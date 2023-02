L’oroscopo del 15 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci siete particolarmente affettuosi e amorevoli, molto sensibili e ricettivi. Oggi non avrete problemi a comunicare a chi vi circonda i sentimenti più veri e profondi che provate. Entrate dunque in contatto con le persone che sentite particolarmente vicine e godetevi una serata in loro compagnia. Amore: in coppia, grande voglia di comunicare le vostre emozioni e sentimenti, il che vi permetterà di lasciarvi andare tra le braccia della dolce metà. Soli: potreste dare il via a una riconciliazione o iniziare una nuova e splendida storia d’amore. E’ una giornata romantica che vi riserva solo belle sorprese.

Oroscopo 15 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ la giornata perfetta per socializzare, anche online, poiché le persone saranno particolarmente ricettive al vostro fascino, alla gentilezza e alla simpatia! Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci è il momento ideale per stringere relazioni stimolanti e al contempo anche per sistemare qualche problema nei legami o per perdonare. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi una piccola scenata di gelosia: se da un lato vi infastidisce un po’, dall’altro è abbastanza lusinghiero. Soli: se gli amici non vedono di buon occhio una persona che frequentate, cercate di ascoltare solo la voce del cuore…

Oroscopo 15 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore del successo: dovete credere in voi stessi e raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Questo transito può mettervi in grado di fare grandi passi avanti nel lavoro, ad esempio ottenere una promozione che sognate da tempo o trovare un nuovo impiego! Amore: in coppia, potreste decidere di avere un bebè o di dare nuovo slancio alla passione. La serata di annuncia bollente! Soli: negli affari di cuore c’è un rinnovamento! Un nuovo e promettente incontro può accadere ovunque, in posti che frequentate, ad esempio in palestra…

Oroscopo 15 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sebbene ci sia una certa tendenza a idealizzare gli altri è un grande momento per perdonare e avere nuova comprensione. Al contempo avete voglia di cose nuove, che vi spinge fuori dalla routine, anche lavorativa. Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci potreste anche decidere di frequentare un corso di studi. Amore: in coppia, siete particolarmente romantici e volete trascorrere dei momenti intimi con il partner. Cenetta a lume di candela? Passeggiata romantica? Soli: ad attendervi c’è una bella serata, l’inizio di un dolce idillio, tutto è (meravigliosamente) possibile.

Oroscopo 15 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Venere-Nettuno la vostra immaginazione vola, soprattutto nel settore finanze. Il transito potrebbe aumentare le entrate soprattutto se state investendo in qualcosa. Il transito è positivo ma prima di firmare qualcosa definite i dettagli, fate delle domande mirate, assicuratevi di avere tutte le informazioni che vi occorrono. Amore: in coppia, è una giornata in cui vorrete soddisfare i bisogni e desideri più intimi. Trascorrete un po’ di tempo in casa per coccolarvi con la dolce metà. Soli: lanciate un invito a chi vi attrae, risponderà con un “sì”! L’atmosfera è ideale per una serata romantica a cinque stelle.

Oroscopo 15 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste ricevere un piccolo regalo o una sorpresa inaspettata che aggiungerà un tocco piacevole alla giornata. E’ un buon momento per organizzare una riunione familiare o con gli amici: sapete come far sentire speciali le persone a cui volete bene. Tuttavia se qualcuno dovesse chiedere qualcosa che comporta un passo azzardato dite un “no” con fermezza. Amore: in coppia, sex appeal al top, tra le lenzuola il partner vi regalerà piaceri inediti. Serata bollente e romantica! Soli: accettate gli inviti, uscite con gli amici: potreste incontrare una persona che accenderà il vostro cuore, sarà per entrambi attrazione a prima vista!

Oroscopo 15 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Venere-Nettuno, potreste pensare che ne avete abbastanza delle abitudini e della routine lavorativa. E’ un transito che accentua la creatività, dunque introdurla potrebbe consentirvi di vedere la bellezza nei compiti quotidiani e renderli più interessanti. Lasciate libero corso alla fantasia! Amore: in coppia, i pianeti accendono l’eros. Con i partner vivrete dei momenti di grande passione, insieme vi sentirete al settimo cielo! Soli: se pensate che la vostra vita sia impantanata nel quotidiano oggi penserete fuori dagli schemi. A fine giornata vi lancerete nella conquista con un’audacia inedita

Oroscopo 15 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Venere-Nettuno rappresenta un invito a mettervi sotto i riflettori e splendere nella vita sociale! Con questo transito vi sembrerà che tutto sia possibile, dai sogni ad occhi aperti potrebbe arrivare un’ottima idea per concretizzare un progetto di lavoro. La creatività è accentuata e se lavorate nel settore artistico potreste avere successo! Amore: in coppia, è una splendida giornata per il romanticismo, la passione. Vivete pienamente questo momento speciale e mostrate il vostro lato tenero, l’amore che provate per il partner! Soli: giornata favorevole all’incontro con l’anima gemella: potrebbe essere proprio dietro l’angolo, come se stesse aspettando soltanto voi!

Oroscopo 15 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un’ottima giornata per ampliare il giro dei contatti, commercializzare i vostri servizi o promuovere un ‘attività di commercio online. E se avete bisogno di buoni consigli, troverete facilmente le persone giuste. In questo momento desiderate più che mai l’armonia nelle relazioni e di trovare conforto e comprensione nei familiari. Amore: in coppia, avete l’opportunità di vivere la relazione d’amore come desiderate! I pianeti scatenano la passione, l’eros: siete pronti ad aprirvi di più al partner. Soli: Se attualmente state vivendo un flirt, crescono le possibilità di concretizzazione e stabilità. Questa situazione inaspettata può sorprendervi in positivo e permettere di fare nuovi progetti di vita a due.

Oroscopo 15 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Parla delle vostre idee, dei progetti che avete a cuore. La congiunzione Venere-Nettuno nel lavoro è d’aiuto a esprimere ciò che volete realizzare o che vorreste fare. E’ un transito fantastico per avere conversazioni all’insegna della comprensione, potreste sentirvi più vicini ai vostri colleghi. Ascoltate ciò che vi diranno! Amore: in coppia, con il partner sarete più romantici, premurosi e generosi. L’energia che impegnerete vi renderà irresistibili e desiderabili. Soli: se avete intenzione di conquistare una persona, ci riuscirete in un batter di ciglia!

Oroscopo 15 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Venere-Nettuno nel vostro settore delle finanze, il denaro entra nelle vostre casse! Avrete maggiori opportunità di guadagnare di più, anche attraverso un’attività commerciale, ricevere una somma che aspettate e, non ultimo, sostenere un colloquio di lavoro che vi garantirà un eccellente stipendio. Amore: in coppia, vi lascerete travolgere da un’ondata di romanticismo. Desiderate intimità, coccole, carezze, di tutto e di più… Soli: sfoderate il vostro sorriso più bello e affascinante: ad attendervi c’è una storia romantica, tenera e passionale!

Oroscopo 15 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ tempo di risolvere le questioni in sospeso che trascinate da tempo così da poter aprire un nuovo capitolo quando il Sole, sabato 18 febbraio entrerà nel vostro segno. Avete in mente nuovi piani e progetti? Valutate le possibilità ma per il momento non impegnatevi. Mettetevi al riparo da eventuali trappole. Amore: in coppia, pianificate per la serata qualcosa extra, di speciale: una giornata piena d’amore, così sensuale e romantica non capita tutti i giorni! Soli: fascino, magnetismo e dolcezza: avete le carte in regola per conquistare! Chi attrae non saprà resistere al vostro sguardo.