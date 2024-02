L’oroscopo del 15 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Toro vi rende molto concreti, siete spinti a portare a termine con determinazione le questioni lasciate in sospeso e le gestite abilmente. Sfruttate il transito per mettere a fuoco una delle vostre idee così, in seguito, da trasformarla in un progetto realistico e di successo! E’ una giornata in cui siete aperti, amichevoli e questo stato d’animo può essere di grande aiuto a superare alcuni problemi di incomprensione presenti in una relazione. Amore: in coppia, desiderio e sentimenti sono perfettamente equilibrati, con il partner c’è armonia. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto vi è concesso: se una persona vi attrae potete esprimere ciò che provate con parole romantiche e sincere.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano la voglia è quella di ribellarvi e fare di testa vostra, lavoro o vita personale non avete intenzione di scendere a un compromesso. E’ possibile che alcune relazioni siano messe in discussione. Sebbene all’inizio può sembrare fastidioso, sfruttate queste vibrazioni per dire chiaramente ma con una buona dose di gentilezza, ciò che pensate riguardo le attuali dinamiche. Dovete sgombrare il campo dagli equivoci. Amore: in coppia, il minimo commento vi fa saltare i nervi. Se volete passare una giornata tranquilla cercate di chiudere un occhio. Soli: emozioni altalenanti, alla persona che vi attrae oggi non lancerete i segnali giusti. Rimandate a domani…

Oroscopo 15 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un imprevisto in una relazione importante potrebbe comportare forti emozioni. Per affrontare direttamente la situazione aspettate il fine settimana, momento in cui avrete le idee chiare. Nel frattempo, potete parlarne con un amico. Su un altro piano: la dissonanza odierna Mercurio-Urano, vi rende parecchio ribelli, potrebbe spingere all’impulsività e sul fronte finanze ignorare quei saggi limiti che vi siete imposti di recente. Riflettete prima di spendere. Amore: in coppia, rischiate di cambiare idea ogni cinque minuti. E il partner avendo difficoltà a starvi dietro, ve lo farà notare… Soli: vi lancerete in un flirt e se qualcosa non vi convincerà, senza perdere tempo, farete marcia indietro.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

