisicamente e per la sua intelligenza. Vivrete il presente senza porvi domande. Vi sentite liberi e leggeri.

Oroscopo 15 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste sentirvi molto responsabili nei confronti di una persona, soprattutto se sta attraversando un momento difficile. Al contempo se in programma c’è qualcosa di entusiasmante e non vedete l’ora di partecipare, potreste essere indecisi se dare il vostro sostegno. Chiedete una mano: anche voi avete bisogno di una pausa. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi e forse se la relazione non va proprio bene, anche il desiderio di prendere un po’ le distanze dal partner. Rimandate qualsiasi decisione. Soli: non siete dell’umore giusto per incontri e appuntamenti, anche se in fondo è quello che desiderate.

Oroscopo 15 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui potreste mettere in discussione il vostro lavoro, il percorso professionale o la relazione con un amico. Circola un po’ di confusione mentale e non è oggi che troverete le risposte ai vostri interrogativi. E’ una situazione che si risolverà solo con il tempo. Cercate dunque di essere pazienti. Amore: in coppia, è una fase in cui avete voglia di fare ciò che volete. Parlatene con il partner affinché non pensi che siete arrabbiati o che vi siete stancati Spiegate che avete solo bisogno di respirare un po’. Soli: vi rendete conto che date molto valore alla vostra libertà, anche se a volte la solitudine vi pesa..

Oroscopo 15 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno vi rende più emotivi del solito, un po’ agitati e rischiate di esaurire le energie. Rallentate il ritmo, anche se oggi lavorate, e pianificate una serata tranquilla in casa, lontano dal trambusto e dalle discussioni: è arrivato il momento di ricaricare le batterie in santa pace e, volendo, concedervi un po’ di coccole. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa, fate attenzione ai vostri sbalzi d’umore, poiché potrebbero alimentare discussioni difficili ed esplosive. Soli: la tendenza è quella di stare da soli ma non è escluso che uscirete e un incontro riscalderà il vostro cuore.

Oroscopo 15 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Gli aspetti odierni sono favorevoli, avete la possibilità di concretizzare un progetto o un’idea che avete a cuore. Le conversazioni sono costruttive, Se state cercando un lavoro, datevi una mossa, prendete l’iniziativa e osate: inviate il CV, contattate senza esitare chi sapete potrebbe dare una mano a trovare un impiego. Amore: in coppia, oggi vedete la vita in rosa. Il partner è attento nei vostri confronti, mostra grande dolcezza, è disponibile e pronto a fare il passo successivo. Ritrovate la passione dei primi giorni. Soli: sta per nascere una nuova storia d’amore! Affascinanti, vivrete un incontro meraviglioso!