I pianeti in Acquario puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze: è probabile che stiate cercando una soluzione per risolvere una questione e finché non la troverete sarete ansiosi. Tenete presente che la dissonanza Mercurio-Urano, vi permetterà di risolvere tra domani e sabato. Al contempo, se una persona sta mettendo a dura prova la vostra pazienza, oggi rischiate di esplodere. Evitate di prendere decisioni affrettate di cui potreste pentivi. Amore: in coppia, avete voglia di rinnovare la relazione, dare nuovo slancio e la vostra immaginazione farà meraviglie! Soli: l’amore oggi arriva all’improvviso, ci sono incontri romantici imprevisti, delle amicizie amorose che scalderanno il cuore.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Toro vi rende molto produttivi ma è pur vero che se nel lavoro avete molte cose da fare e se ci sono scadenze da rispettare, la cosa migliore è delegare qualcosa. Per oggi concentratevi esclusivamente su quelli che ritenete siano gli obbiettivi più importanti ed evitate di prendere impegni extra o di sedere al posto di guida per prendere il controllo delle situazioni, lasciatelo agli altri, vi sentirete meno sotto pressione. Amore: con il partner, cercate di essere comprensivi e mostrare il vostro lato romantico. Ogni tanto è necessario far parlare il cuore. Soli: della routine ne avete piene le tasche, avete bisogno di leggerezza e allora, seppure con un po’ di cautela, lanciatevi in un flirt.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le energie non vi mancano davvero né al contempo la voglia di trasformare qualcosa in determinate situazioni. Avvertite il bisogno di uscire dalla monotonia del solito quotidiano e sentirvi meno sotto pressione. Lavoro o vita personale, potreste infatti averne abbastanza delle continue richieste da parte di chi vi circonda e con la dissonanza Mercurio-Urano, iniziare a dire dei “no” con determinazione, soprattutto a chi ne approfitta. Amore: in coppia, il partner si farà in quattro per accontentarvi ma ai vostri occhi oggi non sarà sufficiente…Soli: un/a ex potrebbe contattarvi ma visto che la storia si è conclusa male, non vi “incanterà” più di tanto. Tuttavia, non saprete bene come reagire.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni al vostro segno ricordano di volervi bene, anche stringendo relazioni che vi fanno provare benessere e sentire ottimisti. I transiti sono inoltre d’aiuto a sanare alcune incomprensioni o rotture ma prima di tutto è indispensabile assumere la responsabilità di errori commessi in passato, eliminare l’eventuale rancore e al contempo stabilire nuove e più sane modalità così da poter andare avanti con serenità e tranquillità. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce, se ci sono stati problemi, tenendo conto dei rispettivi errori, oggi ripartirete da zero. Soli: momenti intensi con cui persona che vi piace parecchio. Non rovinate tutto ponendovi delle domande sul futuro.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe spingervi a dire le cose come stanno senza girarci intorno e senza riflettere. E se dovete risolvere una questione delicata con una persona, la schiettezza potrebbe rappresentare un problema. Prima di parlare, pensateci due volte poiché potreste mettere a repentaglio un legame di lavoro o di amicizia che per voi è importante. Cercate dunque di far comprendere il vostro punto di vista ma con tatto. Amore: in coppia, nella vita a due sono immancabili delle frizioni. Dite no, dunque, a frasi e reazioni inopportune. Soli: un incontro inatteso, con una persona diversa da quelle che solitamente vi attraggono, potrebbe prendere una piega interessante.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Urano potreste avere la sensazione che i neuroni siano in ebollizione. Pensate più velocemente del solito, senza sosta e rischiate non solo di essere meno produttivi ma di stressarvi! Praticare esercizio fisico vi aiuterà a canalizzare le energie mentali e ad affrontare la giornata in modo equilibrato. Nuotare, camminare, andare in bicicletta, fare jogging e qualsiasi altra cosa che vi piaccia, permetterà di rilassarvi. Amore: in coppia, direte ciao ciao alle questioni pratiche e darete spazio alla fantasia, al romanticismo. Soli: alla ricerca di un ideale perfetto e non sarà facile trovare una persona che corrisponda ai vostri requisiti. Cercate di abbassare un po’ le aspettative.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Raggiungere un accordo con una persona oggi può essere difficile: voi desiderate una cosa e l’altro il contrario. Per quanto possa essere irritante si tratta di un fatto temporaneo, cercate dunque di rimandare la conversazione e semplificare la giornata. Se inoltre dovete fare un acquisto importante non lasciatevi manipolare dal venditore. Fate un passo indietro, non abbiate fretta di spendere e concedetevi il diritto di cambiare idea. Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, il dialogo è dolce, avete bisogno della reciproca e rassicurante presenza. Soli: la vita sociale vi offrirà l’opportunità di numerosi incontri romantici. Diciamo che avrete soltanto l’imbarazzo della scelta!

Oroscopo 15 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano mettete in conto – fino a sabato – qualche imprevisto: ad esempio appuntamenti che vengono rimandati o annullati del tutto oppure notizie che state aspettando ma non arrivano. In generale, evitate di stressarvi se alcune cose non vanno nel verso da voi desiderato. trasformate la tensione nervosa e l’ansia in energia per trovare delle soluzioni ma senza imboccare delle scorciatoie. Amore: in coppia, la dissonanza odierna potrebbe spingervi a dire al partner cose poco piacevoli e di cui in seguito pentirvi. Soli: potrebbe scattare un’attrazione improvvisa quanto irresistibile per una persona. L’altro ricambierà e vi lascerete andare nel vortice della passione.

Oroscopo 15 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui esprimere le vostre opinioni con determinazione, senza temere che gli altri non siano d’accordo con il vostro punto di vista. E’ evidente che non sarà male essere aperti e disposti ad ascoltare quelli degli altri, soprattutto se sono esperti in un determinato settore ma sia chiaro non permettete a nessuno di intimidirvi, anche se dovesse trattarsi di una persona che conta, ad esempio il boss. Amore: in coppia, la vita a due è ricca di passione, d’amore, ritrovate entrambi lo slancio eventualmente perduto. Soli: occhio a lanciarvi in una storia complicata. La persona potrebbe non essere affidabile come sembra in apparenza. Dite no ai venditori di fumo.